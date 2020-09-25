В Украине «декоммунизировали» мох и камни

На Полесье изуродовали уникальный природный памятник. Несколько веков пролежавшие каменные глыбы, поросшие древними мхами, пойдут на украшение усадеб киевских нуворишей. И это не единственный пример, когда самая бедная в Европе страна необратимо использует, а по сути уничтожает то, что досталось ей от предков

Манчук: Сгорела легендарная Долина нарциссов Закарпатья © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Необычное место всегда привлекало внимание человека. Согласно археологическим данным, в Каменном Селе находилось крупное капище древлянских племен. Они приносили жертвы на самом большом валуне, который называет Камнем бога. На его вершине находятся выбоины, которые почитались, как следы сошедшего с небес божества. Архаические языческие верования сохранились в этом глухом уголке и после принятия христианства, так что местные жители до сих пор залазят на камень по приставленной к нему лестнице, и кладут на него монетки, загадывая свои желания. А иногда сюда добираются и туристы — чтобы полюбоваться живописными валунами, которые покрывал роскошный зеленый мох.

Увы, но этого мха больше нет. Его срезали с камней заготовщики киевской фирмы, которая занимается ландшафтным дизайном, обустраивая загородные имения богачей. Лесники, которые охраняли территорию государственного заказника, обнаружили у них более ста ящиков с мхами, а знаменитые валуны стоят теперь в ободранном виде. При этом, новый мох вырастет на них очень не скоро — на это могут уйти годы, или даже десятилетия. «В нынешних климатических условиях нереально, чтобы он быстро восстановился. Конечно, геологическому заказнику нанесен огромный ущерб», — рассказал журналистам краевед Юрий Халимончук.

Живописные валуны Житомирского Полесья тоже становятся предметом интереса со стороны украинских бизнесменов. Обычно их крадут из лесов приезжие, но зачастую местные жители сами везут булыжники в столицу, чтобы продать их на строительных рынках. По словам жителей Олевского и Коростенского районов, такие камни можно купить по выходным в районе метро «Славутич», где их приобретают прямо с рук дачники. Торгуют и мхами, а иногда предлагают на продажу старинные борти — выдолбленные из дерева ульи, которые веками висели в лесах возле того же Каменного села. Аутентичные старинные предметы в моде у патриотических буржуа, и на них сохраняется устойчивый коммерческий спрос.

Стоит ли осуждать за это жителей одной из самых бедных областей в самой бедной стране Европы? Олевский район Житомирской области, где расположено урочище Каменное Село, является одним из центров нелегальной добычи полесского янтаря. За последние годы здесь размыли тысячи гектаров полей и леса, уничтожили множество ручьев и лесных речек — потому что после деиндустриализации и уничтожения колхозов у местного населения не осталось никаких других способов заработать себе на жизнь. За исключением вынужденной миграции, которая вымыла из этого региона значительную часть трудоспособного населения. «Янтарная комната» спрятана в Украине © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Бывшие работники демонтированных свинарников и разрушенных стекольно-фарфоровых заводов продают в этой ситуации все, что можно. На старых карьерах Хорошева — как называется после декоммунизации Володарск-Волынский — долбят гранитные скалы, в надежде найти кристаллы топазов или бериллов. А торговля древесиной давно превратилась в настоящее бедствие — за последние годы на Полесье вырубили огромные угодья лиственных и хвойных деревьев, притом, что денег на рекультивацию лесных насаждений критически не хватает. Обширные территории области превращаются из-за этих процессов в подобие болотистого пустыря, с островками уцелевших от бензопилы березок и сосен. А рядом с ними стоят вымершие «неперспективные» села, где доживают свой век последние старики.

Экологи печалятся о судьбе Каменного Села — но, на самом деле, нужно оплакивать судьбу всей Украины. Тридцать лет рыночной независимости превратили ее в полузаброшенный полигон дикого капитализма, где процветают самые архаические промыслы, и продается практически все — даже мох и живописные валуны. Проклятье из старой легенды как будто перенеслось на целую страну. Ее природное и культурно-историческое наследие уничтожается за копейки, под лозунги о возрождении нации, которые торжественно озвучивают чиновники — с красивыми вышиванками и жадными каменными сердцами.

На их дачи как раз и везут украденные полесские камни.