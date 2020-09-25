МВФ не даст Украине два транша до конца года, «Нафтогаз» ушел в минус, в стране стало больше безработных. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

«Нафтогаз» в первом полугодии показал 11,5 млрд убытка

Консолидированный чистый убыток Группы «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн (31,4 млрд руб.). Об этом говорится в консолидированной неаудированной отчетности компании, опубликованной в среду, 23 сентября. При этом за аналогичный период прошлого года было получено 24,704 млрд грн (67,5 млрд руб.) чистой прибыли.

Убытки в первом полугодии, по данным компании, связаны с падением цен на нефть и газ. Так, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности в первом полугодии 2020 года составили 15,6 млрд грн (42,6 млрд руб.). За этот период прошлого года они были в три раза больше — 48 млрд грн (131,1 млрд руб.).

«Если бы не деньги "Газпрома", вы бы давно разорились». Витренко обрушился с критикой на «Нафтогаз» © Facebook/Сергій Лещенко

За 6 месяцев 2020 года компанией добыто 7,2 млрд куб. м и реализовано 9,4 млрд куб. м природного газа.

Напомним, чистая прибыль «Нафтогаза» в 2019 году составила 63,3 млрд грн, что в 5,5 раза больше показателя за 2018 год. Чистая прибыль включает доход по результатам положительного решения в Арбитраже по транзиту газа. Консолидированная чистая прибыль Группы «Нафтогаз» за три месяца 2020 года составила 3,2 млрд грн.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев поясняет убытки снижением спроса и потерей доходов от транзита.

«Цены на газ в Европе (NCG) с начала года упали на 58% до рекордно исторических минимумов. Было бы наивно думать, что такая же участь обойдет «Нафтогаз». Снижение спроса и цен на энергоресурсы повлияло на все сегменты нашей деятельности. Мы зафиксировали убыток в отчетности за первое полугодие», — написал Коболев на своей странице в Facebook.

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Он добавил, что ухудшение финансовых показателей произошло на фоне завершения анбандлинга и передачи функции транспортировки газа и, соответственно, доходов от этого вида деятельности к независимому оператору ГТС.

Украина не получит два транша от МВФ до конца года © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Юрий Витренко заявил, что причинами 11,5 млрд грн убытка компании за полгода являются технологическая отсталость, критические проблемы с качеством управления и политика.

«Самое печальное в этой истории то, что «Нафтогаз» прикрывается мировым кризисом и коронавирусом. При этом нам манипулятивно рассказывают о рекордных дивидендах, уплаченных в 2020 году, забывая сказать, что они были заплачены из денег, которые наша команда заставила «Газпром» заплатить по решению Стокгольмского арбитража еще в прошлом году.

Это вместо того, чтобы честно сказать о собственной технологической отсталости, о критических проблемах с качеством управления, о непонимании и/или отсутствии политической воли относительно реформ, борьбы с коррупцией и противостоянии с «Газпромом», — написал Юрий Витренко.

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По словам Витренко, в отчете за 2019 года «Нафтогаз» показывал прибыль, «забывая» сказать, что без доходов от «Газпрома» были бы убытки.

Украина потеряла шанс получить два транша МВФ

Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

НБУ: Украина провалила получение двух кредитов от МВФ, под угрозой госбюджет-2021 © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

По его словам, НБУ предлагал правительству формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/доллар. Также он выразил сомнения в возможности финансирования дефицита госбюджета на уровне 6% ВВП.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль не видит проблем с заложенным в бюджет-2021 дефицитом. Кроме того, глава правительства уверен, что государство сможет найти средства даже на повышение соцстандартов.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го. Также он заявил, что миссия Международного валютного фонда может прибыть на Украину в октябре-ноябре 2020 года.

ЕС одолжит денег Украине, если та удовлетворит другого кредитора - Боррель © wikipedia.org

В Верховной Раде при этом ожидают, что Украина может получить второй транш от Международного валютного фонда в декабре.

Ранее ожидалось, что Киев получит деньги в сентябре, но 10 сентября в МВФ не смогли назвать дату работы технической миссии на Украине. Представители МВФ напомнили о важности новой антикоррупционной инфраструктуры на Украине и пока затруднились назвать дату миссии для транша stand by. Именно после визитов таких миссий принимаются решения о траншах.

Безработица на Украине достигла 10%

Уровень безработицы на Украине во втором квартале 2020 года вырос на 1,3 п.п. — до 9,9% с 8,6% в первом квартале. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, опубликованных в пятницу, 25 сентября.

Сырьевой придаток Европы вместо мастерской. ЕС запрещает Украине поддерживать свою промышленность © president.gov.ua

Уровень безработицы на Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. — до 8,6% с 8,7%.

Согласно макроэкономическому прогнозу правительства на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023 году.

Напомним, с начала действия карантина статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев, в общем на 31 августа количество безработных составляло 477,7 тысячи граждан — это на 73% больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года.

До 3,1 млн украинцев, или 17% от рабочей силы, на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы — занятость этих людей была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые НБУ прогнозировал в апреле.