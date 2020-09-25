В Совете Федерации в четверг, 24 сентября, состоялось заседание круглого стола на тему «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России». В заседании приняли участие сенаторы, журналисты, руководители ведущих СМИ России, представители МИД РФ, советники президента РФ

России нужно быть готовой к длительному процессу информационных войн, в ходе которых ведётся борьба за будущий миропорядок. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

За что воюют

Открывая работу круглого стола, Пушков отметил, что пандемия COVID-19 не объединила страны, а, напротив, ещё более размежевала. По его словам, достаточно посмотреть на то, как обострились отношения США и КНР, поскольку США пытались и до сих пор пытаются обвинить Китай в распространении коронавируса.

По словам сенатора, круглый стол в СФ собрали для того, чтобы осмыслить феномен информационных войн, «потому что надо понимать, в какую эпоху мы живём, чего нам ждать и как нам действовать». Информационное противостояние будет обостряться – Пушков © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

«Надо понять, насколько долгосрочным явлением будет информационное противостояние и, соответственно, как мы должны на него реагировать», — пояснил политик.

Он добавил, что, по его мнению, «информационное противостояние будет обостряться и будет продолжаться», причина тут даже не в каких-то политических целях ряда государств — политических противников России, но в том, что «прежний миропорядок перестаёт действовать, идёт борьба за будущий миропорядок».

Его формирование пытаются подчинить себе прежде всего США, желающие сохранить или даже расширить свою политическую гегемонию, а без информационного господства гегемония установлена быть не может, подчеркнул Пушков. Он пояснил, что по этой причине США стремятся к установлению информационной монополии.

Запад — это ещё не весь мир

Сенатор отметил, что «поэтому информационные войны — это не просто попытка где-то там переиграть Россию или Китай, это часть борьбы за сохранение «того, что они называют американским лидерством». И это в условиях, когда американскую гегемонию подтачивают очень многие факторы — так, Америка не смогла предотвратить появление таких игроков, как Россия и Китай, а войны в Ираке и в Ливии не в полной мере дали нужные США результаты.

В попытках утвердить свою гегемонию через смены режимов тоже есть срывы, продолжил Пушков, пояснив, что «это Сирия, это Венесуэла, это Иран… и, будем надеяться, Белоруссия». Информационные войны призваны компенсировать новые политические слабости Запада — Пушков © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Сенатор напомнил, что в 90-е годы, когда Китай был ещё недостаточно силён, а Россия по сути добровольно согласилась на зависимость от Запада, не было таких информационных войн и не было «такого безумства в американских СМИ», поскольку события и так «шли в выгодном для них (для Запада. — Ред.) русле».

Теперь же события идут «в смешанном русле», многое не удаётся, и «за счёт информационных ресурсов стремятся компенсировать эти политические провалы, политические ошибки, растущее размежевание в самом западном альянсе… неспособность справиться с Россией путём санкций, путём изоляции».

«Информационные войны призваны компенсировать эти новые, я бы назвал, политические слабости Запада», — сказал Пушков.

При этом, по его словам, перестройка международных отношений будет длительным процессом, пока США по-прежнему остаётся исключительно мощным государством, лидером западного мира. Изменения будут происходить долго, и вследствие этого, по словам политика, «информационные войны превращаются в постоянную черту нашей эпохи».

Пушков отметил, что Россия должна говорить не только с западным альянсом, это еще далеко не весь мир. А будущее мироустройство зависит от всего мира, а не только от стран западного альянса. И, к слову, к России в мире прислушиваются.

Поэтому, продолжил политик, Россия должна постоянно проводить информационные кампании по важным темам мировой повестки дня, усиливать информационное присутствие на мировой арене.

Google и Конституция РФ

Важную сторону информационных войн отметил советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, из YouTube удалены сотни аккаунтов российских СМИ, «а речь идёт о миллионах пользователей этих аккаунтов, читателей, зрителей».

Фадеев напомнил, что YouTube принадлежит Google, и сообщил, что СПЧ направил письмо в российское отделение корпорации, но в ответ получили отписку. Направили запрос в американскую штаб-квартиру, но понятно, что и оттуда будет примерно такой же ответ. Самоотрицание глобализации. Неожиданные последствия введения цензуры в интернете © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Председатель СПЧ отметил, что никто не собирается отчитываться перед российскими СМИ об удалении их аккаунтов, о запрете присутствия на этих платформах. По его словам, без сомнения, это цензура. А Конституцией РФ цензура запрещена.

«Хозяйствующие субъекты, приходящие в какую-либо страну, работают по законам этой страны», — подчеркнул Фадеев.

Он добавил: «А почему эти гиганты, приходящие в другие страны, работают по своим законам? Это противоречит вообще-то нормам, которые сложились в международном праве… на протяжении столетий».

