Замороженный конфликт между Арменией и Азербайджаном стал очень горячим, и его придётся решать

То, что многим на Западе может показаться мелким столкновением в далеком уголке планеты, на самом деле будет иметь существенные последствия для региональной безопасности и энергетических рынков, утверждает американское информационное агентство Bloomberg.

Самый опасный момент в ходе новой вспышки конфликта заключается в том, что Турция и Россия, по мнению издания, поддерживают противоположные стороны. Турки недолюбливают армян и выступают на стороне своих азербайджанских единоверцев-мусульман. В Армении память о зверствах турок-османов вековой давности остается важным фактором. У России с Арменией есть официальный договор об обороне, и она поддерживает с ней тесные связи в военной сфере.

Следует иметь в виду, что соседями конфликтующих стран являются вечно нестабильная Грузия и один из самых непреклонных врагов США Иран. А у обладающего крупными месторождениями нефти Азербайджана (7 миллиардов баррелей разведанных запасов плюс большое количество природного газа) есть весьма уязвимые трубопроводы, проходящие местами в 16 километрах от армянской границы.

США полностью заняты предстоящими выборами. Турция и Россия стоят на противоположных позициях не только на Кавказе, но также в Сирии и в Ливии. А Евросоюз поглощен развязкой Брексита и ростом напряженности между Грецией и Турцией в восточном Средиземноморье.

Блок НАТО, сохраняющий программы партнерства с Арменией и Азербайджаном, заявляет, что «стороны должны немедленно прекратить боевые действия» и что «военного решения конфликта не существует». Но при этом ничего конкретно не предлагает. Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

Шансов на мирное урегулирование мало. Укрепить уверенность в заключении возможной сделки могла бы Минская группа в новой версии, включающая в свой состав Турцию. Президент Владимир Путин поддерживает хорошие отношения с лидерами противоборствующих сторон, хотя Россия в целом тяготеет к христианской и ортодоксальной Армении.

Пожалуй, США, Россия и Турция совместными усилиями могли бы убедить стороны конфликта свернуть с того катастрофического пути, которым они идут в настоящее время.

Начать можно с какого-нибудь символического возврата земли азербайджанцам. Две страны могли бы взять на себя обязательство отказаться от применения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Так поступили Китай и Индия после недавнего небольшого конфликта на «линии контроля» в Гималаях.

Справедливое урегулирование спора в Нагорном Карабахе потребует болезненных компромиссов с обеих сторон, которым придется уравновешивать радикально противоположные принципы. В данный момент такие компромиссы кажутся гораздо менее вероятными, чем маленькая война с большими последствиями, констатирует Bloomberg.

Боевые действия, начавшиеся еще перед распадом Советского Союза, ведутся в основном в маленьком анклаве под названием Нагорный Карабах, где живут армяне. Эта горная самопровозглашенная республика, которую официально не признала даже Армения, имеет население 150 тысяч человек, но является крайне милитаризованной. Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo

В ходе нынешней эскалации обе стороны, как обычно, утверждают, что противник атаковал первым. В июле уже было несколько перестрелок, в ходе которых погибли около десяти военнослужащих. Сейчас потери приближаются к сотне. В воскресенье каждая из сторон провела мобилизацию и объявила военное положение.

«Я предполагаю, что Азербайджан намерен как минимум вернуть контроль над Физулинским и Джебраильским районами, это два основных приоритета в рамках данной кампании», — отметил азербайджанский аналитик Фуад Шахбаз в интервью американскому изданию Eurasianet по электронной почте.

Хотя главным камнем преткновения является вся территория Нагорного Карабаха, в свое время армянские силы также заняли семь юго-восточных прилегающих к Карабаху районов, включая указанные Физулинский и Джебраильский.

Именно на этих территориях население до войны почти полностью состояло из этнических азербайджанцев. Там проживала подавляющая часть из более чем 600 тысяч азербайджанских беженцев, которым пришлось покинуть свои дома в ходе конфликта. Сейчас регион остается почти безлюдным. Гаспарян объяснил, что на самом деле получится, если ввести в Карабах миротворцев © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

Эти два района «по большей части не заселялись отчасти из-за давления Еревана, который стремился сохранить возможность заключения мирного соглашения, в рамках которого эти территории вернулись бы под контроль Баку», — говорится в докладе Международной кризисной группы, опубликованном в декабре 2019 года.

