В начавшемся месяце украинцев ожидают местные выборы и новая волна коронавирусной инфекции. 25 октября большая часть украинских избирателей должны будут выбрать себе новую местную власть - мэров и депутатов местных советов

Права голоса лишили, правда, жителей некоторых районов подконтрольного Киеву Донбасса, что идет вразрез с Минскими соглашениями и продиктовано в первую очередь нелояльностью этой части граждан Украины.

Выборы должны существенно изменить баланс сил на местах, а реформа децентрализации предоставит местным властям больше средств и полномочий, что делает эту избирательную кампанию особенно напряженной. Судя по социологическим опросам, в западных регионах страны контроль над местными советами получат или удержат партии националистического спектра — «Свобода» и «Европейская солидарность». На востоке страны повысить свое представительство может «Оппозиционная платформа — За жизнь». На юге и в центре достаточно эффективно могут «сыграть» проекты украинских олигархов — «За будущее» Игоря Коломойского и «Пропозиция», подконтрольная Ринату Ахметову. В целом же в этих регионах состав советов обещает быть достаточно «лоскутным», что может привести к неразрешимым конфликтам, ситуативным союзам или параличу местной власти. Пока же продолжающаяся предвыборная кампания дает десяткам тысяч украинцев возможность подработки в качестве агитаторов, распространителей рекламы и сотрудников предвыборных штабов. В условиях карантина и закрытых границ это многих спасает от банкротства и нищеты. «Прочь от Киева!» Как и почему Западная Украина будет отчаянно бежать от Центра © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Однако сразу же после местных выборов, в конце октября, украинский экономист Александр Гончаров прогнозирует начало экономического кризиса. «Нас ожидают две беды. Первая — это дальнейший рост цен на основные продукты питания и коммунальные тарифы. Вторая — это многочисленные аварии сверхизношенной инфраструктуры системы ЖКХ. Всё это сойдется в одну точку и в один период в конце октября текущего 2020 года. В Кабмине об этом, вероятнее всего, знают (о чем недавно рассуждал Арахамия), но подготовиться к этому «Слуги народа», как всегда, не успеют. Правда, это и двойной удар по карману рядовых украинцев. Ведь Шмыгаль, как мы видим, интересы «Нафтогаза» и естественных монополий олигархов блюдет больше, чем населения страны. Помимо этих бед, у нас сейчас также есть как минимум и две ключевые проблемы в экономике Украины. Это, во-первых, финансовый голод в реальном секторе и, во-вторых, высокий уровень безработицы. Поэтому нависла серьезная угроза экономического коллапса. И власти, к сожалению, до сих пор не научились понимать эти проблемы, не видят их масштабов», — пишет Гончаров.

В октябре в Брюсселе должен состояться очередной саммит Украина-ЕС. Киев ожидает от него увеличения финансовой помощи, в частности, будет просить денег на реформу юстиции и «сдерживание российской агрессии». В прошлом году Киев на таком же саммите добился финансовой поддержки со стороны ЕС на реформу децентрализации и антикоррупционные реформы. Президент Зеленский также робко попробует завести разговор об обновлении торговой части Соглашения об ассоциации с ЕС. Украина в этой части Евроассоциации оказалась заведомо в проигрышном положении: европейские товары заваливают украинский рынок, а украинские производители, пытающиеся выйти на европейский рынок, сталкиваются с рядом препон и выбирают мизерные квоты зачастую за первые недели года.

ЕС, в свою очередь, ожидает от Украины принятия закона о водном транспорте, в частности, хочет дерегулировать сферу речного транспорта, делая акцент на огромном потенциале и экологичности судоходства по Днепру от Киева до Черного моря. Евросоюз в первую очередь заинтересован в удешевлении и ускорении вывоза агропродукции из Украины, так как деградация железнодорожного транспорта из года в год срывает поставки. «Принятие этого законопроекта перед предстоящим саммитом станет важной вехой в нашем сотрудничестве в этом секторе, направленном на развитие эффективной, безопасной и устойчивой транспортной системы в Украине», — заявил посол ЕС Матти Маасикас.

С октября Украина должна начать получать природный газ от польского концерна PGNIG. «В рамках контракта с Energy Resources of Ukraine (ERU) PGNiG осуществит первые поставки природного газа, предназначенного для Gas TSO of Ukraine», — говорится в пресс-релизе польского концерна. Поставки голубого топлива будут осуществляться "в рамках выигранного ERU Trading раунда тендера, объявленного Gas TSO of Ukraine". По условиям тендера поставка газа состоится в период с 1 октября 2020 года по 1 мая 2021 года. Топливо будет предназначено для технических нужд украинского оператора газотранспортной системы. Украинцев косит коронавирус: почти 205 тысяч граждан заболели COVID-19 © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Еще в середине сентября на октябрь планировали повышение тарифов на газ, электричество и воду для населения. На электричество Минэнерго планировало повысить тариф почти в два раза — с 0,9 грн за первые 100 кВт/час до 1,68 грн. На холодную воду — на 20%. Рост цен на газ мотивировали ростом курса доллара. Однако накануне выборов решили пока тарифы не повышать, отложив рост на несколько недель.

«Мне кажется, что правительство, понимая большую убыточность тарифа 0,9 грн за 100 кВт/ч, перейдет к унифицированному тарифу 1,68 грн. И это дело времени. Что касается стоимости воды, то решение будет принимать НКРЭКУ, в основу ляжет повышение минимальной зарплаты, стоимость необходимого оборудования и химикатов», — говорит экономический эксперт Андрей Блинов.

Ранее на Украине прогнозировали в октябре начало второй волны коронавируса. Однако по факту она началась уже в сентябре, а на октябрь-ноябрь может прийтись пик заболеваемости, которую страна встретит с «реформированной» системой здравоохранения и острой нехваткой койко-мест в инфекционных отделениях. Депутат фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Качура считает необходимым даже ввести чрезвычайное положение в стране и отложить местные выборы в случае, если будет резкий рост числа заражений коронавирусом. Если во время первой волны весной прирост заболеваемости был 100-300 человек в день, то сейчас уже около 3000 в день. В такой ситуации Киев вновь встанет перед нелегкой дилеммой: либо снова ужесточать карантин, который спровоцирует бунты в регионах, либо позволить тысячам граждан заболеть и умереть.

В целом же октябрь обещает Украине политическую активность на фоне резкого роста заболеваемости. И уже вскоре после выборов экономика страны может получить отложенный до выборов удар, результатом которого могут быть протесты, связанные с ростом цен, тарифов и невыплатой зарплат.