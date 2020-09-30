Удар по опоре Лукашенко. Белорусская оппозиция сосредоточилась на силовиках

К концу сентября 2020 года внимание протестующих в Белоруссии ощутимо сместилось в сторону силовиков, прежде всего ОМОНа, действующего в Минске и других крупных городах. Идет публикация личных данных силовиков, выяснение их домашних адресов, деанонимизация участвующих в разгоне уличных акций сотрудников МВД

Целью крупнейших оппозиционных маршей, проходивших 28 августа и 6 сентября, был Дворец Независимости, резиденция президента, а 13 сентября — элитный коттеджный поселок Дрозды на окраине Минска, где находятся дома Александра Лукашенко и его окружения. Однако 27 сентября марш двинулся уже в сторону микрорайона Уручье на окраине Минска, где находится база ОМОНа и в 2013 году были построены два новых многоэтажных панельных дома, где расселяли сотрудников спецназа МВД.

Никита Черкасов: У белорусской оппозиции нет единого центра принятия решений и четких лидеров © Facebook, Никита Черкасов Степан Путило с 2018 года живет в Варшаве, с 19 сентября начал публикацию базы данных сотрудников белорусского МВД, полученных от «киберпартизан». В настоящий момент эта база в формате файла Excel на Google Диске содержит несколько вкладок.

Первая под названием «Менты» состоит из 1003 фамилий и опубликована 19 сентября, вторая под названием «Брест» состоит 1035 фамилий и включает в себя сотрудников МВД из Брестской области, третья под названием «Гомель» опубликована 27 сентября после жесткого разгона митинга в этом областном центре и включает фамилии 819 сотрудников городской милиции. Кроме того, в файле есть две вкладки — «Алмаз», включающая фамилии 7 сотрудников этого спецподразделения МВД, и «Витебск ОМОН», включающая 71 фамилию сотрудников витебского ОМОНа.

Стоит заметить, что это не единственная подобная база данных.

12 августа был запущен Telegram-канал «Каратели Беларуси — имена, адреса, родственники» (изначально он назывался «Террористы Беларуси»), где публикуются данные силовиков — но, в отличие от базы NEXTA, включающая фотографии, домашние адреса, ссылки на страницы в соцсетях и т.д. сотрудников МВД. На данный момент у канала 544 подписчика.

Кроме того, с 12 августа действует альтернативный Telegram-канал «Каратели Беларуси», с похожим контентом, имеющий около 10 тысяч подписчиков.

Оценить общее количество силовиков, деанонимизированных к настоящему времени через эти два Telegram-канала, достаточно сложно — равно как и динамику публикации этих данных, так как значительная часть контента каналов представляет собой просто видеозаписи уличных задержаний. Вероятно, речь идет о сотнях людей.

16 сентября «киберпартизаны» запустили проект «Черная карта Беларуси», представляющий собой Google-карту, на которой нанесены адреса проживания сотрудников МВД. На данный момент на карте нанесено 269 адресов.

Последний из известных проектов такого рода был представлен на прошлой неделе.

24 сентября известный белорусский разработчик компьютерных игр Андрей Максимов разместил на YouTube видеоролик, собравший более миллиона просмотров, который показывает действие некоей программы, позволяющей деанонимизировать сотрудников МВД, даже носящих на улицах балаклавы и маски. По поводу данной программы уже высказывался ряд сомнений, сводящихся к тому, что она просто пытается (и не всегда удачно) соотнести силовиков с закрытыми лицами с теми фотографиями, которые опубликованы в Telegram-канале «Каратели Беларуси» и «Каратели Беларуси — имена, адреса, родственники».

Добавим сюда перенос деанонимизации силовиков из онлайна в офлайн.

25 сентября крупная надпись «Знайте, белорусы! Кв. 44 — здесь живет Балаба Д. Фашист, убийца! Бежать некуда, крыса!» появилась на подъезде дома в Минске, где живет командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Кроме того, как следует из опубликованных Telegram-каналом «МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ» фотографий, неизвестные разрисовали красной краской и автомобиль Балабы.

В тот же день крупное граффити «Тут живет …з из ОМОНа. Кровь на его руках. Предал народ — пощады не жди!» появились на стене панельного многоэтажного дома, где проживает еще один офицер минского ОМОНа.

