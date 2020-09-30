Украинские аферисты «прославляют» родину за рубежом, обирая доверчивых иностранцев с помощью популярных схем «развода». При этом поймать и наказать удается считанные единицы аферистов, а вернуть деньги – еще сложнее. За границу украинских дельцов гонит обнищание земляков

Умер, чтобы стать миллионером

Польские полицейские поражены наглостью украинского заробитчанина, приехавшего в их страну… умирать. Такое полицейские прежде видели только в кино.

Киевлянин 38 лет уехал в Польшу на заработки, еще будучи молодым человеком. За границей ему пришлось сменить не одну работу, но разбогатеть так и не удалось. Зато созрел гениальный план.

Тюрьма вместо работы. В Германии начали охоту на украинских гастарбайтеров © AP, Jens Meyer

Тело погибшего нашли через два месяца, женщина его опознала как своего сына и на следующий день кремировала.

Имея такие неоспоримые документы, страховые выплатили женщине 26 миллионов злотых ($6,8 миллиона). И тут же мертвец восстал. Став миллионером, украинец жил на широкую ногу, приобрел недвижимость, заимел автопарк дорогих автомобилей — оформил все на мать. Много путешествовал по Европе — Великобритании, Турции и Кипру по поддельным документам.

Но мужчину подвела самоуверенность — он решил посетить Польшу. Там его и задержали местные правоохранители.

Как оказалось, службы безопасности страховых компаний держали это дело на контроле и, когда мужчина явился в Люблин, заинтересовались его персоной. Более того, они связались с украинскими копами, которые проверили связи его матери. А когда сомнения в том, что покойник воскрес, отпали, задержали мужчину. По польскому законодательству за подобное можно сесть в тюрьму на 10 лет с конфискацией имущества.

Старые украинские схемы

Но тюрьма редко пугает аферистов. Так, из Паттайи (курорт в Таиланде) сбежал гражданин Украины и Канады Феликс Смоляр, провернувший аферу с недвижимостью на 300 млн бат ($9,5 миллиона).

Нитка, клей и купюра. На Украине поймали необычного мошенника © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как рассказывал один из клиентов, он купил у Смоляра квартиру за 5 млн бат ($160 тысяч). Получив ключи и договор о покупке, жилец обставил квартиру, пожил там некоторое время, но уехал на полгода на родину. А вернувшись в Паттайю, владелец обнаружил, что в его квартире живут другие люди. А по полученным документам вышло, что он не является хозяином собственности. В итоге — ни денег, ни квартиры.

Также по фальшивым документам Смоляр несколько раз продавал одни и те же квартиры разным людям. Как правило, жертвами становились иностранцы, а документы были оформлены на тайском.

Оказалось, что Смоляр "кинул" не только своих клиентов и инвесторов — сотрудники фирмы Liberty Group тоже пострадали. Перед побегом из Паттайи аферист опустошил все счета, включая депозиты за аренду и средства на зарплату. Смоляр вылетел из Таиланда в Гонконг миллионером. Но теперь ему надо хорошо прятаться, чтобы не сесть в тайскую тюрьму пожизненно.

Нелегальной пересдачей арендованного жилья туристам в испанской Каталонии промышляла группа мошенников из украинцев и испанцев. Дельцы арендовали у частных лиц квартиры и дома, впоследствии пересдавали их с помощью различных интернет-платформ. При этом разрешений на субаренду жилья у аферистов не было, то есть деятельность велась незаконно. Более того, аферисты пожадничали и перестали платить арендную плату владельцам, на чем и погорели. Как оказалось, они одновременно сдавали сотни квартир. Но сбежать не успели: попались в руки полиции.

На гастроли в дальние края

Как подсчитали в Офисе омбудсмена Украины, за границей в тюрьмах содержатся около 7 тысяч украинцев. Среди них есть те, кто попался по глупости, а есть и те, кто сознательно шел на преступления. Скажем, в тайских тюрьмах содержится с десяток аферистов из Украины, которые хотели быстро разбогатеть.

Расследования западных СМИ: Заробитчане с Украины соглашаются на бесправие, нищенские зарплаты и рабский труд © AP, Sergei Chuzavkov

Еще один украинец был пойман во время использования поддельной банковской карты в торговом центре Бангкока. По месту его временного жительства обнаружили 56 пластиковых карт, предназначенных для изготовления фальшивок, — с данными владельцев банковских счетов из Европы и США. Парень планировал массированную атаку на банкоматы с использованием вирусного программного обеспечения.

Как отмечают украинские правоохранители, с каждым годом заработок аферистов на Украине падает.

«Богатых и доверчивых становится все меньше и меньше, поэтому они ищут применения своему таланту за границей. Ведь то, чем они занимаются за границей, уже было отточено и испробовано на Украине. Только прибыль совсем другая. Одно дело обобрать на пару сотен долларов земляка, другое дело — иностранца со счетом в десятки, сотни тысяч долларов. Поэтому так и получается. Пока украинские мошенники орудуют за границей, украинцы могут спать спокойно», — отмечает полковник полиции Анатолий Сова.