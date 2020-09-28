Крушение Ан-26 под Харьковом, в результате которого погибли 26 человек, заставляет вспомнить о других катастрофах, произошедших с украинскими самолётами. В этом отношении 2020 год установил печальный рекорд: речь идёт уже о двух катастрофах

В субботу, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о грядущей массовой проверке украинской военной техники.

«Мы хотим увидеть полную статистику всей нашей техники», — заявил Зеленский во время визита в Харьковскую область.

Он прибыл в регион из-за катастрофы, унёсшей жизни 26 человек. Накануне — вечером 25-го сентября — на 530 километре трассы Киев-Харьков упал военный самолёт Ан-26. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба. Всего погибли 26 человек. Один курсант выжил.

Украина печально прославилась в мире благодаря двум крушениям: малазийского «Боинга» в 2014 году и российского Ту-154 в 2001 году. Обе эти трагедии были связаны с деятельностью ПВО. Однако в истории страны хватает и других катастроф. «Сюрреализм забирает жизни». Кива сказал, кто виновен в крушении Ан-26 под Харьковом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Собственно, для Зеленского трагедия под Харьковом — это уже третья авиакатастрофа за время его президентства и вторая за этот год, который для украинского президента да и для всей страны тоже начался с траура.

Катастрофа в Иране

В 2020 году президент Украины уже объявлял траур из-за авиакатастрофы. В первый раз он сделал это 9 января. Тогда в своём видеообращении к согражданам Зеленский выразил соболезнования семьям Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк. Большинство из них были членами команды Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, который потерпел крушение неподалеку от Тегерана рано утром 8 января.

Помимо украинцев в катастрофе погибли граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании и Германии. Большинство погибших были этническими иранцами. Всего погибли 176 человек. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории Украины по количеству погибших.

Самолет был сбит ракетой, выпущенной с базы Корпуса стражей исламской революции.

«Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект», — говорилось в обнародованном 11 января заявлении иранских военных.

В июле по результатам переговоров между Украиной и Ираном последний согласился выплатить компенсации семьям погибших.

«Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых он является. Это означает, что мы можем строить соответствующую работу конструктивно, и я надеюсь, что иранская сторона будет придерживаться этой позиции в течение всех раундов переговоров», — заявил во время брифинга 31 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом иранская катастрофа была не первой за время президентства Зеленского.

Катастрофа под Львовом Cчет шел на минуты: почему мог разбиться самолет под Львовом © Facebook, Mykhailo Petryshyn‎

В октябре 2019 года, когда Зеленский вот уже как четыре месяца с небольшим был президентом, под Львовом совершил аварийную посадку транспортный самолёт Ан-12. В самолёте находились восемь человек, из которых семь — члены экипажа и один — сопровождавший груз сотрудник.

«Глупая грустная пятница. Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолетом Ан-12# UR-CAH авиакомпании «Украина Аэроальянс», по предварительной информации, с семью членами экипажа и одним сопровождающим груз на борту, по маршруту Виго (Испания) — Львов совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники вблизи аэродрома. По предварительным данным, трое погибших, трое тяжело травмированных живых, двоих еще разыскивают, продолжается спасательная операция. Предварительно, аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием горючего. Начато расследование. Сочувствие близким и родным. P.S. Пятеро погибших», — сообщил 4 октября министр транспорта Владислав Криклий.

Он же сообщил о пяти погибших в результате катастрофы.

Самолёт не долетел всего 1,3 км до взлётно-посадочной полосы.

В декабре украинское Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами опубликовало предварительный отчёт о катастрофе. Согласно ему до выхода на посадочную прямую полёт происходил в штатном режиме. Однако позже — с 6 км до ВПП — самолёт начал снижаться значительно ниже точки глиссады и в итоге столкнулся с деревьями.

До этого высказывались разные предположения о причинах аварии: от нехватки топлива до состояния самолёта. Последний имел солидную историю. Он эксплуатировался с 1968 года. При этом до 1985 года его использовали военные, а после — с 1995 по 2007-й — ГАП «Львовские авиалинии», с 2007 по 2012-й — ООО «Авиакомпания «Меридиан» и с февраля 2012 года — ЧАО «Авиакомпания «Украина-Аэроальянс». В 2011 году самолёт даже «сыграл» в кино: его перекрасили в ливрею авиации ВМС США для съёмок фильма о зомби «Война миров Z», посвященного смертельной пандемии.

Крушение над Донбассом

Малайзийский «Боинг» не первый пассажирский самолёт, потерпевший крушение в Донбассе. 22 августа 2006 года под Донецком разбился самолет Ту-154, который следовал рейсом Анапа — Санкт-Петербург. На борту самолета находились 160 пассажиров и десять членов экипажа. В результате аварии не выжил никто. Трагедия малазийского Боинга МН 17: новые факты, свидетельства очевидцев – Видео © Скриншот из видео Украина.ру

Причиной аварии стало попадание в сильную грозу и, как следствие, в зону высокой турбулентности, что привело в конечном итоге к тому, что самолет свалился в плоский штопор.

