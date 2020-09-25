В конце сентября Червонозаводской районный суд Харькова освободил от наказания единственного оставшегося фигуранта по делу о «рюкзаках Авакова», бизнесмена Владимира Литвина, который ранее взял всю вину на себя. Владимир Литвин по этому крупному коррупционном делу был приговорен к пяти годам условно с испытательным сроком два года

Эти два года он провел на свободе и теперь — официально освобожден от наказания, а его судимость отныне считается погашенной.

Таким образом, громкий скандал и длительное судебное расследование, доказавшее факт преступления, ни к чему не привели и все подозреваемые вышли сухими из воды. Исход этого дела лишний раз доказал, что власть имущим и их родственникам на Украине закон не писан, несмотря на массу антикоррупционных структур, созданных западными партнерами. Тем более, если речь идет о таком «сером кардинале» украинской политики, как глава МВД Арсен Аваков, который не только возглавляет полицию и Нацгвардию, включая неонацистский полк «Азов», но и курирует значительную часть ультраправых боевиков, вроде Нацкорпуса.

В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование коррупционного дела по закупке рюкзаков для МВД. Главным фигурантом дела был сын главы МВД Арсена Авакова — Александр Аваков. Его подозревали в растрате 14,5 миллионов гривен бюджетных средств при закупках. Арсен Аваков. Биографическая справка © Yulia Babych

Прокуроры заявили, что стоимость изготовления одного рюкзака составляла 555 гр, а ведомство Арсена Авакова закупало их в пять раз дороже (2898 гр за штуку). Сами рюкзаки оказались в итоге на треть меньше заявленного размера (на 40 литров вместо 60) и пошитые из ткани плохого качества, которую легко можно было порвать двумя пальцами, промокающей и легковоспламеняющейся. Проще говоря, сложно было бы найти материал еще худшего качества.

Заказаны они были харьковской фирме друга детства Александра Авакова — Владимира Литвина. Расследование начали журналисты телеканала «Интер», к которому затем подключились СБУ и НАБУ. Итоги расследования были обнародованы в программе «Схемы» на «Радио свобода», финансируемого правительством США.

В деле фигурировало видео, снятое СБУ в феврале 2016 года, на котором сын главы МВД Александр Аваков договаривался с Сергеем Чеботарем, заведовавшим в МВД вопросами закупок, о поставках рюкзаков. Перечисленные МВД на счета ООО "Днепровенд" денежные средства на общую сумму 14,5 млн грн., в дальнейшем были перечислены на счета ряда других фирм — однодневок. Почти все выведенные средства были быстро обналичены. Фирма «Днепровенд», как показало следствие, сама никакой хозяйственной деятельности не осуществляла и никаким пошивом рюкзаков не занималась. Рюкзаки на самом деле шили заключенные украинских тюрем. Фирма лишь перепродавала их МВД по цене в пять раз дороже рыночной. Представителем этой фирмы, по документам, выступил и сам Александр Аваков.

Всего по «делу рюкзаков» задержали трех человек: Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина. Когда же следователи НАБУ пытались провести обыск у сына Арсена Авакова, на его защиту от следователей выдвинулись спецподразделения МВД «Харьков-1». Иными словами, глава МВД открыто бросил полицейских на защиту сына от детективов НАБУ. Прокурор Александр Снегирев утверждал, что подразделения Нацполиции и Нацгвардии препятствуют следствию и проведению обыска. В руководстве МВД попытку проведения обыска в квартире сына главы ведомства назвали частью «гибридной войны Российской Федерации против независимой Украины». Отметился тогда и нынешний активист ОПЗЖ, а тогда советник Авакова — Илья Кива. Он вместе с людьми в камуфляже оккупировал здание суда, где должно было слушаться это дело. В тот же момент Арсен Аваков открыто перестал исполнять приказания президента. Например, отказался разгонять «МихоМайдан» — протесты, инспирированные Михаилом Саакашвили против Петра Порошенко. Так, собственно, разошлись пути главы МВД и экс-президента. Политолог: Дело о «Рюкзаках Авакова» спустят на тормозах © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

И уже через месяц после задержания Соломенский райсуд Киева отпустил Александра Авакова под личное обязательство. В июле 2018 года стал известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыл дело против Александра Авакова и Сергея Чеботаря. Суд также не принял во внимание видеозапись под тем предлогом, что СБУ делало запись на «незащищенный носитель». Затем сам оригинал видео, как и камера, на которую оно снималось, вдруг оказались уничтоженными. Постановление об уничтожение вещественных доказательств вынес Бориспольский районный суд. Судьи мотивировали решение тем, что на ту же камеру и флешку производились записи по другому делу — о хищении песка с баланса МВД, которое было закрыто, а потому вещдоки подлежали уничтожению. После уничтожения ключевых доказательств само дело стало рассыпаться в суде.

Владимир Литвин на суде взял вину на себя. Он полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов, разоблачил еще одного фигуранта дела, который якобы был организатором мошеннической схемы, но тот к тому времени уже умер и, следовательно, не мог быть привлечен к ответственности. Таким образом, главным виновником оказался некий покойный предприниматель, гражданин Пархоменко, который буквально заставил сына Авакова, руководство МВД и владельца фирмы «Днепровенд» совершить это мошенничество. Но с него, как говорится, спросу нет. Владимира Литвина приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком два года. В сентябре 2020 года два года испытательного срока истекли, к Владимиру Литвину у правоохранителей претензий не было. Следовательно, судимость погашена, в тюрьму никто не сел.

Кроме того, глава МВД оказался достаточно мстительным. В 2018 году подведомственная ему полиция начала следствие против Надежды Бугровой, эксперта, установившего, что рюкзаки не соответствовали требованиям закупки. Ей вменяют в вину «завладение средствами» на сумму 5 000 гр, полученных Бугровой официально за ее работу экспертом в «Бюро досудебных расследований» в 2013 году, так как по версии полиции, заниматься экспертной оценкой она не имела права.

В 2018 году сотрудник НАБУ рассказывал корреспондентам «Украинской правды», что они просто не решились раскручивать это дело, так как это могло «негативно сказаться на сотрудничестве НАБУ и МВД». Кроме того, вскоре ведомство Авакова напомнило НАБУ, что они сами заказывали спортивные костюмы в этой же фирме Владимира Литвина на сумму около четверти миллиона гривен. Таким образом, дело продемонстрировало беспомощность НАБУ и неспособность этого распиаренного на западе ведомства для борьбы с коррупцией в высших эшелонах украинской власти.

А нынешнее окончательное освобождение от ответственности (пусть и условной) Литвина и нежелание НАБУ, судов и ГБР довести до конца дела сына министра МВД говорит о том, что и нынешняя власть Украины так же бессильна в борьбе с коррупцией.