«Однако растущий спрос на землю повышает решимость де-факто властей и населения Нагорного Карабаха сохранить контроль над этими районами, — говорится в докладе. — Даже те, кто раньше считал эту территорию предметом торга, теперь хотят ее удержать. Поселенцы возделывают там незаселенные земли вдоль всех основных дорог. Районы, прилегающие к реке Аракс на иранской границе, оказались особенно перспективными с сельскохозяйственной точки зрения».

Азербайджанские силы уделяют особое внимание этим территориям, поскольку они отличаются более равнинным, легкодоступным ландшафтом, считает Эмиль Санамян, аналитик Института арменоведения университета Южной Калифорнии. «Физулинский и Джебраильский районы наиболее уязвимы с географической точки зрения, поэтому здесь легче всего пробить оборону», — написал он в Twitter.

Почему именно сейчас в Нагорном Карабахе снова начались ожесточенные бои, задает вопрос издание Carnegie Moscow Center. Стоит напомнить, что речь идет о самом продолжительном этнотерриториальном конфликте на постсоветском пространстве. Начавшись в 1988 году с политических противоречий, он заставил Михаила Горбачева провести немало бессонных ночей. Когда СССР развалился, конфликт перешел в вооруженное противостояние Армении и Азербайджана, ставших независимыми государствами. Стало известно, почему Турция отказалась отправлять своих военных в Карабах © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Война закончилась в 1994 году соглашением о прекращении огня, которое было достигнуто при посредничестве России и зафиксировало де-факто победу армян. Но сам конфликт остался неразрешенным.

После 1994 года на линии соприкосновения, как правило, царило спокойствие, иногда продолжавшееся годами, но агрессивная риторика с обеих сторон не прекращалась никогда. Миротворцев в Карабахе не было, при этом обе страны усердно наращивали военную мощь, закупая тяжелую артиллерию, ударную авиацию, беспилотники и ракеты большого радиуса действия.

Общественное мнение и в Армении, и в Азербайджане настроено очень воинственно, поэтому лидерам обеих стран будет трудно быстро остановиться, заявив о победе. Риск эскалации и массовых разрушений чрезвычайно высок.

Ситуацию усугубляют обстоятельства. В отличие от большинства стран, которые традиционно призывают к деэскалации и прекращению боевых действий, на этот раз эрдогановская Турция открыто поддерживает одну из сторон конфликта —Азербайджан.

Почти 30 лет Турция входила в Минскую группу ОБСЕ, единственного международного посредника в карабахском конфликте. Турки всегда политически поддерживали Азербайджан, но одновременно и сдерживали его, призывая к мирному решению. Теперь все изменилось, и геополитическое равновесие в зоне конфликта нарушено.

Второе обстоятельство состоит в том, что от конфликта, вопреки своему обыкновению, отстранились Соединенные Штаты. На этот раз США оказались последними из крупных держав, кто выступил с заявлением о ситуации в Карабахе. Это показывает, что Вашингтон утратил интерес к региону. Армянские курды собрали отряд, готовятся к отправке в Нагорный Карабах © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Что касается ЕС, то в отличие от Балкан он никогда не играл заметной роли в карабахском конфликте. В 1998 году Франция стала третьим сопредседателем в Минской группе, но Париж не отличается устойчивым интересом к конфликту, несмотря на периодические усилия французских президентов.

Россия, особенно глава российского МИДа Сергей Лавров, остается самым активным посредником и единственной стороной, способной убедить Армению и Азербайджан заключить новое соглашение о прекращении огня. Но Москва сильно ограничена в своих действиях другими вопросами сложных двусторонних отношений с Баку и Ереваном, которые к тому же всегда с подозрением относятся к намерениям России в регионе.

В мае 2016 года после последнего серьезного обострения президенты Армении и Азербайджана приехали в Вену, и там под давлением Лаврова и тогдашнего госсекретаря США Джона Керри переговорный процесс удалось сдвинуть с мертвой точки. Азербайджан потерял в бою десять танков - Карабах © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Сейчас отсутствие реального диалога стало главной причиной идущих боевых действий. Европейцы и американцы могут сколько угодно сокрушаться по поводу этого конфликта, который идет на далеких склонах Кавказских гор, но в конечном итоге у них не останется иного выбора, кроме как всерьез заняться его разрешением. Причем заняться совместно с Россией, несмотря на все противоречия по другим вопросам.

В регионе, где активничает Турция, неподалеку Иран, а рядом пролегают крупные нефте- и газопроводы, любая вспышка гражданского или международного противостояния может превратиться в серьезную международную проблему, делает вывод издание.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru