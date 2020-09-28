В конце сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса нового типа.

«Сейчас мы имеем по 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна коронавируса в Украине», — сказал Зеленский.

Это было ожидаемым событием, которое по неизвестным причинам не вызвало негативной реакции населения, как в Германии, Великобритании или Испании. Причина очень проста: граждане Украины давно не интересуются коронавирусом, пандемией и практически не соблюдают предписанного Минздравом. Поражены в правах украинцы только в области пресловутого «безвиза»: Шенген то ли открылся, то ли нет.

Главная причина «второй волны» — выборы. Команда Зеленского растеряла авторитет и престиж, рискует с треском провалиться на местных выборах, так что ходят слухи об их переносе. Но обо всем по порядку.

Коронафейк

Украинских депутатов хотят отправить на удаленку © Facebook, Слуга Народу Семен Есилевский. Он написал развернутый анализ «второй волны» коронавирусной эпидемии, в том числе ее течения на Украине.

«Дело даже не в том, что у нас заболеваемость никогда толком не падала до фоновых значений, а в том, что у нас и близко нет тех признаков, которые отличают вторую волну от первой», — утверждает Есилевский.

По его словам, пик первой волны начиная с середины мая на Украине перешел в вялотекущую фоновую заболеваемость на уровне около 300-400 человек в день. 400 человек — это немало, но ключевым тут является не абсолютное количество, а динамика. Статистика, которая ежедневно публиковалась, говорит о том, что число 400 никак не менялось полтора месяца, аж до начала июля. Болезнь не распространялась, но и не исчезала полностью. Начиная с середины июля кривая числа случаев бодро поползла вверх и перевалила за 8000 в день, приближаясь к весеннему максимуму.

По словам Семена Есилевского, это и была «вторая волна».

Причём аналогичная картина наблюдалась в большинстве стран, где весной был мощный всплеск с десятками тысяч случаев в день и большой смертностью: во Франции, Испании, Италии, Великобритании. И самое интересное, что заболеваемость в сентябре даже выше, чем была в апреле.

Чтобы понять, что это значит, стоит проследить статистику смертности от сопутствующих коронавирусу заболеваний. Здесь исследователя ждет главный парадокс: число новых случаев превышает значения весеннего максимума, но новых смертей практически нет! Число летальных случаев если и увеличилось, то крайне незначительно: в Испании — 30-35, во Франции — 15-20 в день, причем без тенденции к увеличению пропорционально числу новых больных. Именно поэтому Западная Европа не спешит с новым локдауном и очень спокойно реагирует на внешне ужасную статистику новых случаев.

Что же касается Украины, то бросается в глаза очевидное отличие от ЕС: никакого весеннего максимума там не было вообще. Был медленный рост заболеваемости начиная с конца марта и до середины июля. Но на Украине никогда не было стабилизации эпидемического процесса на фоновом уровне, поэтому ни о каких первых или вторых волнах говорить нельзя.

На Украине, по мнению Есилевского, волна была только «первая». Она же последняя. И все, что могло случиться — случилось летом.

Теория и практика

Танцы с коронавирусом. Звездных участников популярного украинского шоу косит COVID-19 © Instagram alena_shoptenko

Чтобы понять, как обстоят дела с карантином в сентябре, не стоит даже устраивать командировки на Украину. Достаточно просто промониторить заголовки периодической прессы.

Так, в «красную зону» записали областной центр Черновцы. В этот же день у здания областной госадминистрации собрался митинг предпринимателей, работников общепита, продавцов магазинов, рынков… нет, не с камнями и молитвами. С требованиями не вводить жестких карантинных мер.

В понедельник, 24 августа, в День независимости Украины, все объекты, которые должны были быть закрыты, спокойно работали, как будто не было жестких приказов и окриков из Киева. Да и сама столица в тот самый день гуляла на Крещатике, отмечая годовщину провозглашения самостийности, слушая Петра Порошенко, который эти самые хождения и оплатил. Сам пятый президент демонстративно передвигается в черных резиновых перчатках и черной (с белой украинской вышивкой) маской на лице, почти как Джеймс Бонд.

