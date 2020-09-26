Владимир Зеленский продолжил агитационные туры по Украине. На этот раз с двухдневным визитом он прибыл на Закарпатье. Однако в других областях Западной Украины оказались также премьер и ряд министров

Хотя Западная Украина считается лидером в процессе интеграции страны в Европу, на самом деле не всё так однозначно. Как свидетельствуют данные исследования «Еврокарта Украины», обнародованного 25 сентября аналитическим Центром «Новая Европа», в первую тройку наиболее евроинтегрированных областей действительно входят две западноукраинских: Львовская (первое место, 228,27 балла) и Тернопольская (третье, 200,09). Однако Волынская область уже на седьмом месте (187,21), Ивано-Франковская — на десятом (175,44), Хмельницкая, Черновицкая и Ровенская — на 12-м, 13-м и 15-м местах (соответственно, 174,81, 173,55 и 171,81 балла). А Закарпатская область и вовсе оказалась на 24-м, предпоследнем месте, набрав всего 132,67 балла и лишь немного опередив Луганскую.

Конечно, вряд ли двухдневная поездка президента Украины Владимира Зеленского на Закарпатье, начавшаяся 24 сентября, была попыткой поднять уровень евроинтеграции края. Просто подошло время агитировать за местных кандидатов от партии «Слуга народа» — что было привычно замаскировано под «презентацию стратегии развития области». Однако стоит отметить, что эту поездку готовили весьма серьёзно. Как Зеленский проблемы Закарпатья обещал решить © president.gov.ua

Накануне в регион прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который провёл там встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, на которой попытался «залечить раны украино-венгерских отношений». В день приезда президента Украины в область было объявлено, что с понедельника в ней не будет ни одного города в «красной» карантинной зоне (ранее туда был отнесён пограничный город Чоп). А сам Зеленский перед приездом в Ужгород с официальным визитом посетил Словакию, где подписал договор, позволяющий, наконец, разблокировать работу аэропорта в областном центре Закарпатья.

Напомню, Ужгородский аэропорт фактически закрыт для регулярных рейсов с 2017 года. Именно тогда закончилось действие предыдущего договора между Украиной и Словакией об использовании воздушного пространства этой европейской страны. Дело в том, что в силу географических и других особенностей аэропорта «Ужгород», который находится практически на границе со Словакией, вылет и заход на посадку самолетов на аэродроме невозможен без использования словацкого воздушного пространства. Да и часть инфраструктуры аэропорта (посадочные огни и т.п.) находятся на территории соседнего государства.

После подписания нового договора министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий выразил надежду на скорейшее завершение согласования технических вопросов, касающихся реализации соглашения, и подписания сторонами имплементационных протоколов в месячный срок. «Для нас важно восстановить работу этого аэропорта, пока на Закарпатье будет построен новый, современный аэропорт» — заявил Криклий. Министр подчеркнул, что в регионе планируется новый аэропорт с ориентировочным объемом инвестиций в 3-4 млрд. гривен. В данный момент уже утвержден объем финансирования в размере 30 млн. гривен на предпроектные и проектные работы по строительству нового аэродрома. Проект планируют реализовать в рамках государственно-частного партнерства, где государство возьмёт на себя расходы на строительство аэродрома, а частный инвестор будет заниматься возведением терминала.

Примечательно, что и министр, и Владимир Зеленский, который также пообещал строительство нового аэропорта на Закарпатье, старательно избегали упоминания того, где именно это будет сделано (президент сказал о «трёх возможных местах»). Дело в том, что большинство специалистов рекомендуют строить аэропорт в Мукачево: кроме выгодного географического расположения, этот город — важный железнодорожный узел, в отличие от «тупикового» в этом отношении Ужгорода. Более того, в Мукачево восстановили «узкую» европейскую колею, по которой уже курсируют регулярные поезда в Венгрию и Словакию. Вот только на Закарпатье уже на протяжении десятилетий продолжается конфликт между «ужгородскими» и «мукачевскими» элитами, и очередной губернатор-«варяг», генерал СБУ Алексей Петров преодолеть его пока не смог. Поэтому не исключён компромисс: аэропорт будет построен рядом с Мукачево, но получит название «Ужгород», до которого от Мукачево всего 40 километров.

