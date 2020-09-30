Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как официально Киев будет называть президента Белоруссии Александра Лукашенко. Несмотря на всю воинственную риторику, называть нелегитимным Лукашенко украинская власть откровенно побоялась

В среду, 30 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопрос журналистов, как Украина будет называть президента Белоруссии Александра Лукашенко после завершения срока его предыдущей каденции 5 ноября «незаконно избранным», «нелегитимным» или каким-нибудь подобным термином.

«Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция — Александр Лукашенко», — ответил на вопрос журналистов Кулеба.

А ведь ранее министр иностранных дел Украины заявлял: «тайная инаугурация» Лукашенко не признаётся Киевом.

«Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», — написал Кулеба в Twitter 23 сентября.

Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020

​По словам министра, такая позиция на означает вмешательство Украины во внутренние дела соседа.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ», — указал украинский министр.

Но прошла неделя, и от категоричности главного украинского дипломата не осталось ни следа. И тому есть причина.

Асимметричный Бацька

Одна из причин, по которой Украина опасается злить Лукашенко, может заключаться в том, что именно Белоруссия является одним из основных поставщиков топлива, которое в том числе используется и украинской армией. Глава МИД Украины рассказал, как теперь Киев будет называть Лукашенко © Facebook Dmytro Kuleba

«В отношениях с Лукашенко последние шесть лет было партнерство, но без поцелуев — это поставки техники и горючего для Украины, армия заправлялась мозырским дизтопливом, минская переговорная площадка. Теперь из-за действий Верховной Рады эти отношения поставлены под угрозу», — отметил в интервью изданию Украина.ру политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

Так он прокомментировал признание Верховной Радой 15 августа выборов в Белоруссии нелегитимными.

Как отметил Золотарёв, Лукашенко использовал путинский формат, признав, что конфликта между народами государств нет, а есть безумие политиков.

«С информационной точки зрения это правильная постановка вопроса. То есть он не отождествляет политическую элиту Украины с народом», — указал Золотарёв.

В то же время, белорусские эксперты открещиваются от поставок Белоруссией топлива для украинской армии. План Макрона. Сможет ли Франция наладить диалог между Лукашенко и оппозицией © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Около 40% Мозырского НПЗ принадлежит «Славнефти», российской компании. То есть российский капитал там точно есть. Более того, насколько я знаю, в схемах поставок топлива задействованы структуры Виктора Медведчука, близкого к российскому руководству. Я понимаю эти эмоциональные обвинения, мол, белорусский дизель идет в ВСУ. Но это больше риторика. Россия ведь тоже поставляет топливо на Украину. А куда оно идет? В танки или в комбайны? Этого тоже никто не проверяет», — указал в интервью изданию Украина.ру политолог, главный редактор издания IMHOclub.by Алексей Дзермант.

При этом он отметил, что вопрос «состоит в том, что если мы не поставляем топливо на Украину, то не поставляем все».

«А если поставляем, то зарабатывают на этом и российский капитал, и белорусское государство. Так что в этом надо разбираться», — указал Дзермант.

Впрочем, Лукашенко уже продемонстрировал, что может поставить Украину в неудобное положение и не прекращая поставок топлива из Белоруссии. Речь об инциденте на украино-белорусской границе с участием хасидов, пытавшихся прорваться на Украину для того, чтобы отпраздновать Рош-ха-Шана — иудейский новый год. Украинские пограничники хасидов предсказуемо не впустили. И оконфузились на весь мир.

«Пока наши ура-патриоты ждали от резко разлюбленного ими Лукашенко содействия в организации «российского вторжения», тот устроил им «вторжение хасидов». Лучшего асимметричного ответа на потуги доморощенных борцов за «демократизацию Беларуси» и представить себе трудно. Масштаб негативных последствий для международного имиджа власти от этой борьбы с паломниками можно будет оценить только через пару месяцев. Но до сих пор хасиды не жаловались на дефицит лоббистских возможностей в США и не только», — прокомментировал эту ситуацию депутат Верховной Рады Олег Волошин.

Тем временем всё острее встает вопрос о переговорной площадке в Минске. И тут Украина оказалась в непростой ситуации.

И хочется, и боязно

В понедельник, 28 сентября, замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Резников заявил: он не поедет в Минск на очное заседание группы, которое должно состояться 30 сентября.

«Понятно, что, после того как Украина официально не признала результаты выборов президента Белоруссии, ни в какой Минск я точно не поеду, даже если пандемия закончится. И я думаю, что остальные члены украинской делегации точно не поедут (в Минск) на переговоры», — заявил Резников.

Он занял довольно жёсткую позицию, даже несмотря на то, что в Офисе президента были нацелены на скорейшее решение ряда назревших проблем. «Квартал-95» отменил концерты в Белоруссии. Виноват не только коронавирус © Квартал 95

«Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров», — заявил в тот же день глава Офиса президента Андрей Ермак.

Примечательно, что поведение членов украинской делегации ТКГ — не единственная причина, по которой забуксовал минский процесс.

«Сейчас [диалог] осложнен и фактически заблокирован действиями украинской стороны, а именно украинского парламента, который принял нормативный правовой акт, полностью перечеркивающий Минские соглашения и противоречащий комплексу мер. Поэтому на данный момент мы стоим перед некой плотиной в переговорном процессе, а именно перед ответом украинской стороны: остается ли Украина в Минских соглашениях, привержена ли она им. Либо официальные лица Украины считают, что парламент прав и постановление о местных выборах содержит нормальные, приемлемые нормы. Ну и тогда мы ждем сообщения от Киева о выходе из минских переговоров. Еще раз повторю тезис, что мяч на стороне Украины, мы ждем их ответа», — отмечала 28 сентября в интервью изданию Украина.ру министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Но если эту позицию западные партнёры Украины хотя бы могут понять: Киев последовательно отстаивает точку зрения, согласно которой сначала в Донбасс должны зайти украинские военные, а уж под их контролем должны пройти выборы, то демарши, связанные с «непризнанием» Лукашенко (хоть Запад и сам питает к белорусскому президенту весьма смешанные чувства), вряд ли найдут поддержку.

Украина в таком случае будет выступать в роли саботажника, который цепляется за любой повод, лишь бы затянуть переговорный процесс. Да и поиск любой другой переговорной площадки, которая удовлетворяла бы и ДНР с ЛНР, и Украину, займёт время, что вряд ли придётся по душе не только западным партнёрам Киева, но и Офису президента Украины.

Очевидно, поэтому Кулеба и стал сдержанным в оценках легитимности Лукашенко. Всё-таки и от белорусского президента в том числе зависит обстановка в Донбассе. А значит, ссориться с ним Киеву не с руки.