Французский лидер Эммануэль Макрон не теряет надежды стать посредником между властями Белоруссии и митингующими. Если с руководителем оппозиции Светланой Тихановской общий язык он нашёл, то с Александром Лукашенко есть серьёзные проблемы, к решению которых европейцы приглашают президента России Владимира Путина

Безпалько предположил, какое будущее ждет Светлану Тихановскую через пять лет © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская, представлявшая на президентских выборах белорусскую оппозицию, встретилась в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Речь, как сообщила пресс-служба женщины, идёт о возможности организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Белоруссии и возможной медиации (посредничества) других стран, в том числе Франции.

«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — говорится в опубликованном перед встречей заявлении Тихановской.

Накануне приезда Макрона 28 сентября в Вильнюс президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейские страны, в особенности Францию, выступить в роли посредников для установления мирного диалога между властями Минска и гражданским обществом при участии России. Лидер Пятой республики отказываться не стал. На совместной пресс-конференции он заявил: «Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать всё возможное, чтобы это посредничество состоялось и чтобы мы могли двигаться вперёд».

Кроме того, лидеры сошлись во мнении, что Европейский союз должен как можно скорее принять уже выработанный пакет антибелорусских санкций. С первого раза этого сделать не удалось из-за позиции Кипра, теперь страны вернутся к рассмотрению проекта на саммите 1-2 октября.

Белорусский шанс для Макрона

С приходом к власти Макрон попытался заявить о себе как о новом лидере ЕС. Если раньше роль локомотива всего союза выполняли вместе Франция и Германия, то со временем Париж утратил эти позиции, и весь груз ответственности лёг на Берлин. Однако сейчас, когда стало известно, что Ангела Меркель покинет пост канцлера ФРГ в следующем году, для Макрона наступает прекрасная возможность, чтобы проявить себя.

К тому же глава немецкого правительства сейчас занята решением глобального вопроса — что будет с газопроводом «Северный поток-2», который хотят свернуть не только американцы, но и некоторые европейцы, особенно после «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального. Фактор Навального не сработает. Добыча газа в Европе сокращается, трубопровод «Северный поток–2» будет достроен © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Спустя 2 недели после президентских выборов премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал, что Лукашенко не отвечал на телефонные звонки Меркель и Макрона, поэтому они решили позвонить президенту РФ Владимиру Путину, чтобы понять обстановку в Белоруссии.

Чем сильнее становилось давление ЕС на Белоруссию, тем активнее происходило сближение Минска и Москвы. К сожалению злопыхателей, которые рассчитывали, что Путин не будет оказывать Лукашенко, в недавнем прошлом выступавшему с антироссийскими заявлениями, всестороннюю поддержку, российский лидер заверил, что в случае необходимости предоставит военную помощь в рамках союзного государства и ОДКБ.

Теперь европейские страны не могут отрицать, что без участия России кризис в Белоруссии разрешить нельзя (как сказал Ратас, Россия в вопросах, касающихся Белоруссии, и в целом в этом регионе играет важную роль — это факт), и пытаются найти подход, как наладить диалог по этой теме с Путиным.

«Мы, с одной стороны, намерены проводить политику давления на Минск с помощью санкций, а с другой — вести диалог с Россией, потому что мы не сможем добиться здесь результатов без участия президента Путина на этом этапе», — заявил президент Франции на встрече со студентами Вильнюсского университета 29 сентября.

Макрон тесно общается со своим российским коллегой в рамках «нормандской четвёрки», к тому же активизировался двусторонний диалог, президент Франции в 2018 году приезжал на Петербургский международный экономический форум и в своей речи даже признал вину НАТО перед РФ.