Но если аэропорт — это дело будущего, то огромные очереди на автомобильных пунктах пропуска с соседними странами ЕС — грустное настоящее Закарпатья. Собственно, 24 сентября Зеленский въехал из Словакии на территорию области через один из них — КПП «Ужгород — Вишне Немецке», и был поражён скоплением автомобилей, особенно грузовых. Президент поручил включить пункт пропуска в Национальную программу «Большое строительство», и в следующем году наконец-то достроить. При этом глава государства отметил успехи в дорожном строительстве края. «На Закарпатье мне представили карту наших дорог, отремонтированных в рамках программы «Большое строительство». Там написано, что это амбициозной план, — действительно, он такой. Ведь мы видим, что 370 км дорог было запланировано, 223 км сделано» — сказал Зеленский на брифинге, напомнив, что за предыдущие 10 лет в области было построено всего 130 километров дорог.

Говорил Зеленский и о других объектах инфраструктуры, которые в крае планируют построить за счёт государственного бюджета. «Я думаю, хватит времени, и мы за несколько ближайших лет построим все дороги Закарпатья. Важно первое — 5 школ, 5 садов и восемь объектов спортивных сдаются также в этом году. Были мы в Берегово. Для нас и политически, и геополитически очень важно вкладывать деньги, и уже в следующем году мы завершим строительство в Берегово комплексной большой больницы», — отметил президент Украины.

Собственно, последние слова Владимира Зеленского — это единственное непрямое упоминание о проблемах закарпатских венгров, которые стоят на пути отношений Киева не только с Будапештом, но и с ЕС и НАТО. На встрече глав МИД Украины и Венгрии, состоявшейся 23 сентября, никакого прогресса в достижении компромисса в языковом и образовательном вопросе достигнуто не было. Зеленский – не Порошенко. Он круче. Обзор политических событий на Украине 17-23 сентября © president.gov.ua

Как заявил после встречи Петер Сийярто, Венгрия откажется от блокирования встреч по Украине в НАТО, как только «закарпатские венгры сообщат нам о том, что вопрос языкового закона и закона об образовании были решены положительно для них». Только после этого, по словам главы венгерской дипломатии, можно будет говорить о встрече Владимира Зеленского с премьером Венгрии Виктором Орбаном. «К этой встрече нужно относиться серьезно, чтобы она не была бессмысленной. Сначала мы хотим достичь предварительных договоренностей о добрососедских отношениях, для этого важны результаты заседаний комиссий, о которых говорил господин Кулеба. Если эти заседания будут успешными, мы сможем договориться о встрече лидеров стран», — сказал Сийярто.

По словам самого Кулебы, в ближайшее время запланированы встречи трёх украинско-венгерских комиссий: по вопросам национальных меньшинств, по вопросам образования и по вопросам трансграничного сотрудничества. «Мы также договорились безотлагательно провести бизнес-форум украинских и венгерских компаний под эгидой наших министерств, и структурировать наше взаимодействие по вопросам программ сотрудничества, которые реализует Венгрия в Закарпатской области», — добавил украинский министр. Примечательно, что в ходе визита на Закарпатье в рамах именно этих программ глава МИД Венгрии передал всем 22-м больницам области 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких общей стоимостью 3 миллиона евро.

Одними из самых перспективных отраслей для Закарпатья Владимир Зеленский назвал туризм и развитие горнолыжной инфраструктуры. Продолжая тему, губернатор Алексей Петров заявил, что в области планируют построить крупный горнолыжный курорт, который сможет принимать зимние Олимпийские игры. Как и в случае с аэропортом, место нового курорта названо не было. Но очевидно, что речь идёт о горном массиве Свидовец, расположенном на территории Раховского и Тячевского районов Закарпатья. Местные власти вот уже несколько лет предлагают построить здесь горнолыжный комплекс на 22 000 человек на площади 1430 га. Проект предусматривает строительство 120 кафе и ресторанов, 60 отелей, 390 коттеджей, 10 торговых центров, трёх фитнес-центров с медучреждениями, двух отделений банков, парковку на 6000 автомобилей. Местные власти рассчитывают, что комплекс позволит создать более 5000 новых рабочих мест, вырастут поступления в местный и областной бюджеты и улучшится благосостояние населения.

