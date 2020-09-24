По состоянию на 12:30 24 сентября в мире зарегистрировали свыше 31,8 млн случаев заражения COVID-19, от осложнений, вызванных заболеванием, скончались 976,7 тыс. человек, 21,9 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,9 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 201,9 тыс. человек, больше 2,6 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 5,7 млн жителей, свыше 91,1 тыс. человек скончались, больше 4,6 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,5 млн случаев заражения, 138,1 тыс. смертей, 4 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Колумбии, Перу, Мексике.

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,122 млн человек (плюс 6431 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 799 человек (плюс 150 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 917,9 тыс. заболевших.

Вирусолог Алексей Аграновский считает, что повторное введение режима самоизоляции в России маловероятно. По его словам, карантин может негативно отразиться на экономике страны и настроении населения. Такого же мнения телеведущий и врач Александр Мясников. В совсем Instagram он написал, что в стране не введут повторный карантин без самой острой угрозы, «понимая все социальные последствия таких мер».

Опасность инфекции, как отметили в Минздраве, усугубляют гипертония, сахарный диабет и ожирение. Для профилактики в ведомстве допустили употребление цинка и имбиря. При этом отмечается, что больших исследований об их эффективности против вируса проведено не было.

В России вступило в силу постановление правительства о новых стимулирующих выплатах за работу с коронавирусными пациентами. Речь идет о врачах, медперсонале, военных и других категориях специалистов, работающих при Минздраве, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, МЭР, а также в МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН. Однако в правительстве решили отложить решение о повышении зарплат чиновникам. В Минфине объяснили это необходимостью обеспечения поддержки населения и финансирования мероприятий для развития экономики в период пандемии.

Граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней изоляции, говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой.

Сроки пребывания находящихся в России иностранцев продлены до 15 декабря, это касается лиц с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Также до 15 декабря заморожены сроки добровольного выезда иностранцев из России, против которых принято решение об административном выдворении.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в фармкомпании запросы по поводу обоснованности цены на препарат от COVID-19 «Арепливир», который с 21 сентября поступил в продажу в аптеках. Сейчас его рекомендованная розничная цена составляет более 12 тыс. руб.

Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса.

Вторая российская вакцина против коронавируса будет зарегистрирована уже в скором времени, заявил президент Владимир Путин.

Оперная певица и народная артистка России Анна Нетребко вылечилась от коронавируса и выписалась из больницы. Она поблагодарила медиков столичной клинической больницы № 52, в которой проходила лечение.

Коронавирус и Украина

Украинские медики за сутки выявили 3 372 подтвержденных случая коронавируса, выздоровели 1 788 человек, 52 пациента умерли от осложнений заболевания, вызываемого коронавирусом.

С начала пандемии в стране выявлено 188 372 случая заражения коронавирусом, умерли 3 757 человек, выздоровели 83 458 человек.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки обнаружили 57 новых случаев коронавируса. Больше новых пациентов с Covid-19 в украинской армии фиксировали лишь однажды за время эпидемии — 9 сентября, когда заболели 68 человек.

Украина готова помочь миру с продовольствием на фоне пандемии COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Здоровый больной. На Украине торгуют поддельными результатами теста на коронавирус © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал слухи о возможном вводе жесткого карантина после выборов 25 октября.

«По поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже», — сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что зависеть введение жесткого карантина будет от роста количества случаев заражения коронавируса.

Минздрав будет доплачивать больницам Украины за готовность реагировать на инфекционные заболевания.

Ситуация в мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в мире развивается в русле неутешительных прогнозов. По ее словам, в некоторых государствах эпидемиологическая ситуация вернулась к показателям конца мая, что тревожит Москву. Во многих странах, как пояснила Захарова, наблюдается взрывной рост заболеваемости с признаками второй или третьей волны эпидемии.

В Лондоне, по данным FT, пройдут первые в мире испытания вакцины от COVID-19, в ходе которых добровольцев намеренно заразят вирусом SARS-CоV-2, вызывающим заболевание. В Великобритании поучаствовать в исследовании согласились более 2 тыс. добровольцев, всего в мире — 37 тыс. человек.

Посольство России в США опубликовало обращение к властям США, в котором попросило американскую сторону сосредоточиться на борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а не с российской вакциной от вируса.

В Германии сразу два министра федерального правительства самоизолировались из-за контакта с зараженными COVID-19. Сначала на карантин решил уйти глава МИД Германии Хайко Маас (COVID-19 выявили у одного из охранников министра), позднее — министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.