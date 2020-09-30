В конце сентября 2020 года число погибших от пандемии коронавируса превысило один миллион человек. Зафиксировано 33,4 миллиона случаев заболевания

Назвав эти цифры «мучительными», генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что крайне важно, чтобы международное сообщество сумело извлечь уроки из ошибок, допущенных в начале пандемии.

«Ответственное руководство имеет значение, наука имеет значение. Сотрудничество имеет значение, а дезинформация убивает», — сказал он.

Весьма вероятно, что без срочных мер число погибших в мире в скором времени вырастет до двух миллионов, заявил в пятницу руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан.

Чтобы избежать этого, Райан призвал правительства быть готовыми ввести жесткий карантин в своих странах. Даже если вскоре появится действующая вакцина, а методы лечения симптомов вируса усовершенствуются, этого будет недостаточно для предотвращения роста числа скончавшихся, сказал он.

Энтони С. Фаучи, ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям, сообщил, что в Соединенных Штатах число погибших от нового коронавируса превысило 204 000, зафиксировано более чем 7,1 миллиона случаев заражения.

К настоящему моменту тяжелая ситуация сложилась в Индии. В минувшую среду количество инфицированных превысило 5 миллионов граждан. Это 2-й показатель по заболеванию в мире, и он уступает лишь США. Свыше 96 тысяч индусов скончалось.

Резкий скачок заболеваемости произошел после отмены карантинных мероприятий. Власти Индии отмечают, что ослабить меры безопасности требовалось, чтобы дать хотя бы небольшой толчок экономике. По-прежнему закрыты развлекательные и учебные учреждения. Украинцев косит коронавирус: почти 205 тысяч граждан заболели COVID-19 © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Пандемия особенно сильно ударила по Бразилии, где отмечено более 4,5 млн случаев заражения и почти 140 тыс. смертей от коронавируса.

Организаторы традиционного ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро, который должен был состояться в феврале 2021 года, объявили, что праздник отложен на неопределенный срок.

Отсрочка или даже полная отмена карнавала может ощутимо ударить по экономике Бразилии, поскольку доход многих жителей страны сильно зависит от притока туристов, приезжающих полюбоваться этим зрелищем. Прибыль от туризма составляет около 8% от ВВП Бразилии.

Власти Великобритании отчитались в минувшую субботу о 4422 новых случаях заражения COVID-19. Это самое большое число заболевших за день, которое регистрировалось в королевстве в последние пять месяцев. По данным Министерства здравоохранения, общее количество инфицированных в стране превысило 390 тысяч человек. Как отмечают местные СМИ, значительное увеличение числа новых случаев произошло уже после того, как премьер-министр Борис Джонсон признал, что стране грозит «вторая волна» COVID-19.

Британская медицинская ассоциация призвала власти ввести более строгие ограничительные меры, чтобы сгладить кривую роста эпидемии и предотвратить введение общенационального карантина. По мнению ее представителей, правительство должно убедить граждан отказаться от использования общественного транспорта и проведения массовых мероприятий. Во всех регионах рекомендуется «удаленка» и введен масочный режим. Есть риск, что в октябре страна может целиком уйти на двухнедельный карантин.

Британские власти решили серьезно повысить штрафы для тех, кто нарушает ограничения, введенные в стране из-за пандемии. В первую очередь, речь идет о несоблюдении карантина теми, у кого был выявлен COVID-19. Теперь им может грозить штраф в размере от 1 тысячи до 10 тысяч фунтов стерлингов. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 25 сентября

В целом по странам Европы ситуация везде разная, но общее одно: цифры суточного прироста COVID-19 неумолимо ползут вверх. На 25 сентября 2020 года в странах ЕС за всё время пандемии заболело 745 044 человек, из которых умерло 61 275, уровень смертности в целом составил 8.2%.