Вот только против горнолыжного курорта на Свидовце объединились экологи не только Украины, но и многих других стран мира. Противники строительства комплекса создали инициативную группу Free Svydovets, их петицию против застройки горного хребта подписались 4000 человек. Два десятка организаций выступили против комплекса, в том числе украинское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF), организация «Экология-право-человек» и Фонд Бруно Мансера.

Опыт показывает, что курорт может стать большой проблемой для карпатского ландшафта — в частности, вокруг находящегося неподалёку самого высокогорного на Украине горнолыжного курорта «Драгобрат» образовалась гигантская свалка, и даже зимой иногда можно почувствовать запах канализации. При этом, по словам Алексея Петрова, именно туда вскоре начнут строить «долгожданную дорогу», что служит дополнительным подтверждением планов освоения горного массива Свидовец. Кстати, во время объезда Галичины на минувшей неделе президенту неоднократно докладывали: мол, ударно строим дороги к «Буковелю». А предполагаемый инвестор туркомплекса на Свидовце тот же, что у Буковеля — олигарх Игорь Коломойский.

«Кроме туризма, Закарпатье имеет очень хороший потенциал для автомобильной промышленности, значительные запасы минеральных ресурсов, перспективы для креативной и инновационной экономики, производства органической продукции, ну и конечно, виноградарства и виноделия», — отметил Владимир Зеленский, и в духе своего предшественника тут же подписал указ о новом профессиональном празднике, дне виноградаря и винодела. Собственно, сцена для презентации «Стратегии развития региона» (эвфемизм для агитации президента за кандидатов от партии «Слуга народа») 25 сентября была установлена посреди виноградников неподалёку от Берегово.

Вот только вино закарпатского производства даже в самом регионе найти весьма сложно, разве только на рынках и различных праздниках. А единственный ныне производитель легковых автомобилей на Украине, находящийся на территории Закарпатья завод «Еврокар», в августе 2020 года собрал всего 38 автомобилей Skoda (для сравнения: в июне компании удалось собрать 286 машин, а годом ранее — более 500). Причём производством это назвать сложно — речь идёт о крупноузловой сборке из чешских машинокомплектов.

Владимир Зеленский завершил визит на Закарпатье, посетив в Ужгороде здание синагоги ортодоксальной общины евреев-ашкенази, в котором ныне находится Закарпатская областная филармония. Зрительный зал имеет уникальные акустические свойства, а особой его ценностью является старый орган чешского производства. Президент подчеркнул, что восстановление этого здания будет включено в Национальную программу «Большое строительство» в сфере культуры на следующий год. Шмыгаль рассказал, когда на Украине введут локдаун © Кабинет министров Украины

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который 25 сентября во Львове также был озабочен проблемой сохранения культурного наследия, использовал другое название для новой программы. Он принял участие в открытии отреставрированного зала Юлиана Захариевича в главном корпусе Львовской политехники, где также была открыта выставка предметов искусства, а потом посетил Львовский театр оперы и балета, который через неделю отметит 120-летие со дня открытия. Именно выступая перед его работниками, премьер заявил, что «для сохранения культурных памятников Украины в следующем году мы по инициативе президента начинаем программу «Большая реставрация». Кстати, хотя программа лишь анонсирована, со всех сторон уже посыпались предложения относительно объектов, которые должны быть в неё включены.

Так, директор департамента культуры Черновицкой областной государственной администрации Оксана Филипчук заявила, что в первую очередь это должен быть Мраморный зал бывшей резиденции Митрополитов Буковины, внесённой в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В это список включён и исторический центр Львова, который за последние годы обезображен варварскими «ремонтами» и «реконструкциями». Поэтому предложение мэра Львова Андрея Садового на встрече с премьером об увеличении в 100 раз штрафа за уничтожение памятников культуры выглядит весьма самокритично. Кстати, такой штраф ныне на Украине составляет 1700 гривен (около 50 евро).

