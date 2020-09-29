Киев старается найти способы ускорить сроки проведения встречи глав государств «нормандской четвёрки», Москва указывает, что саммит когда-то состоится, но встреча просто ради встречи никому не нужна, а нужен результат в мирном процессе. Тем временем эксперты считают, что наступил момент, когда Донбасс должен быть интегрирован в РФ

Встречаться чаще

В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу, 26 сентября, совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на заседании обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров стран нормандской четверки в декабре прошлого года, а также проблемы, которые мешают выполнению этих договоренностей. Было отмечено, что режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня является безоговорочным успехом на пути к достижению мира на Донбассе.

Режим тишины в зоне конфликта действительно в целом соблюдается, хотя отдельные нарушения фиксируют каждый день. Так, украинские силовики утром в понедельник, 28 сентября, обстреляли из стрелкового оружия село Спартак к северу от Донецка, сообщили в представительстве непризнанной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В свою очередь, штаб ООС сообщает о четырёх нарушениях со стороны ополченцев в течение истекших суток. Потерь нет.

На совещании обсудили также продвижение в вопросе зеркального разведения сил и средств на четырех согласованных участках, а также в вопросе разминирования территории Донбасса. Сообщается также, что «с целью ускорения переговорного процесса для достижения больших результатов по всем упомянутым вопросам и более быстрой имплементации договоренностей лидеров стран «нормандской четверки» руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил участникам ТКГ встречаться чаще». Для кого Донбасс – отрезанный ломоть? Видит око, да зуб неймёт © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Но пока особого прогресса в переговорном процессе не наблюдается. Зеленский ранее заявил, что все лидеры стран-участниц «нормандского формата» дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников. На что в Кремле ответили, что говорить о конкретных датах рано, что политические помощники продолжат свою работу, чтобы каким-то образом нащупать пути для продвижения ранее достигнутых договоренностей».

«Сама по себе встреча на высшем уровне ради встречи, конечно, не нужна ни одному из глав государств и правительств, она нужна ради результата», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Шесть лет уже не вычеркнуть»

Республики Донбасса по-прежнему в экономической блокаде, понятно, что экономическое положение достаточно тяжёлое, люди в состоянии неопределённости. В Киеве кое-кто надеется, что тяготы жизни в ЛДНР приведут к тому, что народ сам «попросится» назад, в Украину.

Но это вряд ли, считает политолог, журналист, телеведущий Виталий Третьяков. По его словам, «прошедшие шесть лет уже нельзя вычеркнуть».

«То, что мы сейчас называем Донбасс, территории, очерченные ДНР и ЛНР, не вернутся в состав Украины. Если только не представить фантастическое, что через год-два на Украине появится совсем другой президент, который консолидирует совсем иную элиту. Иного варианта нет», — сказал он, добавив, что теперь, когда уже и «американские стратегические атомные бомбардировщики находятся в небе Украины», позиция Москвы может измениться.

«Для России это теперь вопрос национальной безопасности, а не только спасения Донбасса и русских Украины», — подчеркнул Третьяков. При этом, по его мнению, угроз со стороны НАТО Москва не испугается. Донбасс: проблемы и перспективы © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Вооруженных сил НАТО нет, есть армии отдельных стран, — сказал эксперт. — Если говорить о полномасштабной войне, то они разбегутся при первом наступлении российских войск».

«Это не забывается»

«Несмотря на семь лет войны, Донбасс остается развитым индустриальным регионом. Здесь есть и месторождение каменного угля, здесь есть металлургическая промышленность, здесь есть машиностроение и сельское хозяйство. Что-то досталось в наследство от Советского Союза, что-то было модернизировано после развала СССР, что-то сохранилось, несмотря на обстрелы и блокады», — сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру. В то же время, по его словам, «всему этому экономическому комплексу тяжело существовать в условиях замкнутой экономики и фактически натурального хозяйства, когда все жители этой территории производят продукт только для самих себя». Он напомнил, что экономика Донбасса экспортно-ориентированная. Затруднён экспорт — это значит, затруднена жизнь людей, работающих на предприятиях региона.

Журналист отметил, что Россия помогает Донбассу, в частности, упростив получение российского гражданства для жителей республик, но «Россия могла бы действовать смелее в плане открытия своих рынков для интеграции экономики Донбасса в свою экономику». Мухин: Пока Украина тянет с «Минском», РФ явочным порядком интегрирует в свою экономику Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Ситуация с непризнанностью очень сильно ухудшает состояние и тяжелой промышленности, и металлургии. Это не сапожная мастерская», — сказал Замдыханов. По его мнению, как бы ни тяжело жилось людям в условиях экономической блокады, напрасны надежды некоторых украинских политиков на восстание, которое вернёт эти территории в состав Украины. Он отметил, что всё, что делала Украина с 2014 года, «было призвано ухудшить социальную ситуацию на территории республик до такой степени, чтобы они запросились назад».

«Но этой политике предшествовали военные действия, когда разрушались дома, инфраструктура, а главное — гибли люди: и старики, и дети, и взрослые», — напомнил журналист, добавив, что «это не забывается».

А директор российского центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что чем дольше Киев тянет с реализацией Минских соглашений, тем меньше вероятность того, что ему удастся вернуть Донбасс. По его мнению, Москва, понимая, что Киев не настроен выполнять "Минск-2", изменила отношение к проблеме, и явочным порядком происходит интегрирование экономики Донбасса с экономикой РФ, что серьёзно помогает населению республик выживать в таких непростых условиях.