Если считать общее число жителей стран ЕС на уровне 446 млн, то удельное число активных больных в Европе составляет 115 болеющих на 100 тысяч населения. Специалисты и политики считают, что второе введение всеобщего карантина в ЕС обернется катастрофой для экономики всех стран Европы.

Однако рост числа заболеваний коронавирусом вынуждает правительства стран Евросоюза предпринимать различные запреты — от введения строгого масочного режима, до закрытия отдельных городов. Для этого даже придумали новый термин — «Lockdown Lite» или «лёгкая блокировка». Впрочем, даже «лёгкие» ограничения могут добить уже сильно подорванную экономику. Тем не менее в Европе опять повсеместно вводят различного вида блокировки, карантины и прочие ограничения.

В Австрии ряд новых мер вступил в силу с 21 сентября, так как рост числа подтвержденных случаев ускорился и достиг уровня конца марта. В стране введен масочный режим, который необходимо соблюдать в магазинах и в общественном транспорте, при посещении ресторанов, а также на открытых рынках. Бары могут обслуживать только сидящих клиентов, за столиками не более 10 человек. Собрания в помещении также ограничены до 10 человек. Куда податься бедному мигранту? Западная Европа ждет заробитчан с Украины © AP, Matthias Rietschel

В Бельгии регионам и городам разрешили вводить собственные правила блокировки, но серьезней ограничений на национальном уровне. В целом в общественных зданиях и в общественном транспорте все лица старше 12 лет обязаны надевать маски. Бары и рестораны могут работать только до часу ночи, причем посетители должны оставлять администрации свои контактные данные. При условии ношения масок разрешены публичные собрания до 200 человек в помещении или 400 на открытом воздухе.

Венгрия скорее проголосовала за модель «шведского типа» и изоляции больше вводить не планирует. Однако маски являются обязательными в большинстве общественных мест, несоблюдение грозит штрафом. Бары и рестораны должны закрываться до 23:00. Массовые мероприятия ограничены количеством 500 человек.

В Германии решения об ограничениях принимаются на региональном уровне, но федеральное правительство в целом призвало немцев максимально ограничить социальные контакты. Маски обязательны в любом общественном месте, включая магазины, вокзалы, общественный транспорт и на улице, где нет возможности соблюдать дистанцию. В ресторанах гостям предлагают оставить свои контактные данные. Все мероприятия, концерты, фестивали и спортивные соревнования, запрещены как минимум до конца 2020 года.

В Греции по мере увеличения числа случаев правительство вновь ввело целевые ограничения на островах и в городах. Афины подверглись более строгим мерам, чем где-либо еще. «Масочный режим» введен по всей стране для закрытых помещений, бары и рестораны должны закрывать до полуночи.

В Ирландии основной рост заболеваемости приходится на столицу — город Дублин, и его округу. Использование масок обязательно в общественном транспорте, а также в магазинах, театрах, салонах красоты, библиотеках и некоторых других помещениях. В столице бары и рестораны могут работать только на верандах на открытом воздухе или на вынос. В остальной стране — за столиками не может быть больше 6 человек. Коронавирус бьёт по Украине: неприкасаемых для болезни нет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Испания, ставшая в последнее время наиболее пострадавшей страной в Западной Европе, последовательно и с какой-то маниакальной настойчивостью усиливает ограничения. Масочный режим обязателен и в помещениях, и на улице. Мадрид начал вводить жесткие ограничения: в шести округах и семи муниципалитетах вокруг испанской столицы людям разрешено покидать свои дома только по необходимости: на работу, в школу, к врачу или по вызову суда. Аналогичные меры изоляции были приняты и в других частях страны, включая Майорку. Предполагается, что меры будут вводить и в других районах, если число новых случаев инфицирования превышает 1000 на 100 000 жителей за последние 14 дней.