«Причиной катастрофы самолёта Ту-154М RA-85185 авиакомпании «Пулково» явился вывод самолёта при полёте в штурвальном режиме на закритические углы атаки и режим сваливания с последующим переходом в плоский штопор и столкновением с землёй с большой вертикальной скоростью.

При отсутствии в Руководстве по лётной эксплуатации (РЛЭ) самолёта Ту-154М и программах подготовки экипажей необходимых рекомендаций по особенностям пилотирования в продольном канале и использовании механизма электротриммирования, а также невозможности отработки навыков пилотирования самолёта в штурвальном режиме на больших высотах и углах атаки из-за отсутствия пригодных для этого тренажёров, экипаж при обходе зон грозовой деятельности и турбулентности допустил раскачку самолёта по тангажу и выход за эксплуатационный диапазон углов атаки.

Отсутствие контроля за скоростью полёта и невыполнение указаний РЛЭ по недопущению попадания самолёта в режим сваливания при неудовлетворительном взаимодействии в экипаже не позволили предотвратить переход ситуации в катастрофическую», — указывалось в заключении комиссии Межгосударственного авиационного комитета.

Тогда президент России Владимир Путин объявил 24 августа днём траура. На Украине президент Виктор Ющенко объявил днём траура 23 августа, а 24 августа отменил праздничные мероприятия ко Дню независимости Украины.

Первая иранская

В декабре 2002 года украинское авиастроение получило сильный удар: около города Исфахан потерпел крушение самолет Ан-140. Самолеты этой модели во многом создавались благодаря в том числе и финансам, полученным от сотрудничества с Ираном. Контракт о совместном производстве Ан-140 был заключен между иранской HESA и украинским АНТК им. Антонова еще в далеком 1995 году.

В роковой день 23 декабря 2002 года Ан-140 с бортовым номером UR-14003 выполнял рейс из Харькова в Исфахан, где должен был состояться первый показательный полет IrAn-140 первого совместного украино-иранского самолета. Летели украинцы бортом, созданным при участии россиян. Из-за сложной погоды пилоты не справились с управлением, и самолет врезался в гору. Погибли все 44 человека, находившиеся на борту: 39 украинцев, из которых шесть — членов экипажа, и пять россиян. Украина готова судиться с Ираном из-за сбитого «Боинга» - Зеленский © пресс-служба президента Украины

Среди погибших был цвет украинского и российского авиастроения: руководство Харьковского государственного авиапрозводственного предприятия, а также ряда компаний, занимающихся авионикой, авиастроением и авиасъемкой.

Скниловская трагедия

В 2002 году, как и в 2020-м, Украину потрясли две авиакатастрофы. Почти за пять месяцев до трагедии в Иране — в субботу 27 июля 2002 года — в ходе авиашоу в честь 60-летия 14-го авиационного корпуса (бывшей 14-й воздушной армии СССР) на Скниловском аэродороме во время выполнения фигуры высшего пилотажа истребитель Су-27 рухнул на зрителей. В результате погибли 77 человек, 28 из которых были детьми. Ранения получили 543 человека.

«Данные, полученные на первых этапах расследования причин катастрофы самолёта Су-27, свидетельствуют, что причинами трагедии стали серьёзные просчёты в организации подготовки и осуществления полётов в Военно-воздушных силах и, в частности, при организации демонстрационных мероприятий во Львове», — заявила на следующий день пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В сентябре 2002 года опубликовали результаты расследования комиссии Минобороны Украины, согласно которым основной причиной трагедии назвали отклонение экипажа от полетного задания и ошибка в пилотировании Су-27.

Командира судна Владимира Топонаря приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 7,2 млн грн (около $1,3 млн по курсу того времени). Верховный суд Украины уменьшил сумму штрафа до $27 тыс. Второго пилота Юрия Егорова приговорили к восьми годам лишения свободы и выплате штрафа в размере $450 тыс. Замкомандующего 14-м авиакорпусом Анатолия Третьякова приговорили к шести годам лишения свободы и выплате около $130 тыс., замруководителя полетами Юрий Яцюк получил аналогичный приговор.

Начальник службы безопасности полетов Анатолий Лукиных был приговорен к четырем годам лишения свободы условно и выплате около $35 тыс. Ответственный за подготовку экипажа Олег Дзюбецкий был оправдан судом. Никто из обвиняемых своей вины в произошедшем не признал.

Если учитывать трагедии с малайзийским «Боингом» и российским Ту-154, катастрофа, произошедшая 25 сентября, — седьмая из крупных авиакатастроф на Украине. Причины её станут известны после завершения следствия.