Самая известная в мире армянка - Ким Кардашьян - призвала армию своих подписчиков остановить конфликт в Нагорном Карабахе. А ее армия - действительно огромная: около 250 миллионов подписчиков со всего мира

Ким Кардашьян написала в своем Твиттере: «Нам нужны международные наблюдатели для расследования и обращения к международным политическим и дипломатическим мерам для предотвращения ненужной эскалации и трагедии. Для этого переходите, чтобы обратить внимание Белого дома и Конгресса на атаку Азербайджана на Арцах».

Кардашьян добавила ссылку, куда и как можно обратиться с призывом остановить "агрессию против армян". В ней — подробное описание: «Как можно скорее отреагируйте на нападение Азербайджана на Арцах, потребовав, чтобы ваши сенаторы и представитель США публично осудили агрессию Азербайджана и призвали к полному прекращению всей военной помощи США богатому нефтью режиму Алиева в Азербайджане».

Война Армении и Азербайджана. Украинцы делают выводы © Министерство обороны Армении | Министерство обороны Армении | Перейти в фотобанк

Журналист Иван Яковина считает, что в современном миру к блогерам уровня Кардашьян нужно относиться серьезно. Они обладают мощным оружием — влиянием на армию своих подписчиков, — способным заставить политиков принимать определенные решения:

«Я думаю, что в современном мире Ким с ее твиттером и инстаграмом по значению равны нескольким дивизиям. Вот сейчас она попросила своих фанатов в США обзванивать своих конгрессменов и сенаторов, требуя от них поддержать Армению.

Перед ноябрьскими выборами ее 250+ млн подписчиков (combined) — это ОЧЕНЬ серьезный аргумент для американских депутатов. Да и для кандидатов в президенты тоже, чего уж там… Таким образом она одна может сейчас заставить США надавить на Баку.

Вот в чем сила, брат. Не в правде даже, а в инстаграме с твиттером».

Напомним, что муж Ким Кардашьян — Канье Уэст — стал активным участником борьбы за власть в Штатах. Он намерен побороться за высший государственный пост в США. И уже подал заявку на регистрацию в кандидаты в президенты. Таким образом он намерен своих подписчиков и поклонников обратить в избирателей.

Рано утром в воскресенье, 27 сентября, обострилась ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Азербайджан начал наступление на территорию непризнанной республики. В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Счет погибших с обеих сторон уже исчисляется десятками.