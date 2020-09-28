В отношениях Белоруссии и коллективного Запада происходит что-то странное и противоречивое. С одной стороны, США и ЕС не признают Александра Лукашенко легитимным белорусским лидером, с другой - сохраняют, а в чем-то и укрепляют дипломатические отношения с официальным Минском

Реакция стран Запада на выборы президента Белоруссии 9 августа, а также на вызванный ими политический кризис была неоднозначной с самого начала. Уже через неделю после основного дня голосования из Брюсселя и ряда столиц европейских государств прозвучали тезисы о непризнании честности результатов избирательного процесса, а спустя несколько дней после данных заявлений было решено ввести санкции против правящего режима в Белоруссии. «Тайная» инаугурация и явные проблемы Лукашенко. Главные события в Белоруссии за неделю 19-25 сентября © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Однако пока в руководстве ЕС вели дискуссии по выработке общей позиции по санкциям, верховный представитель Союза по внешней политике Жозеп Боррель дал понять, что принципиальных и жестких решений ждать не стоит. Мол, «выборы мы не признаем, но вынуждены поддерживать связи с официальным Минском».

Столь, мягко говоря, странный подход Европы к белорусским событиям подтвердился в начале сентября. Тогда стало известно, что в перечень лиц, включенных в предварительный санкционный список, не попал… Александр Лукашенко. На этом настояла «старая» Европа — Германия, Италия и Франция.

Оппонировали столь мягкому подходу Польша и страны Балтии: некоторые представители их руководств даже признали Светлану Тихановскую президентом Белоруссии. Правда, неофициально, но сам факт такой риторики уже весьма показателен. Они же выступают главными лоббистами белорусской оппозиции на Западе. Но, что интересно, чуть позже даже непримиримая к Лукашенко Варшава отказалась от разрыва отношений с Минском.

Но «вишенкой на торте» стало утверждение кандидатуры на должность посла США в Белоруссии. Теперь понятно, что и Вашингтон, несмотря на непризнание легитимности белорусской власти, не намерен приостанавливать с ней процесс укрепления дипломатических отношений. Спустя долгих 12 лет после их разрыва. В американские выборы включилась Белоруссия: Байден предъявил Трампу за Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Realpolitik über alles»?

Сохранение дипломатических отношений, а особенно вручение верительных грамот европейским и американским послам от Александра Лукашенко, в корне обессмысливает все заявления о «непризнании» и «нелегитимности» действующей власти в Белоруссии. Принципиальная позиция остаётся лишь на словах — политики с её помощью «скармливают» образ защитников демократии своему электорату. Но на деле идеализм в очередной раз уступает место прагматизму и геополитическим интересам.

Западным политикам чрезвычайно важно не допустить углубления интеграции Белоруссии и России, реализации Союзного договора 1999 года. Это значительно усилило бы позиции Москвы в Восточной Европе. В текущих условиях у Брюсселя и Вашингтона по Белоруссии есть задача-минимум: способствовать как минимум нейтральному статусу республики, чтоб она отделяла ЕС от России.

Именно с этой целью Запад активно работал как с гражданским обществом Белоруссии, формируя лояльную себе социальную базу, так и с властью.

Сотрудничество с официальным Минском особенно усилилось после событий на Украине в 2013-2014 годах. Тогда в ЕС и США «забыли», что в Белоруссии «последняя диктатура Европы», и Минск стал нейтральной переговорной площадкой между сторонами военного конфликта на Украине и «донором региональной безопасности». А однажды даже принял переговоры Нормандской четверки.

Далее ЕС отменил ряд санкций в отношении Минска, после долгого перерыва Лукашенко был приглашен с визитом в Италию, Ватикан и Австрию. «Оттепель» наметилась и с США — Минск посетил глава Госдепартамента Майк Помпео. В Вашингтоне тогда подчеркнули, что желают «подтвердить стремление США к нормализации двусторонних отношений». Стороны договорились вернуть американского посла в Минск, который был отозван еще в 2008 году. Украина до последнего ждала отмашки США перед заявлением о нелегитимности Лукашенко - политолог © Daniel Tokarets / flickr

На фоне отсутствия договоренностей Белоруссии и России по ценам на энергоносители, Помпео тогда предложил Лукашенко «полностью обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам». В Белоруссии это очень высоко оценили, и когда начались первые поставки «черного золота» из США, глава белорусского МИД Владимир Макей подчеркнул, что «осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020-м и в последующие годы».

Естественно, на Западе прекрасно понимали, что ситуация с демократией и правами человека в Белоруссии практически не поменялась за последние годы, и иногда в сторону республики доносилась критика из европейских и иных международных структур. Но что касалось внешней политики Минска, там отказывались от своей идеологии и занимались «реальной политикой».

Взаимный шаг навстречу

Белоруссия не отставала по темпам сближения с Западом. В республике юридически не признали Крым частью России, отказались от создания новой российской военной базы на своей территории. Началось сближение власти с некоторыми прозападными политическими институтами, трансформировалась риторика провластных политологов, идеологов и госСМИ. Представители руководства страны приняли участие в экспертной площадке «Минский диалог», где западные дипломаты и деятели формулировали и продвигали идею «югославизацию» республики, т.е. её нейтральный статус. В Брюсселе и Вашингтоне это высоко оценили и восприняли серьезным шагом навстречу.

Подобная геополитическая «многовекторность» происходила на фоне постоянных кризисов в отношениях с Россией: «мясо-молочные войны», расхождения по вопросам дальнейшей интеграции и, наконец, недоговоренность по ценам на российские энергоносители для республики.

Такая внешняя политика помогала Минску балансировать между Западом и Востоком, в частности, находить поддержку и опору в США и ЕС во время кризисов с Россией, и наоборот.

А что теперь?

Теперь разорвать связи с официальным Минском западные политики попросту не могут. Во-первых, это поставит крест на всём, что они делали последние годы на белорусском направлении. Столько работы было посвящено «оттепели», миллионы долларов были вложены в СМИ и НКО, призванные вызвать рост симпатий к европейскому выбору у белорусского общества. И теперь всё это разрушить своими руками, изолировавшись от республики?

Во-вторых, изоляция вплоть до отзыва дипломатов отрежет Минску пути к «многовекторному» маневрированию, ослабит его позиции в переговорах и спорах с Москвой. А это для Запада чревато углублением интеграции в Союзном государстве и увеличением военного присутствия России на территории республики.

Сохранить связи очень выгодно и белорусской власти. Несмотря на острые заявления о том, что «протесты оппозиции организует Запад», Минск тоже не спешит делать решительные шаги вроде отзыва послов. В идеале Белоруссии хотелось бы сохранить довыборное состояние внешней политики «многовекторности». Признаком нацеленности на это можно назвать, в частности, очередную благодарность США, озвученную 20 августа главой МИД Белоруссии, за «поддержку Вашингтоном суверенитета республики». Кирилл Озимко: В Минске хотели бы возвратиться к довыборному балансированию между Западом и Россией © politring.com

Сегодня Западу и Белоруссии, несмотря на все противоречия, стратегически необходимо поддерживать связи друг с другом. Брюссель и Вашингтон, судя по всему, оставляют Минску место для отступления в его переговорах по интеграции с Москвой.

Поэтому далеко не факт, что после разрешения политического кризиса в Белоруссии нас ждёт ускорение интеграции в Союзном государстве.