Председатель СПЧ подчеркнул, что эти компании зарабатывают в России деньги, поскольку «в данном случае товаром являются те пользователи, которые заходят в социальные сети». При этом пользователями ещё и манипулируют.

«Важно перевести эту проблему в правовое поле, потому что сегодня мы не находимся в правовом поле», — сказал Фадеев, добавив, что это проблема не только РФ.

Если говорить про Google, то монополией этой компании очень обеспокоены и в Европе.

С этим согласился Алексей Пушков, пообещав активизировать работу Совфеда в этом направлении. Он также призвал развивать отечественные соцсети.

«Мы не провинциалы»

Глава СПЧ подчеркнул, что СССР имел что предъявить миру, но имеет это и нынешняя России: у нас, по его словам, сохранены ценностные основания, которые привлекательны для многих. Но тут нужно проделать серьёзную работу: после распада СССР «мы чувствуем себя немного провинциалами», не хватает смелости громче заявлять о своей позиции, предъявлять что-то новое..

«Мы не провинциалы… Наш народ не может быть провинциальным. Если мы будем чувствовать себя провинциальным продолжительное время, страна Россия просто закончится. Потому что Россия — это игрок мировой истории на протяжении столетий», — сказал Фадеев.

По его словам, «у нас не хватает снарядов, чтобы вести информационную борьбу», и в первую очередь «это работа общества». Советские фильмы шли в мировом прокате, а сейчас… Сейчас вопрос в том, что «мы потеряли дерзость великой страны», отметил глава СПЧ. Кирилл Вышинский: В ответ на цензуру Google России нужно создать свое интернет-пространство © РИА Новости, Владимир Песня

Как решать эту проблему — тема отдельного разговора.

Вернуться к бумаге?

Пандемия не стала поводом к сплочению человечества, напротив, оппоненты России воспользовались паническими настроениями и политической турбулентностью для того, чтобы поднять градус антироссийской информационной кампании, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в очередной раз был дан шанс на объединение, но им пренебрегли те, кто имеет ресурсы для такого сплочения. Вместо этого «наши оппоненты вели многоуровневую работу по мобилизации международной критики в адрес Москвы».

В частности, в адрес РФ выдвигаются обвинения в занижении статистики заболеваемости и смертности от коронавируса, в нарушениях прав человека, в преследованиях журналистов, «и это на фоне того, что творится с Ассанжем», заявила Захарова, напомнив, что Россия помогает другим странам в борьбе с COVID-19.

Представитель МИД РФ также подчеркнула, что на Западе всё это время велась и ведётся сейчас активная работа по вытеснению российского медиаконтента, не удобного для западного официоза. Ведётся работа по дискредитации российских СМИ, по ограничению возможностей работы российских журналистов.

Захарова добавила, что то же самое сейчас происходит с китайскими СМИ и журналистами, информационная война между Америкой и Китаем набирает обороты.

Она привела примеры блокирования и удаления аккаунтов в соцсетях, предположив, что скоро придётся «возвращаться к бумаге», блоги и твиты надо будет, похоже, «архивировать в папках»… И ситуация вряд ли улучшится. Цензура в интернете. Запреты, которые рождают прозрение © AFP, Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

На фоне деградации международной информационной обстановки рассчитывать на сплочение усилий в медиасфере с западными партнёрами не приходится, напротив, надо ожидать усиления информационного давления, констатировала Захарова.

Развивать свои соцсети

Алексей Пушков согласился с тем, что давление будет нарастать, и призвал развивать собственные соцсети.

«Мы должны отдавать себе отчёт в том, что мы работаем не на российских социальных площадках. Facebook, Google, Twitter — это всё не наше. И здесь есть очень большое поле для работы. Единственное, что относительно наше, — это Telegram», — сказал сенатор.

По его словам, Запад и впредь будет действовать беспардонно: «приличия закончились, маски сброшены».

Это действительно так, подтвердил генеральный директор, первый заместитель главного редактора RT Алексей Николов, рассказавший о недобросовестных методах борьбы с телеканалом.

Сенатор Владимир Джабаров отметил, что Россия не развязывает информационные войны, но вынуждена отвечать на вызовы. По его словам, многое уже упущено, особенно в сфере воспитания и образования молодёжи, и эти упущения необходимо срочно исправлять.

Что же делать? Для того чтобы определить эффективные методы и средства борьбы за возможность свободно действовать в информационном пространстве, средства противодействия политической цензуре компаний-монополистов, необходимо собрать постоянно действующий форум политиков, журналистов, медиаменеджеров, программистов, специалистов в информационных технологиях, предложил политолог и главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

По его словам, сначала обсуждение связанных с этим технических, организационных и политических проблем должно пройти на национальном уровне, но затем перейти на уровень международный, поскольку угроза свободе слова носит глобальный характер.