Выступление президента в ООН, тем более во времена всеобщего карантина, не слишком интересная тема. Прошли уже те времена, когда Фидель Кастро Рус четыре с половиной часа объяснял что-то ООН (кстати, 26 сентября этому событию исполнилось 60 лет). И, тем не менее, речь Владимира Зеленского, несмотря на краткость, оказалось интересной

Собственно, речей было две — короткая, прозвучавшая 21 сентября, и длинная — через день. Мы в основном уделим внимание первой из них, потому что вторая только раскрывала и дополняла ее.

По сути основное содержание обеих речей сводится к одному фрагменту: «Человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире».

Тут содержится сразу несколько важных смыслов.

Во-первых, украинский президент повторяет тезисы своего предшественника относительно российской агрессии на Донбассе, которые исключают исполнение Украиной Минских соглашений. Минские соглашения направлены на урегулирование внутреннего конфликта, ничего об «агрессии» и «оккупации» там нет.

В «большой» речи о выполнении Украиной политических пунктов Минских соглашений тоже ничего не говорится, но относительно «деоккупации» Зеленский несёт какую-то чепуху — он требует «вывода незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий», но ничего не говорит об оккупационных войсках. В Киеве явно зарапортовались…

Тут, в общем, ничего нового нет. И так было понятно, что Украина выполнять соглашения не будет, а Германия и Франция ей в этом подыгрывают. В 2015 году Меркель хватило бы одного звонка с угрозой введения санкций против государства, которое блокирует выполнение соглашений. Санкции, однако, вводятся против России, которая вообще никаких обязательств в соответствии с Минскими соглашениями не несёт.

Во-вторых, Зеленский подчёркивает, что война пришла в Европу, пытаясь придать внутриукраинскому конфликту какое-то новое звучание. Получается плохо, уже просто потому, что это же самое в ООН говорил его предшественник — Пётр Порошенко.

Тут следует отметить два момента.

С одной стороны, британские спецназовцы, высаживавшиеся недавно в Николаевской области, честно писали, что делали это на «заднем дворе России». А украинское подразделение на учениях в Германии в это же время изображает из себя противника, в смысле — Россию. Уже из этого следует, что Украину в ЕС рассматривают не как Европу, а как временно оккупированную территорию России (раньше об этом Обама говорил).

С другой стороны, спичрайтеры украинского президента, по-видимому, не помнят, что война пришла в Европу гораздо раньше — когда НАТОвские бомбардировщики обрушились на Югославию. А вот в Европе это помнят, и помнят, что Киев, в отличие от Белграда, никто не бомбил.

В-третьих, Украина на самом высоком уровне заявила, что она последовательный сторонник монополярного мира под руководством США и противник всех, кто позволяет себе сомневаться во всевластии Америки.

И даже притом что в Европе в общем-то с такой точкой зрения согласны, с другой — тут же меняют мнение, стоит упомянуть о «Северном потоке»…

В-четвёртых, Зеленский фактически вступил в дискуссию с Владимиром Путиным.

Основной тезис выступления Путина состоял в том, что нельзя допустить пересмотра итогов Второй мировой войны. Зеленский же заявил, что мы не вынесли главного урока из войны. Значит, уроки войны были несколько иными, чем те, которые имел в виду Путин. В контексте сказанного выше возвращаемся к тезису ещё гитлеровской пропаганды о том, что агрессором-то являлась на самом деле не Германия, а Россия… Ну или, в свете современных тенденций, не только Германия.

Кроме того, в выступлениях прозвучали несколько частных тем.

— Надо бороться с эпидемией коронавируса и изменением климата, потому что у нас нет «Планеты Б» (некоторые СМИ почему-то решили, что Зеленский говорил о «плане Б»).

Тут стоит вспомнить, что изменение климата — тема треволнений Демократической партии. Сигнал более чем определённый. Особенно на фоне того, что именно с Украины получены сведения, подтверждающие коррумпированность Байдена.

— Надо реформировать Совбез ООН.

Что именно предполагается сделать, неясно, но содержится намёк на то, что «суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН». О ком это он? Неужели о США?

— Зеленский пригласил «друзей к участию в создании международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова».

Почему-то нам кажется, что ни Россия, ни Крым возражать против этого не будут. Какая им беда от того, что Украина будет обсуждать ситуацию в Крыму с Польшей и Латвией? Гораздо хуже то, что воду в Крым Украина не даёт…

— «Украина как одна из стран, которая с 2014-го активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде».

В общем-то правильно. Но для начала стоило бы привлечь к ответственности украинских пропагандистов войны. Зеленский, однако, этим заниматься не собирается, а, напротив, повторяет их же тезисы.

С другой стороны, например, Дональд Трамп считает, что источником фейк-ньюс являются CNN и New York Times. Зеленский с ними тоже будет бороться? Позвольте не поверить…

В общем, Зеленский в ООН показал себя не просто продолжателем дела Порошенко, но даже более последовательным продолжателем дела Порошенко, чем мог бы быть сам Порошенко. Порошенко всё же был не в пример осторожнее.

Остаётся вопрос — осознаёт ли это сам Зеленский?