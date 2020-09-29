В октябре 2020 года украинцам предстоит в очередной раз избрать себе местную власть. В стране должны состояться местные выборы, которые будут происходить по несколько измененным правилам

Политика центральной власти, как культурная, так и экономическая, вызывает недовольство слишком многих жителей страны. Рейтинг правящей партии «Слуга народа» стабильно падает, и во многих регионах она рискует вообще не попасть в местные советы. Практически нигде она не может рассчитывать и на кресло мэра для кого-либо из своих однопартийцев.

Местным выборам будет свойственно так называемое протестное голосование, поскольку многие считают власть в Киеве слишком далекой от нужд простых украинцев, тогда как местная власть, как считается, ближе, на нее легче оказывать влияние, она лучше знает конкретные проблемы данного населенного пункта и региона.

Не прибавил популярности центральной власти и карантин, который лишает работы тысячи работников в разных регионах страны. Местные элиты и местные власти, получившие больше полномочий в результате реформы децентрализации, стали «показывать зубы», подчас напрямую отказываясь подчиняться президенту. Украина перед выборами. Парламентские партии проигрывают, а «Слуга народа» теряет больше всех © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Провал целого ряда общенациональных политпроектов расчистил дорогу для множества региональных партий, делающих акцент на местной проблематике.

На фоне усиления субъектности местных элит наблюдается тенденция регионализации украинской политики, а создание собственного политического проекта становится правилом хорошего тона для мэра крупного города», — говорил украинский политолог-международник Антон Ровенский.

В июне этого года президент Зеленский приравнял «карантинный» бунт мэров ряда городов к сепаратизму.

«Они настроены не против нас — и это не пафос, — а прежде всего против Украины… Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», — говорил Зеленский в ходе своего визита в город Хмельницкий.

По этой причине ряд украинских экспертов выражали опасение по поводу «ползучего сепаратизма», который может усилиться после местных выборов.

«После выборов мы можем столкнуться с ситуацией, когда усилятся центробежные процессы. Я не говорю о параде суверенитетов и распаде, но региональные элиты потребуют большего», — говорил в интервью изданию Украина.ру политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

Чтобы подстраховаться от проявления подобных тенденций, Верховная Рада в этом году изменила Избирательный кодекс. Теперь он предполагает выдвижение кандидатов лишь от политических партий общенационального масштаба для населенных пунктов свыше 10 000 жителей. «Национальный корпус» перед выборами: маргинальная партия диктует правила в украинской политике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В прифронтовых районах, подконтрольных Киеву, местные выборы вообще решили не проводить, прекрасно зная о нелояльности большинства местных жителей.

Украинский политолог Антон Авксентьев из НПО «Обсерватория демократии» считает, что эти изменения являются дискриминационными и отсекают от участия в выборах партии этнических меньшинств.

«Явно дискриминационный характер таких новаций почувствуют на себе, например, партии этнических меньшинств.

Почему условная «Партия венгров Украины», раз за разом переизбирающаяся в Закарпатский областной совет, не говоря уже о советах низшего уровня (например, в Берегово), должна де-факто лишиться права участия в выборах?

И к каким последствиям это приведет — к мирному включению представителей этнических меньшинств во всеукраинские партии или это станет катализатором сепаратистских настроений в приграничных регионах?» — задаётся вопросом Авксентьев.

Такие изменения в сочетании с увеличением затрат на предвыборную кампанию и суммы залога для кандидатов привели к усилению влияния украинских олигархов на местную власть. Проще говоря, мэрам и кандидатам чаще пришлось ходить на поклон к олигархам, которые воспринимают местные выборы и возможный успех «своего» политического проекта в них, как трамплин для парламентских выборов и дальнейшей схватки за Киев.

Таким образом, уже к осени стало ясно, что региональные проекты являются по сути проектами тех или иных украинских олигархов или общенациональных партий, создающих свои региональные клоны.

Украинским миллионерам и миллиардерам, активы которых находятся в разных регионах Украины, не выгодны центробежные тенденции. Можно сказать, что именно олигархи являются цементом, скрепляющим украинскую государственность. «Партия Шария» перед выборами: клон «Слуг народа» или обновление украинской политики © Facebook, Партія Шарія

Тем не менее, они прекрасно знают о господствующих настроениях в определенных регионах и научились использовать любую риторику. В результате украинский избиратель от выборов к выборам стабильно успевает разочароваться в одном политическом проекте, и ему так же стабильно предлагают новый проект.

В частности, на подконтрольной Киеву части Донбасса, где власти более всего опасаются центробежных тенденций и проявлений сепаратизма, местные выборы станут борьбой за «пророссийский» электорат.

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов утверждает, что на Донбассе и по сей день поддерживают преимущественно пророссийские силы, хотя в прошлом году «Слугам народа» и удалось перетянуть часть избирателей благодаря неопределенности своих обещаний.

«На протяжении десятилетий Донбасс отличался тем, что там сохранялась монополия одной партии — Партии регионов. Особенно это было заметно во времена президента Ющенко и президента Януковича.

Также была Партия коммунистов, которая была достаточно мощной и даже набрала в 2012 году ощутимый процент. В целом это пророссийский спектр…

«Слуге народа» удалось перетащить часть пророссийских голосов региона благодаря тому, что политическая сила не давала четких ответов ни по одному из вопросов векторов развития, культурной политики и т.д.», — сказал Стуканов.

Однако сейчас, по его словам, происходит обратный отток — от «Слуги народа» в ряды сторонников ОПЗЖ. И происходит это потому, что президентская партия «не осуществила пересмотра политики предыдущей власти», включая языковой вопрос. По оценкам Стуканова, на подконтрольной Киеву части Донбасса до сих пор актуальными и болезненными являются вопросы мира и языковой идентичности. Ринат Ахметов — от карт до телеграфного столба © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Основная борьба за избирателя Донбасса на местных выборах будет идти между тремя «осколками» «Партии регионов»: «Оппозиционной платформой — За жизнь», «Оппозиционным блоком» и партией «Наш край». Но только выступать они будут зачастую под каким-нибудь региональным брендом, чуть ли не синхронно обещая мир и восстановление прав русского языка, хотя это и вне полномочий местных властей.

Например, нынешний мэр Мариуполя Вадим Бойченко будет баллотироваться уже не от «Оппозиционного блока», а от «Блока Бойченко», недавно образованной региональной политической силы, хотя и ее можно назвать проектом Рината Ахметова.

Судя по опросам в разных городах Донбасса, первое место на выборах в советы разных уровней получит ОПЗЖ, но мэрские должности сохранят за собой люди Рината Ахметова. Таким образом, отношения местных властей с центром будут преимущественно определяться все равно в Киеве. И происходить это будет в ходе определенных договоренностей между президентом и олигархами общенационального уровня, которые, скорее всего, будут контролировать местные советы, периодически лишь угрожая непослушанием, но не более того.

По этой же схеме отношения регионов и центра выстраивались с 1991 года. Следовательно, можно ожидать очередное разочарование избирателей Донбасса в своих местных представителях с 2021 года из-за отсутствия прогресса по наиболее болезненным для них вопросам. И тогда, вероятно, появится и начнёт стремительно развиваться новый политический проект, обещающий решить вопросы мира, языка и высоких коммунальных тарифов.