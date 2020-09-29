Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 сентября, сделал заявление о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. В нынешних обстоятельствах это обращение очень актуально

В пятницу, 25 сентября, на сайте Кремля появилось заявление президента РФ Владимира Путина, посвященное мировой информационной безопасности.

«Одним из основных стратегических вызовов современности является риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере. Особая ответственность за её предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности (МИБ). В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий (ИКТ)», — говорится в заявлении российского лидера. Война придёт из киберпространства © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Выделены четыре основных направления, по которым предлагается работать.

Первое: восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ на высоком уровне.

Второе направление состоит в том, чтобы поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами наших стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих проблематику МИБ в рамках структур, связанных с вопросами обеспечения национальной, в том числе информационной, безопасности.

Третье направление заключается в том, чтобы совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года.

И четвёртым направлением предполагается во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов.

«Призываем США дать ход российско‑американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий», — завершил своё заявление Путин.

Таким образом российский президент поднял важный вопрос, который через месяц с небольшим станет для США особенно актуальным.

При этом важно понимать всю комплексность подхода к проблеме, о которой упомянул Путин.

Информационная безопасность в российском понимании

Говоря об информационной безопасности, не стоит понимать её в узком инструменталистском аспекте, как то, что связано исключительно с компьютерами. Желающим разобраться, что же в РФ понимается под словосочетанием «информационная безопасность», можно порекомендовать обратиться к указу президента России от 5 декабря 2016 года. Декларация зависимости киберпространства. Почему нужно пересмотреть подходы к интернету © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

«В целях обеспечения информационной безопасности Российской Федерации постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Доктрину информационной безопасности Российской Федерации. 2. Признать утратившей силу Доктрину информационной безопасности Российской Федерации, утвержденную Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г. № Пр-1895», — гласит указ.

Согласно утвержденной этим указом Доктрине информационной безопасности РФ, информационная безопасность — это «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства».

Под информационной угрозой в свою очередь понимается совокупность действий и факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным интересам в информационной сфере.

Если внимательно вчитаться в доктрину, можно заметить, что речь не только об угрозе информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру РФ в военных целях (при этом данная угроза оговаривается) и усиление технической разведки против России.

«Расширяются масштабы использования специальными службами отдельных государств средств оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств. В эту деятельность вовлекаются религиозные, этнические, правозащитные и иные организации, а также отдельные группы граждан, при этом широко используются возможности информационных технологий. Отмечается тенденция к увеличению в зарубежных средствах массовой информации объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики Российской Федерации.

Российские средства массовой информации зачастую подвергаются за рубежом откровенной дискриминации, российским журналистам создаются препятствия для осуществления их профессиональной деятельности. Наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — гласит, к примеру, один из пунктов (12) раздела III Доктрины, который называется «Основные информационные угрозы и состояние информационной безопасности». Информационные войны – это надолго. Что делать России? © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Впрочем, в том, что касается США, для них предложение Путина крайне важно. И причина банальна: выборы.

В ожидании больших проблем

Президент США Дональд Трамп опасается того, как будут голосовать американцы на выборах 3 ноября. И речь не о том, что Трамп не уверен в своих силах и боится проиграть. Американского президента беспокоит способ, при помощи которого будет голосовать часть американцев. Речь о голосовании по почте.

«Это будет одной из самых огромных неловкостей в истории нашей страны — даже после выборов. Демократы знают это, но все равно пытаются устроить хаос. Вот что они делают», — заявил Трамп, выступая в Белом доме 23 сентября.

За двадцать дней до этого в интервью CNN генпрокурор США Уильям Барр заявил, что голосование по почте подвержено рискам мошенничества и шантажа, а кроме того есть возможности для подделок бюллетень и даже для вмешательства в процесс голосования.

«Это игра с огнем. Мы очень разделенная страна. Люди должны иметь уверенность в результатах выборов и легитимности властей», — подчеркнул Барр.

При этом многие противники голосования по почте указывают: оно может привести к тому, что результатов выборов в США придётся ждать месяцами.

«Это будет катастрофа. Мы точно знаем, мы это уже видели. Ведь и по сей день, семь месяцев спустя, мы по-прежнему не знаем, кто победил на февральском кокусе в Айове! Но для руководства Демократической партии кокусы не были провалом, они были образцом для президентских выборов, когда Джо Байден последует примеру Хиллари Клинтон и ни при каких обстоятельствах не признает поражение. Ему нужно будет лишь улыбаться и махать рукой из своего номера в отеле в ночь выборов — остальное доделают адвокаты. Таков план», — отмечал американский ведущий Fox News Такер Карлсон 24 сентября.

В свою очередь Демократическая партия уверена: именно голосование по почте предпочтительнее в условиях пандемии. Информационные войны призваны компенсировать новые политические слабости Запада — Пушков © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Эксперты же утверждают: в США может сложиться ситуация, когда сначала результаты покажут победу Трампа, а позже начнут подсчитывать голоса по почте (так наверняка предпочтут голосовать сторонники Байдена). В итоге общество США окажется на грани противостояния.

При этом Демпартия в случае поражения наверняка снова заговорит о «всемогущих российских хакерах» (хотя речь о голосовании по обычной, а не по электронной почте).

В таких условиях, когда само признание результатов выборов в США уже под вопросом, Путин в очередной раз продемонстрировал нацеленность России на мир во всём мире, на деэскалацию напряженности на земном шаре.