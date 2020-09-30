В среду, 30 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопрос журналистов, как Украина будет называть президента Белоруссии Александра Лукашенко после завершения срока его предыдущей каденции 5 ноября «незаконно избранным», «нелегитимным» или каким-нибудь подобным термином.
«Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция — Александр Лукашенко», — ответил на вопрос журналистов Кулеба.
А ведь ранее министр иностранных дел Украины заявлял: «тайная инаугурация» Лукашенко не признаётся Киевом.
«Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», — написал Кулеба в Twitter 23 сентября.
Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020
По словам министра, такая позиция на означает вмешательство Украины во внутренние дела соседа.
«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ», — указал украинский министр.
Но прошла неделя, и от категоричности главного украинского дипломата не осталось ни следа. И тому есть причина.
Асимметричный Бацька
Одна из причин, по которой Украина опасается злить Лукашенко, может заключаться в том, что именно Белоруссия является одним из основных поставщиков топлива, которое в том числе используется и украинской армией.
«В отношениях с Лукашенко последние шесть лет было партнерство, но без поцелуев — это поставки техники и горючего для Украины, армия заправлялась мозырским дизтопливом, минская переговорная площадка. Теперь из-за действий Верховной Рады эти отношения поставлены под угрозу», — отметил в интервью изданию Украина.ру политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.
Так он прокомментировал признание Верховной Радой 15 августа выборов в Белоруссии нелегитимными.
Как отметил Золотарёв, Лукашенко использовал путинский формат, признав, что конфликта между народами государств нет, а есть безумие политиков.
«С информационной точки зрения это правильная постановка вопроса. То есть он не отождествляет политическую элиту Украины с народом», — указал Золотарёв.
В то же время, белорусские эксперты открещиваются от поставок Белоруссией топлива для украинской армии.
«Около 40% Мозырского НПЗ принадлежит «Славнефти», российской компании. То есть российский капитал там точно есть. Более того, насколько я знаю, в схемах поставок топлива задействованы структуры Виктора Медведчука, близкого к российскому руководству. Я понимаю эти эмоциональные обвинения, мол, белорусский дизель идет в ВСУ. Но это больше риторика. Россия ведь тоже поставляет топливо на Украину. А куда оно идет? В танки или в комбайны? Этого тоже никто не проверяет», — указал в интервью изданию Украина.ру политолог, главный редактор издания IMHOclub.by Алексей Дзермант.
При этом он отметил, что вопрос «состоит в том, что если мы не поставляем топливо на Украину, то не поставляем все».
«А если поставляем, то зарабатывают на этом и российский капитал, и белорусское государство. Так что в этом надо разбираться», — указал Дзермант.
Впрочем, Лукашенко уже продемонстрировал, что может поставить Украину в неудобное положение и не прекращая поставок топлива из Белоруссии. Речь об инциденте на украино-белорусской границе с участием хасидов, пытавшихся прорваться на Украину для того, чтобы отпраздновать Рош-ха-Шана — иудейский новый год. Украинские пограничники хасидов предсказуемо не впустили. И оконфузились на весь мир.
«Пока наши ура-патриоты ждали от резко разлюбленного ими Лукашенко содействия в организации «российского вторжения», тот устроил им «вторжение хасидов». Лучшего асимметричного ответа на потуги доморощенных борцов за «демократизацию Беларуси» и представить себе трудно. Масштаб негативных последствий для международного имиджа власти от этой борьбы с паломниками можно будет оценить только через пару месяцев. Но до сих пор хасиды не жаловались на дефицит лоббистских возможностей в США и не только», — прокомментировал эту ситуацию депутат Верховной Рады Олег Волошин.
Тем временем всё острее встает вопрос о переговорной площадке в Минске. И тут Украина оказалась в непростой ситуации.
И хочется, и боязно
В понедельник, 28 сентября, замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Резников заявил: он не поедет в Минск на очное заседание группы, которое должно состояться 30 сентября.
«Понятно, что, после того как Украина официально не признала результаты выборов президента Белоруссии, ни в какой Минск я точно не поеду, даже если пандемия закончится. И я думаю, что остальные члены украинской делегации точно не поедут (в Минск) на переговоры», — заявил Резников.
Он занял довольно жёсткую позицию, даже несмотря на то, что в Офисе президента были нацелены на скорейшее решение ряда назревших проблем.
«Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров», — заявил в тот же день глава Офиса президента Андрей Ермак.
Примечательно, что поведение членов украинской делегации ТКГ — не единственная причина, по которой забуксовал минский процесс.
«Сейчас [диалог] осложнен и фактически заблокирован действиями украинской стороны, а именно украинского парламента, который принял нормативный правовой акт, полностью перечеркивающий Минские соглашения и противоречащий комплексу мер. Поэтому на данный момент мы стоим перед некой плотиной в переговорном процессе, а именно перед ответом украинской стороны: остается ли Украина в Минских соглашениях, привержена ли она им. Либо официальные лица Украины считают, что парламент прав и постановление о местных выборах содержит нормальные, приемлемые нормы. Ну и тогда мы ждем сообщения от Киева о выходе из минских переговоров. Еще раз повторю тезис, что мяч на стороне Украины, мы ждем их ответа», — отмечала 28 сентября в интервью изданию Украина.ру министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
Но если эту позицию западные партнёры Украины хотя бы могут понять: Киев последовательно отстаивает точку зрения, согласно которой сначала в Донбасс должны зайти украинские военные, а уж под их контролем должны пройти выборы, то демарши, связанные с «непризнанием» Лукашенко (хоть Запад и сам питает к белорусскому президенту весьма смешанные чувства), вряд ли найдут поддержку.
Украина в таком случае будет выступать в роли саботажника, который цепляется за любой повод, лишь бы затянуть переговорный процесс. Да и поиск любой другой переговорной площадки, которая удовлетворяла бы и ДНР с ЛНР, и Украину, займёт время, что вряд ли придётся по душе не только западным партнёрам Киева, но и Офису президента Украины.
Очевидно, поэтому Кулеба и стал сдержанным в оценках легитимности Лукашенко. Всё-таки и от белорусского президента в том числе зависит обстановка в Донбассе. А значит, ссориться с ним Киеву не с руки.