Что говорить о Черновцах! Детсады на всякий случай закрыли, по требованию полиции остановился и общественный транспорт. Аналогичная ситуация сложилась и в городе Самбор, Львовской области, который также в минувшую пятницу из-за новой вспышки коронавируса угодил в красную зону. Но местные депутаты единогласно проголосовали за продолжение работы транспорта, заведений общественного питания и сферы торговли в обычном режиме.

А в городе Коломыя, который тоже красная зона, даже учебный год начали в обычном режиме. Никакой самоизоляции!

Страна контрастов

Думается, маски больше носят в Белоруссии, где никогда не было никакого карантина, чем в столице «коронавирусной» Украины. Почти 64% общежитий не соблюдают карантинного режима, констатирует Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Температуру никто не меряет, дезинфектанты не покупает, не говоря о том, что маски и тем более перчатки никто не носит. Это результаты проверки только 42 студенческих общежитий Киева на соответствие соблюдению «Временных рекомендаций» по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях.

В Госпотребслужбе пугают тем, что общаги станут очагами чуть ли не «зомби-апокалипсиса». Но реакция студентов — нулевая. Составлены протоколы, кое-кому выписаны штрафы, которые, правда, вряд ли будут оплачивать — на Украине это не принято.

Одесская область вышла на второе место по приросту заболевших коронавирусом в день. Припоминаем, что написано выше о том, что именно это значит. Несмотря на это, на пляжах, в магазинах и ресторанах города почти никто не соблюдал и не соблюдает правила безопасности, а разговоры о пандемии местные жители не вели и не слушали. Сентябрь не принес ничего нового. На Привозе — щучья икра, маринованные рапаны, овощей и фруктов — до горизонта, а про коронавирус не говорят — не комильфо.

Зато в статистиках Одесса каждый день бьет антирекорды по количеству заболевших. Если кто и носит маски, то только на подбородке. Всем все равно.

— Какой коронавирус? Попробуйте лучше мою красную икру, — уводит от неприличной темы продавщица. — Все знают, что в Одессе коронавируса нет! Вы видели заболевших? Я тоже не видела.

На городском пляже «Ланжерон» — бабье лето и бархатный сезон в одном флаконе. Не протолкнуться, хотя где постелить подстилку уже есть. Коктейли и смузи смешивают, шашлыки жарят без масок и перчаток. Громко играет музыка, и, чтобы принять заказ, бармен практически вплотную придвигает свое лицо к лицам посетителей. И так везде.

Политический карантин

На Украине администрация магазина грозит сломать руки покупателям без масок © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если более чем 50% территории Украины будет в «красной» зоне карантина, то будет рассматриваться вопрос о переносе местных выборов. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный санврач Виктор Ляшко.

Пошли слухи о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль, которого считают временщиком, пытается использовать вторую волну, чтобы сохранить за собой кресло и не повторить крах Гончарука. Местные выборы называют точкой невозврата команды Зеленского, на которых «новые лица» потерпят сокрушительное поражение, от чего начнется обратный отсчет для самого Зеленского.

Растут и ширятся слухи самого разного калибра. Больше всех про несменяемого министра внутренних дел — он тоже хочет быть премьером. В новом политическом сезоне ожидается битва за Кабмин, за Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), кресло премьера, таможню, налоговую и, конечно же, за «золотой» Минздрав и «платиновый» Минэнерго.

Еще неделю назад перенос выборов казался делом решенным, об этом говорили от Кабмина и Рады до любой наливайки на киевских окраинах. Соратник олигарха Игоря Коломойского, которого год назад прочили в премьеры, Игорь Палица в прямом эфире ток-шоу «Право на владу» заявил, что если Денис Шмыгаль объявит красную зону по всей Украине, нардепы фракции «За майбутне» заблокируют работу Верховной Рады, а далее «вынесут» премьера из Кабмина вперед ногами.

Что характерно, в этом спиче прозвучали отставка всего Кабмина, и, что особо характерно — Минздрав. Еще неделю назад было похоже, что выборы перенесут. Сегодня это кажется невозможным. Но в том-то и дело, что Украина — страна окон возможностей. Вернее — черных дыр оных.