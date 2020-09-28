В понедельник, 28 сентября, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич покинула Белоруссию. Её помощники отрицают факт бегства Алексиевич, однако всё указывает на то, что в страну писательница вряд ли вернётся

В понедельник, 28 сентября, в 13:32 провластный белорусский Telegram-канал «Жёлтые сливы» сообщил о том, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич покинула Белоруссию.

«Как стало известно «ЖС», сегодня в 12:15 Светлана Алексиевич улетела в Германию! Таким образом, еще один член КС покинула страну и пополнила «правительство в изгнании». Теперь у альтернативщиков есть свой президент, свой МИД, свои СМИ и свой собственный Союз писателей», — гласило сообщение на канале. Польша пообещала ввести санкции против Белоруссии, даже если Брюссель не одобрит © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Через 13 минут оппозиционное белорусское издание Tut.by подтвердило эту информацию.

«Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — прокомментировала изданию отъезд Алексиевич её помощница Татьяна Тюрина.

Она отрицала, что отъезд Алексиевич связан с открытым в отношении Координационного совета оппозиции уголовным делом.

«Нет, конечно, она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия», — указала помощница нобелевского лауреата.

При этом Тюрина затруднилась назвать точную дату возвращения Алексиевич.

«Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия», — отметила она.

Противники белорусской оппозиции с иронией отнеслись к словам Тюриной.

«Она [Алексиевич] ничего не говорит, и не говорила. До этого плотно общалась с западными дипломатами, тихо собирала чемоданы, а потом махнула крылом и была такова. Самолетом, не в багажнике. Нобелевский лауреат как-никак. Только её пресс-секретарь (есть, оказывается, и такое чудо), идя по граблям Паши из багажника, бормочет про давно запланированную поездку. Правда, о планах возвращения говорит более туманно: «Всё зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия». Что-то нам подсказывает, что это всерьёз и надолго. И при прочтении этих строк слышится полонез поляка Огинского «Прощание с Родиной»», — отмечалось в том же Telegram-канале «Жёлтые сливы».

В то, что Алексиевич вряд ли вернётся в ближайшее время в Белоруссию, верят и другие наблюдатели. И у них есть для этого причины.

Не выдержала давления?

Месяц назад — в среду, 26 августа, Алексиевич вызвали в Следственный комитет Белоруссии.

«Мы ни в чем не виноваты. Мы выступаем только за мирный процесс. Я чувствую, что все, что мы делали, это абсолютно законно», — заявила сама Алексиевич перед тем, как войти в здание белорусского СК.

Позже Алексиевич рассказала, что происходило в Следственном комитете.

«Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, подписку о неразглашении давать также не стала. Я не считаю, что мы занимаемся чем-то незаконным», — отметила она.

Спустя две недели — в среду, 9 сентября — к Алексиевич — единственному к тому времени оставшемуся на свободе в Белоруссии члену президиума Координационного совета оппозиции — пришли неизвестные. Дверь им нобелевский лауреат не открыла. Кроме того, она пожаловалась на звонки на мобильный телефон с неизвестных номеров.

После этих жалоб к писательнице в гости пришли дипломаты из Швеции, Германии, Чехии, Словакии, Польши и Литвы. Они пообещали дежурить там.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6 — Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020

​Сама же Алексиевич обратилась к белорусам.

«Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна», — заявила она. «Десять негритят» по-белорусски. Лукашенко всерьёз взялся за оппозицию © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Алексиевич отдельно обратилась к русской интеллигенции, попеняв ей за молчание.

«Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ? Мы все еще ваши братья», — напомнила Алексиевич.

Когда это говорила, руководители Координационного совета оппозиции либо находились под арестом в Белоруссии, как Мария Колесникова, либо бежали из страны, как Павел Латушко.

При этом акции протеста пошли на спад, что признают даже сторонники белорусской оппозиции. Об этом свидетельствуют даже некоторые «кадровые изменения», которые произошли практически одновременно с отъездом Алексиевич.

Бегство с тонущего корабля

В понедельник, 28 сентября, стало известно о ещё одном громком событии, связанном с белорусской оппозицией. Главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что накануне покинул этот проект.

«С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным. С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди ещё много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь», — написал он в Twitter в 13:29.

С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным.



С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди ещё много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь;) — Roman Protasevich (@pr0tez) September 28, 2020

​В комментарии российскому изданию МБХ Протасевич пояснил причин своего ухода.

«Мы со Степаном (Степан Путило — создатель проекта Nexta — Ред.) не смогли найти общий язык в плане видения будущего всего проекта. Разошлись мы без ссор и упрёков, в этом плане все ок», — заявил Протасевич.

Telegram-каналы проекта Nexta — Nexta_live, Nexta_tv, Luxta-tv — за время протестов в Белоруссии стали основными СМИ оппозиционеров. Тот же Nexta_live на пике популярности набрал 2,3 млн подписчиков. Сейчас их количество меньше — 2,05 млн — но всё равно внушительно.

Путило, Протасевич и их команда стали медиа-звёздами первой величины. У Путило и Протасевича взял интервью российский журналист Юрий Дудь.

«Со временем, после тех событий, которые начали происходить, мы стали не только медиа, но и отчасти политиками. Поэтому в том, что касается использования каких-то таких слов, то я лично хотел бы от этого уходить, но…» — отмечал, говоря с Дудём, Протасевич.

А Путило подхватывал: «Эмоции иногда захлёстывают. Нельзя себя убедить писать «правоохранители», когда чувак х…чит дубинкой девушку или тащит за волосы». Белорусы устроили первый в мире Telegram-протест — Якубин © Facebook Алексея Якубина

Он же признал, что их Telegram-каналы — это пропаганда.

Это интервью вышло на YouTube-канале Дудя 17 сентября. Тогда ничего не предвещало ухода Протасевича из успешного проекта. И вот спустя 11 дней он ушел.

Это, среди прочего, может свидетельствовать и признание оппозицией и теми, кто её поддерживает (а это в первую очередь Польша, кстати, с территории этого государства и вещает Nexta), проигрыша в Белоруссии.

Что касается рядовых оппозиционеров, то их судьба — в их руках. В условиях, когда руководство Координационного комитета покинуло республику, а ведущие оппозиционные Telegram-каналы покидают сотрудники, участникам протестов стоит подумать и о своём будущем.