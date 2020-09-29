Против Лукашенко. «Киберпартизаны» открыли в Белоруссии «IT-фронт протеста»

После жестких действий силовиков Белоруссии на уличных акциях протестующие перешли к борьбе в интернете. «Киберпартизаны» взламывают сайты государственных ведомств и размещают личные данные и адреса сотрудников МВД

У противостояния в Белоруссии есть и «цифровой фронт». 29 сентября действующие уже около месяца в республике «киберпартизаны» объединились в «Белорусский IT-фронт».

Лукашенко: одна проблема за другой. Кибервойна в Белоруссии и военная угроза от НАТО © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Но это далеко не первая резонансная акция «Киберпартизан». До этого в рамках объявленной режиму войны они взламывали сайты Управления делами президента, Министерства внутренних дел и Академии МВД, Министерства по налогам и сборам, сайта госзакупок, Торгово-промышленной палаты и т.д. Они же приписывают себе передачу оппозиционным Telegram-каналам базы данных сотрудников МВД и КГБ, создание интернет-карты «карателей и продажных судей» и т.д.

О появлении такой группы стало известно в первых числах сентября.

2 сентября был взломан сайт белорусского Управления делами президента, на заглавной странице которого разместили бело-красно-белый флаг, используемый оппозицией, и фотографии главы ведомства Виктора Шеймана с закрепленной на голове елочной игрушкой-звездой, — в духе певицы Верки Сердючки.

3 сентября был взломан сайт МВД, на котором в раздел разыскиваемых преступников поместили Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева.

4 и 9 сентября дважды взламывали сайт Академии МВД, на лицевой странице которого разместили картинку — хакер за ноутбуком и надпись «Беларускія кібер-партызаны».

5 сентября был взломан сайт Белорусской торгово-промышленной палаты, на лицевой странице которого были размещены уже описанное выше изображение хакера и следующее заявление: «Мы, как и наши смелые предки, начали свою партизанскую войну против полицаев, гестапо, оккупационных властей и прочих коллаборационистов. Мы призываем всех белорусов, независимо от пола и возраста, религии и профессии присоединиться к борьбе. Мы всегда думали: «Только бы не было войны!» Но война пришла к нам. Наших друзей и родных убивают, пытают и насилуют. Никому не получится отсидеться в стороне».

8 сентября был создан Telegram-канал «Киберпартизаны», у которого на данный момент 69,9 тыс. подписчиков.

9 сентября в этом канале был опубликован своего рода манифест группы: «Принято решение о создании цифрового фронта сопротивления. Объединение хакеров и IT разработчиков для совершения дистанционных атак на административные ресурсы Беларуси (сайты, аккаунты СМИ и соцсети), которые вредят обществу. Публикуют провластную пропаганду, выполняют свою работу вопреки мнению большинства честного населения».

11 сентября в Telegram-канале «Киберпартизаны» было размещено сообщение: «Передана база сотрудников КГБ, ОМОН и МВД в редакцию Nexta. Через неделю данные попадут в открытый доступ. Нужна проверка и фильтрация данных». Действительно, 19 сентября ведущийся из Польши Telegram-канал NEXTA Live опубликовал данные о 1003 сотрудниках МВД, указав, что они взяты «из базы, которая имеется у нас благодаря кибер-партизанам».

13 сентября были взломаны сайты «Белорусских лотерей» и Министерства по налогам и сборам (с пояснением «Мы лишь начали совершать атаку на сайт Министерства по налогам и сборам, пока нашли незначительные уязвимости, которые помогут как минимум нарушить отчетные процедуры»).

15 сентября — сайты госзакупок (ряд СМИ упоминает также взлом сайта Белорусской универсальной товарной биржи, о котором сами «киберпартизаны» не сообщали), МВД (не работавший несколько недель, автор не смог открыть его даже в процессе работы над этой статьей) и президента Белоруссии.

21 сентября — сайт автоматизированной информационной сети единого расчетного и информационного пространства «Расчет», формирующей товарные чеки при розничных продажах. Видимо, благодаря этому на чеках и появились обращения «киберпартизан», фотографии которых также появлялись в интернете.

Впрочем, работа двух последних интернет-ресурсов была очень быстро восстановлена, что отметили и сами «киберпартизаны».

Кроме того, 16 сентября «киберпартизаны» запустили проект «Черная карта Беларуси». В настоящий момент на карту нанесены домашние адреса 269 сотрудников силовых ведомств, прежде всего сотрудников ОМОНа.

Что касается происхождения «киберпартизан» и их состава, ясности немного. Некоторые детали они сами сообщили в интервью, опубликованном 25 сентября изданием Meduza.

По их словам, группа была создана еще пять лет назад, в настоящий момент в нее входит около 30 программистов (кстати, набор в «Киберпартизан» открыто ведется с сентября в их Telegram-канале). При этом говорить о некоей единой организации не приходится — например, «киберпартизаны» говорят о «расколе» на две команды, одна из которых действует автономно от руководства проекта.

Война придёт из киберпространства © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Успех проекта «Киберпартизан» неизбежно породил подражателей. В частности, 13 сентября в Telegram-канале «Киберпартизан» упоминалось в сообщении: «Клонам нашего канала: впредь согласовывать действия».

Так, 10 сентября был создан Telegram-канал «Беларускія кібер-партызаны». Впрочем, этот проект широкой известности не получил (на данный момент у него всего 20 подписчиков), так как было заметно, что он просто рерайтит с запозданиями заявления, публикуемые в t.me/cyberpartisan.

Пожалуй, единственное резонансное действие представителей дублирующего канала — это взлом 24 сентября сайта Академии МВД (сайт действительно с тех пор не работает), после чего по интернету стал распространяться скриншот опубликованного на взломанном сайте обращения к родителям курсантов МВД: «Ваши дети участвуют в разгоне мирных демонстрантов. Просим родителей курсантов заняться их перевоспитанием, иначе это сделают сами киберпартизаны. Если в воскресенье и последующие дни хоть один курсант будет замечен на улице в балаклаве, мы сорвем балаклавы со всех учащихся этой шараги».

Кроме того, 14 сентября неизвестные «киберпартизаны» взломали сайт гомельского отделения Торгово-промышленной палаты. Ни один из упомянутых выше проектов не взял на себя ответственности, да и их символики на взломанном сайте не размещалось.