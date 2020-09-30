Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 30 сентября, вывел первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина из состава ТКГ. Соответствующий указ появился 30 сентября на сайте главы государства

Накануне разгорелся громкий скандал в связи с высказыванием Фокина, который на встрече с депутатами Верховной Рады сказал, что Россия не ведёт войну с Украиной. Это заявление вызвало бурю негодования как в условной «партии войны», так и в Офисе президента Украины.

Витольд Фокин по просьбе депутатов Рады принял участие в заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Трансляцию заседания в соцсети вёл депутат Рады из фракции «Голос» Роман Лозинский.

В частности, Фокина спросили, считает ли он, что Россия ведет против Украины войну в Донбассе? На это экс-премьер ответил, что никакого подтверждения того, что ведётся война между РФ и Украиной, он пока не видел.

Добавим: не видят этого многие и многие здравомыслящие люди как в Украине, так и в России. И даже миссия ОБСЕ официально заявила на одном из заседаний Совбеза ООН о том, что не обнаружила российских войск на территории ДНР и ЛНР.Это факты для здравомыслящих людей общеизвестные.

Но можно ли «национал-патриотов», убеждающих общество в том, что Украина более пяти лет воюет с Россией, упрекнуть в здравомыслии? Ответ очевиден.

А что же Владимир Зеленский? В Офисе президента Украины слова Фокина сочли просто «неприемлемыми».

«Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде Украины на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского президента. «Фокин стал ледоколом»: соцсети о новом скандале вокруг Донбасса © скриншот с видео "112 Украина"

Далее указывается, в чём заключается официальная позиция Киева: «Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и имеет решающее влияние на все, что там происходит. Это совершенно очевидные истины».

Указывается также, что «заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка». Кем? «Прежде всего обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы…» Понятно, о какой части украинского общества идёт речь. Только похоже на то, что всё множество избирателей Зеленского (голосовавших не столько за него, сколько против политики Порошенко) в эту часть общества никак не укладывается.

В заявлении также указывается, что «целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинских условиях».

«А именно: абсолютное и долгосрочное прекращение огня на Донбассе, освобождение всех удерживаемых лиц, вывод всех незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращение Украине контроля над границей с Россией. Для этого и работает наша делегация в Трехсторонней контактной группе», — указывают авторы документа. Забыв пояснить, каким образом этого можно добиться в обход Минских соглашений. И каким образом они хотят добиться мира на украинских условиях, предлагая на самом деле Донбассу войну.

И вот уже на следующий день последовал указ. Президент Зеленский счёл, что Фокин в своих высказываниях на заседании парламентского комитета отступил "от справедливой оценки" временной оккупации Россией Крыма и отдельных районов Донбасса, и вывел опытного политика из состава делегации Украины в ТКГ.

Между тем дело серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд. Учитывая несамостоятельность Киева, нельзя полностью исключать варианты, в которых действительно может дойти до войны. Что тогда? Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин в эфире телеканала News One предостерёг: Украина может стать театром военных действий в войне Запада и России. Станет ли Донбасс Россией? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Он напомнил о концепции безопасности, которую утвердил президент Пётр Порошенко в 2016 году. По словам политика, во второй главе документа «прямо говорится о том, что территория Украины рассматривается как территория, на которой планируется в среднесрочной перспективе война между странами НАТО и Россией».

«Улавливаете? Не на территории Франции, не на территории Польши, нет — на территории Украины. Даже не на территории России. И второй документ — это указ президента Зеленского, который разрешил на территории Украины проведение военных учений стран НАТО на протяжении всех 366 дней этого года. То есть под концепцию, утвержденную Порошенко, которая предусматривает ведение войны стран НАТО и России на территории Украины. Вот, реализовывая эту концепцию, допустил сюда войска НАТО на протяжении всех дней в году», — сказал Кузьмин. «Украина для них как добыча» — депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин о партии «Слуга народа» © Facebook, Ренат Кузьмин

По словам политика, поэтому «Россия, понимая возможные опасности от таких вот «учений», может реагировать так, как может реагировать именно Россия», и тогда «на территории нашей с вами страны натовские и российские военные будут выяснять отношения».

По словам политика, «Слуги народа» на поверку оказались не «слугами», а «хозяевами», продолжающими «порочную преступную политику Порошенко».

«Мы ошиблись все, выбрав эту власть своей властью», — констатировал Кузьмин, пояснив, что у Зеленского на самом деле нет задачи вывести страну из кризиса, что он смирился с «ярмом внешнего управления». По мнению политика, действующая украинская власть не будет спасать страну, у них другая задача: дать возможность иностранным хозяевам вывести из Украины все ресурсы и «использовать эту страну в качестве плацдарма для войны с Россией».