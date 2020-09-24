Согласно американо-британскому договору о выдаче, экстрадиция не может быть предоставлена, если дело, в связи с которым запрашивается экстрадиция, носит политический характер. Именно это пытаются доказать в лондонском суде Олд-Бейли адвокаты журналиста и основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа

В своих публикациях Ассанж разоблачил военные преступления США в Ираке и Афганистане. В случае экстрадиции его может ждать 175-летний приговор по статье «Шпионаж».

«Более чистая версия ада»

Гаспарян: Пашаев и Фейгин могут помочь Джулиану Ассанжу? © Скриншот из видео Украина.ру Эрик Льюис, который представлял интересы заключенных Гуантанамо и американских тюрем в Афганистане. Он сказал, что обвинение Ассанжа явилось прямым результатом «личного язвительного отношения Трампа к журналистам, пользующимся утечками».

По его словам, в первое полугодие президентства Трампа из Белого дома произошло множество утечек информации, что побудило президента США начать атаку на журналистов-расследователей. Льюис убежден, что в феврале 2017 года Дональд Трамп приказал Министерству юстиции и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу агрессивно преследовать людей, сливающих информацию журналистам. Льюис письменно подтвердил, что решение о преследование Ассанжа принял лично Сешнс, чтобы продемонстрировать «его рвение» к судебному преследованию журналистов и информаторов по просьбе Трампа, и поручил прокурору США по Восточному округу Вирджинии предъявить обвинение основателю WikiLeaks.

Казалось бы, во время предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп много раз высказывался в поддержку деятельности Джулиана Ассанжа, однако все изменила ситуация с утечкой электронных писем Демпартии, которые дискредитировали Хиллари Клинтон и, возможно, помогли Трампу стать президентом. Американские правоохранительные органы назвали это спецоперацией России и WikiLeaks. Учитывая, что Трампа и так позиционировали как большого друга России и Путина, началось давление.

«WikiLeaks опубликовал электронные письма DNC к несомненной выгоде Трампа», — заявил Льюис, добавив, что ради сохранения легитимности своего президентства Дональд Трамп решил дистанцироваться от Ассанжа путем уголовного преследования.

Дело Джулиана Ассанжа. Как в США пытаются криминализировать расследовательскую журналистику © AP, Frank Augstein

«Он будет проводить 20 часов в 50-футовой (примерно 15 метров — прим. автора) камере без контакта с остальными заключенными в течение очень длительного периода времени, и это, очевидно, приведет к быстрому ухудшению его состояния», — объяснил Льюис суду.

Что касается отбывания наказания после приговора, скорее всего это будет так называемый «супермакс» — тюрьма ADX во Флоренции (штат Колорадо), которую негласно именуют горным Алькатрасом. Бывший начальник тюрьмы описывал её как «более чистую версию ада». И это произойдет после почти 10 лет, которые Ассанж провел в заключении без доступа к улице и солнечному свету — либо в посольстве Эквадора в Лондоне, либо в британской тюрьме Белмарш, где он находится с момента ареста.

«Рука президента»

Адвокаты властей США согласились перенести слушания по экстрадиции Ассанжа © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк Уильям Бар, которые занимал эту должность и при Джордже Буше-младшем, увеличил обвинение Ассанжа с 1 пункта до 18, то есть с 5 до 175 лет заключения. По словам Льюиса, Бар является сторонником унитарной теории исполнительной власти, согласно которой президент США должен контролировать в том числе Министерство юстиции. Льюис напомнил о меморандуме Бара 2018 года, где тот назвал прокуроров «рукой президента»: «Этот генеральный прокурор сформулировал свое совершенно постороннее мнение, которое не соответствует всей истории и традициям Министерства юстиции».

Юрист заявил, что Минюст при Бараке Обаме твердо решил не преследовать Ассанжа, поскольку существует Первая поправка. Решение было пересмотрено после победы Трампа, хотя никакой новой информации в деле с 2012 года не появилось. В подтверждение своих слов Льюис сослался на интервью, которое в апреле 2019 года тогдашний пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс дала корреспонденту Fox News Крису Уоллесу

«Мы серьезно относимся к WikiLeaks, — сказал Сандерс. — Фактически, наша администрация — единственная, кто что-то предпринял».

Также Льюис напомнил, что сотрудники Минюста Джеймс Трамп и Дэниел Грумс не согласились с решением Трампа преследовать Ассанжа, поскольку это идет вразрез с Первой поправкой. Они выразили свои опасения в Washington Post в 2019 году. Все это говорит именно о политической составляющей процесса.

Адвокат Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон рассказала суду, что присутствовала при встрече своего клиента с представителем Дональда Трампа Даной Рорабахер в посольстве Эквадора в 2017 году. Журналисту предложили помилование взамен на определенное заявление о взломе почты Демпартии перед президентскими выборами в 2016 году.

«Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабахер, заключалось в том, чтобы г-н Ассанж назвал источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на какую-то форму помилования», — уточнила Робинсон.