Италия: в стране, откуда по Европе пошла инфекция, а также карантин как метод борьбы с ковидом, число заболевших растёт с августа. В итоге в Италии закрылись все ночные клубы. Использование масок опять стало обязательным в закрытых помещениях, таких как магазины, бары, музеи, аэропорты и все виды общественного транспорта, а также на улице в местах массового скопления людей. Барам и ресторанам работать разрешено без ограничения по времени, но расстояния между столиками должны быть не меньше метра.

Нидерланды: дополнительные ограничения неизбежны в шести регионах, пишут голландские СМИ. Маски в общественном транспорте уже обязательны. Местные власти имеют право требовать ношения масок в общественных местах, но национальных правил нет. Бары/рестораны должны закрываться к часу ночи, их вместимость ограничена до 50 человек. Бронирование и проверка состояния здоровья перед входом являются обязательными. Массовые мероприятия ограничены до 100 человек внутри и 250 человек на улице.

Премьер-министр Норвегии призвал приостановить постепенное открытие общества после строгой общенациональной изоляции, заявив, что страна «все еще находится в небезопасном положении». В общественном транспорте в Осло и его окрестностях рекомендуется пользоваться масками. Собираться свыше 10 человек запрещено в Осло, а также в городе Берген. В барах не подают алкоголь после полуночи. «Вакцина ничего не изменит». Комаровский назвал срок окончания пандемии COVID-19 © Facebook Евгения Комаровского

В Польше за последние шесть недель ежедневное число случаев заболевания стабильно выше, чем было весной. Маски опять обязательны в помещении и в общественном транспорте. Для театров и других общественных зданий действуют правила дистанцирования.

Словакия: маски необходимы в общественных местах, в том числе в общественном транспорте. Бары и рестораны должны закрываться до 23:00.

Финляндия тоже сталкивается с проблемой роста случаев коронавируса — пусть эта цифра всего 60 зараженных в день. Сотрудникам рекомендуется по возможности работать из дома, в общественном транспорте также рекомендуются маски — пока только рекомендуется. В барах и ресторанах клиенты должны только сидеть за столиками, не перемещаясь по залу. Разрешенное количество человек на массовом мероприятии снижено с 500 до 50 человек.

Во Франции, где число заражений идет вверх, надеются избежать общенациональной жесткой изоляции. Власти ужесточают ограничения в особенно сильно пострадавших городах, таких как Париж, Марсель, Бордо, Ницца и Тулуза. Собрания запрещены, часы работы баров ограничены. Маски обязательны во всех помещениях, в общественном транспорте, почти на всех рабочих местах. Причем клиенты в барах и ресторанах перемещаться могут только в масках. В Париже обязательный масочный режим введен и на улице. На Украине уже началась вторая волна эпидемии COVID-19 – Зеленский © president.gov.ua

Хорватия. Одна из немногих европейских стран, «широко» открывшаяся для туристов, также ввела некоторые ограничения. Маски теперь обязательны в общественном транспорте, в магазинах и на массовых мероприятиях. Бары и клубы должны закрываться до полуночи, а рестораны могут обслуживать клиентов только на уличных верандах. «Частные собрания» больше 20 человек не разрешены — за исключением свадеб и похорон.

Чехия. Весной страна рапортовала о победе над коронавирусом, однако к осени число случаев инфицирования также начало расти и ставить рекорды. В итоге там ввели ограничения, которые могут усиливать региональные власти. В целом по стране маски являются обязательными в публичных помещениях, включая общественный транспорт. Можно собираться группами до 500 человек в помещении или до 1000 на открытом воздухе, но с соблюдением мер дистанцирования.

Швеция, «проигнорировавшая» общемировой локдаун, также показывает рост случаев коронавируса, на прошлой неделе их было около 250 в день. Но меры снова оригинальны: например, маски не рекомендуются (!) Представители органов здравоохранения говорят, что важнее соблюдать рекомендации по физическому дистанцированию и мытью рук. В барах и ресторанах также требуется соблюдение социальной дистанции.

При подготовке материала использован текст сайта tourprom.ru