Почему страны Балтии, так активно вставшие на защиту Тихановской сразу после президентских выборов, сами не налаживают диалог между властями и оппозицией Белоруссии при международном посредничестве? Во-первых, среди посредников должна быть Россия, с которой у Латвии, Литвы и Эстонии отношения, мягко говоря, натянутые. Во-вторых, они не имеют рычагов давления на Лукашенко, чтобы принудить его к переговорам, вступать в которые он не хочет. Наоборот, сейчас Минск наносит удар — перевод белорусских грузов в российские порты серьёзно ударит по экономикам Латвии и особенно Литвы. Литовский эксперт сказал, как в его стране отреагировали на планы Лукашенко лишить их транзита © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Печальный опыт Майдана

После встречи с Тихановской Макрон заявил: «Я очень уважаю и ценю её (Тихановской. — Ред.) вовлечённость. Мы как европейцы сделаем что можем, чтобы помочь вернуться к посредничеству ОБСЕ для достижения прогресса».

Он также подчеркнул, что для построения прочного мира на европейском континенте нужно работать с Россией, с которой есть исторические и географические связи. По словам французского лидера, Россия — это держава, диалог с которой стратегически важен.

В самой инициативе о посредничестве нет ничего плохого — этот метод помог урегулировать не один мировой конфликт. Однако насколько на эту роль подходит Макрон, это большой вопрос. Прежде всего посредник должен занимать нейтральную позицию относительно того кризиса, решению которого содействует. А президент Франции прямым текстом говорит, что поддерживает одну сторону политического противостояния.

На встрече с Тихановской он подчеркнул, что «Франция всегда на стороне борцов за свободу, и нам нужно слышать демонстрантов, стремящихся к свободе и демократии, их мужество, особенно белорусских женщин, нас к этому обязывает». А в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 27 сентября, Макрон заявил: «То, что происходит в Белоруссии, — это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Ясно, что Лукашенко должен уйти».

Лукашенко за словом в карман не полез: «Сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку ещё два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «жёлтые жилеты». Как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учётом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует к внутренним проблемам Франции получить ещё и личные — у себя дома».

Идею участия молодого европейского политика в урегулировании кризиса президент Белоруссии отверг сразу, как только прозвучала эта инициатива. О том, что Европейский союз готов выступить посредником в урегулировании ситуации в Белоруссии, Макрон сказал 20 августа, сразу после чего Лукашенко заявил: «Макрон хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду, буду посредником между «жёлтыми жилетами» и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай Бог, — и террор, и «жёлтые жилеты» — не видят».

Исходя из этого, сложно представить, что Лукашенко будет доверительно, ничего не тая, рассказывать Макрону о внутриполитической ситуации в своей стране и доверит ему хоть в какой-то степени участвовать в принятии судьбоносных для Минска решений.

При этом стоит отметить, что Франция, как писала немецкая газета Die Welt в начале сентября, была одной из трёх европейских стран — вместе с Германией и Италией, — которые выступили против введения персональных санкций против Лукашенко, чтобы сохранить возможность вести диалог с ним. Лукашенко между майданом и Путиным © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Ангажированность посредников может иметь опасные последствия. Примером тому служит майдан. 21 февраля 2014 года при посредничестве главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, его польского коллеги Радослава Сикорского и руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, утром глава государства уехал в Харьков, а в Киеве начался захват правительственных зданий, резиденции президента, парламента.

Януковичу, опасавшемуся за свою жизнь, пришлось покинуть страну, после чего Верховная Рада неконституционным путём отстранила его от власти.

На пресс-конференции с Науседой 28 сентября Макрон заявил, что в отношении Белоруссии необходимо не допустить любого иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а также обеспечить мирный переход власти, который гарантирует признание всех составляющих частей белорусского общества.

Главы европейских государств, о посредничестве которых официальный Минск не просил, рассуждают о том, как должны развиваться события в Белоруссии, обещают поддержку оппозиционным силам. Если это не вмешательство во внутренние дела Белоруссии, то что?

Прикрываясь заботой о правах человека и необходимостью насаждения демократии, европейские политики на самом деле преследуют исключительно собственные цели, мало заботясь о чувствах рядовых белорусов.