Денис Шмыгаль во Львове занимался не только культурой: для студентов Львовской политехники он прочитал лекцию «Украина мечты» — по случаю Всемирного дня мечты, который отмечают 25 сентября. Он сообщил, что правительство работает над Стратегией развития Украины до 2030 года, которая будет «человекоцентричной». Среди озвученных целей — вхождение Украины в топ-30 рейтинга Doing Business от Bloomberg и топ-50 рейтинга конкурентоспособности от Всемирного экономического форума. Кроме выступления перед студентами, премьер также принял участие в открытии конкурса стартапов, пообещав в дальнейшем поддерживать подобные инициативы, поскольку они дают шанс перспективной молодёжи реализовать себя и представить Украину на международной арене.

Кроме премьера, ряд членов правительства также отправились в регионы, причём предвыборный характер своих поездок они не скрывали. Так, в Ровенскую область приехал вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников, который встретился с живущими в областями переселенцами из Донбасса. А на Прикарпатье прибыл министр развития общин Алексей Чернышов, проверявший работу по строительству дамб и других противопаводковых сооружений, а также реконструкцию приёмных отделений в десяти больницах.

При этом стоит отметить, что принятие каких-либо работ даже самим президентом вовсе не гарантирует, что объект будет введён в эксплуатацию. Так, на «открытый» Зеленским на минувшей неделе участок дороги под Тернополем обещают пустить автомобили только 26 сентября. А новый детский сад в селе Била на Тернопольщине, который также посещал президент, будет закрыт ещё неопределённое время — он до сих пор не подключён к водоснабжению и канализации.

Правда, куда больший резонанс в Тернопольской области вызвало очередное включение областного центра в «красную» карантинную зону. Кстати, во всей Украине в ней всего два города: Тернополь и Бережаны, райцентр Тернопольской области. Городские власти Тернополя в очередной раз заявили, что вводить карантинные ограничения не собираются, однако с понедельника, 28 сентября, «Укрзализныця» не будет продавать билеты из Тернополя и осуществлять посадку на этой станции.

Стоит отметить, что депутаты Тернопольского городского совета даже не собирались на сессию по поводу «красной» зоны, а городские власти ссылаются на решение, принятое по этому поводу больше месяца назад. А вот депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии на карантин не реагировали, зато приняли мораторий на работу игорных заведений на территории области. Кроме этого, Тернопольский областной совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием принять «действенные меры» к депутату Верховной Рады от «Оппозиционной платформы «За жизнь» Ренату Кузьмину, с целью «прекратить давление» на депутата облсовета Яциковского, распевавшего антисемитские куплеты. «Давление», по мнению Тернопольского облсовета, осуществляется путём обращения в суд с заявлением о привлечении «автора и исполнителя» куплетов под названием «Ж*д перед повешеньем» к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни.

Ещё более «важное» решение предстоит принять депутатам городского совета Луцка — или их коллегам в следующем созыве. Дело в том, что митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил предложил поменять в городе местами памятники Тарасу Шевченко и Лесе Украинки. Дело в том, что памятник «Великому Кобзарю» стоит напротив главного корпуса Волынского национального университета имени Леси Украинки, а памятник самой Лесе Украинке — напротив Волынского областного театра имени Шевченко. В крайнем случае митрополит предлагает переименовать площади Луцка: Театральную — в имени Леси Украинки, а Центральную — в имени Тараса Шевченко, главное — сделать это до 25 февраля 2021 года, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения Леси Украинки.

В соседнем Ровно таких проблем нет, однако город прославился как единственный на Западной Украине, в мэры которого от президентской партии «Слуга народа» (СН) баллотируется действующий губернатор области, Виталий Коваль. Правда, саму команду «слуг народа» в Ровенской области постоянно преследуют неудачи. Так, Здолбуновская городская избирательная комиссия отказалась регистрировать весь список СН в горсовет, поскольку в его первой пятёрке не был выдержан гендерный баланс — там была лишь одна женщина вместо требуемых законом, как минимум, двух. А Ровенский областной штаб «Слуги народа» расклеил плакаты с лозунгом «Ровенщина — это ты!» в городе Славута… Хмельницкой области. Жители Славуты в соцсетях назвали это «проявлением местечкового сепаратизма», хотя в данном случае речь скорее о «ровенском экспансионизме». Стоит отметить, что ранее Славута была частью Волынской губернии, как и вся Ровенская область.