Почему градус ожесточения сместился на силовиков именно в последние пару недель, хотя наиболее жестокие задержания протестующих, включая гибель нескольких человек, имели место еще 9-11 августа?

К началу протестов оппозиционно настроенная к Лукашенко среда подошла с лозунгами «Милиция с народом», призывая сотрудников МВД не применять насилие и переходить на сторону народа. Крайне жестокий разгон вышедших на улицы людей, в том числе с использованием резиновых пуль и других спецсредств, для многих стал неожиданностью.

Дом, дзе знаходзіцца кватэра аднаго з камандзіраў менскага АМАПу pic.twitter.com/PLAnWc4qWR — Радыё Свабода (@svaboda) September 25, 2020

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Какое-то время протестующие, судя по всему, пытались «достучаться» до силовиков и «переубедить» их. Девушки на акциях протеста обнимали ОМОНовцев или дарили им цветы. Однако, вскоре всем стало ясно, что это бесполезно. То есть человек в форме может стоять и доброжелательно общаться с гражданами, но как только ему поступает команда на разгон, он выполняет ее без каких-либо раздумий или сожалений.

Стоит учесть, что для большинства людей участие в этих акциях протеста стало первым опытом общественно-политической активности. Они не помнили жестких разгонов оппозиционных маршей конца 1990-х — начала 2000-х годов, когда силовики также охотно пускали в ход резиновые пули. Последний раз резиновые пули пускали в ход 25 марта 2006 года, когда ОМОН и СОБР ликвидировали палаточный лагерь на Площади Независимости в Минске.

Добавим сюда активную идеологическую обработку бойцов ОМОНа и спецназа МВД из войсковой части 3214 (они, тоже с щитам и дубинками, хорошо узнаваемы на протестах из-за своей униформы оливкового цвета — в отличие от черной, принятой в ОМОНе), из-за которой они действительно видят врага в каждом прохожем.

Бывший боец в/ч 3214 рассказал 29 сентября в интервью сайту kyky.org о том, как проходил службу: «Промывка мозгов. В 2018 году, когда я служил, в Минске праздновали День воли (в этот день традиционно проходит крупнейшее шествие оппозиции. — Авт.). За 1-2 недели до этого дня нас начали натаскивать на беготню со щитами. Видела ролики с тренировками силовиков перед 9-11 августа? Нас натаскивали так же. И промывали мозги — часами крутили одни и те же видео с Майдана и других протестов, где люди избивают, вытаскивают из цепей сотрудников, кидают в них коктейли Молотова. Нам постоянно говорили, чтобы на протестах мы были аккуратны, смотрели друг за другом, потому что даже милая 80-летняя бабуля может достать из авоськи коктейль Молотова и закинуть его в толпу ребят со щитами».

Девушки бросились обнимать омоновцев у здания правительства Белоруссии в Минске. Это произошло после того, как они опустили щиты перед демонстрантамиhttps://t.co/UnlbXLlj5B



Фото: Вадим Замировский / https://t.co/nlvcH6AeD4 pic.twitter.com/0oNKusMXji — РБК (@ru_rbc) August 14, 2020

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Сейчас иллюзии по поводу силовиков у протестующих уже исчезли, в связи с чем появился популярный лозунг, обращенный к Лукашенко: «Пошел вон — ты и твой ОМОН».

Есть и еще один момент. Во второй половине августа Лукашенко пытался перевести конфликт от противостояния «белорусское общество против президента» к противостоянию «одна часть белорусского общества против другой части общества». В рамках этого была запущена активная идеологическая кампания по обвинению оппозиции, в Минске и других крупных городах организовывались митинги сторонников действующей власти и т.д.

Милиция задержала более 350 противников Лукашенко в Белоруссии за день © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Опять же, за Лукашенко нет и мощной поддержки каких-то партий. В Белоруссии реально существующих партий нет. Политическая система замкнута на одного человека.

Главной опорой режима в Белоруссии является именно чиновничий аппарат, на улице эту функцию играют силовые подразделения МВД. Поэтому именно они и рассматриваются сейчас протестующими как главный враг. Точнее — как главная опора Лукашенко.