По ее словам, предложение Рорабахер было представлено как «беспроигрышное» решение, которое позволит Ассанжу «продолжить свою жизнь» и взамен принесет политическую пользу Трампу.

Как облажался Госдеп

Судьба свободы слова решится 24 февраля в Лондоне: состоится ли экстрадиция Джулиана Ассанжа © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк Джон Гетц в 2010-2011 годы работал репортером Der Spiegel. 16 сентября он сообщил в своих показаниях, что вместе с сотрудниками WikiLeaks и New York Times был приглашен в «бункер» Guardian в Лондоне для удаления конфиденциальных имен из известного «слива» Cablegate. Это военные дневники из Ирака и Афганистана, а также дипломатические телеграммы США.

Гетц сказал, что Ассанж был приверженцем «очень строгого процесса редактирования» — даже строже, чем в Пентагоне, который позже опубликовал те же документы по Закону о свободе информации. Ассанж называл такой подход «процессом минимизации вреда».

«В результате WikiLeaks и партнеры не опубликовали 15 000 документов из Журнала афганской войны, чтобы защитить невинных людей, которым причинен вред», — сказал Гетц.

Интересно, что редактирование согласовывалось с Госдепом. Однако там в определенный момент поняли, что подставляются, рассказывая журналистам, какие именно документы не стоит публиковать частично и полностью. Очевидно, что это именно то, что подтверждает «проблемные» моменты в деятельности государства.

«Была телефонная конференция с официальными лицами Госдепартамента, такими как П. Дж. Кроули и другими, и они назвали в телефонном разговоре номера документов, которые их беспокоят, — заявил Гетц. — Было довольно интересно узнать, какие документы их беспокоят, но в разговоре наступила пауза, и затем они перестали с нами разговаривать. Стало ясно, что они дают нам указатель самых интересных историй».

В общем, в какой-то момент Госдеп в одностороннем порядке перестал сотрудничать и редактировать пришлось уже по своему личному усмотрению.

Кто в ответе за безопасность информаторов?

Затем в суде выступал профессор Джон Слобода, основатель организации Iraq Body Count (IBC), которая занималась созданием базы данных погибших среди гражданского населения в Ираке. Ее работа была признана ООН.

Слобода сказал, что IBC обратилась за помощью к WikiLeaks после публикации журналов афганской войны. Они хотели вместе поработать по Ираку: «В журналах иракских военных журналов было 400 000 документов. Ассанж очень ясно дал понять, что необходимо придать большое значение безопасности документов и тщательному редактированию, чтобы предотвратить, в частности, раскрытие имен людей, которым может быть причинен вред. Однако отредактировать все вручную было невозможно, Дамит Хардаган из IBC разработал программное обеспечение, которое решило эту проблему».

Программа удалила из документов все слова, отсутствующие в английском языке, а значит и все арабские имена.

По словам Слободы, публикация WikiLeaks Журналов войны в Ираке позволила идентифицировать еще 15 000 погибших и предоставила дополнительные сведения об уже зарегистрированных смертях.

Журналист-расследователь Ники Хагер заявил, что опубликованные Ассанжем в 2010-2011 годы журналы событий войн в Афганистане и Ираке, а также телеграммы посольства США были в то время необходимы общественности.

«Как новозеландец, я считаю его австралийцем, который очень принципиален и пытается найти способ изменить мир к лучшему. Он посвятил себя попытке сделать мир лучше в эпоху, когда свобода информации сокращается в большей части мира», — сказал Хагер.

Он указал на то, что WikiLeaks сделал все, чтобы не подвергать опасности информаторов, публикуя неотредактированные документы. Информация была опубликована Ассанжем только после того, как она вышла в издании Guardian. На это прокурор Джеймс Льюис заметил, что 154 000 дипломатических телеграмм, содержащих имена с пометкой «simply protect» были опубликованы WikiLeaks неделей ранее. Но Хагер ответил, что между первоначальной публикацией и публикацией неотредактированного материала прошло 9 месяцев — за это время власти США легко могли бы принять меры для защиты источников.

В качестве свидетеля защиты выступил и адвокат по гражданским правам и конституционному праву Кэри Шенкман. Он напомнил, что до сих пор правительство никогда не привлекало к уголовной ответственности ни издателя, ни журналиста. Угроз преследования было сколько угодно, но дел не заводили.

Шенкман указал на историю с изданием Amerasia, в котором ФБР в 1945 году изъяло тысячи слитых секретных документов касательно политики США в отношении Китая. По словам Шенкмана, правительство пыталось выстроить дело о заговоре между редакторами и официальными лицами, но никакого обвинения против Amerasia в итоге предъявлено не было. Шенкман назвал действия властей США по преследованию журналистов, которые раскрывали их преступления, обычной политикой любого репрессивного режима.

В какой-то момент прокурор не выдержала и сердито спросила его: «Вы здесь, чтобы попытаться помочь мистеру Ассанжу или суду?».

Циничное правительство

Перед судом предстал 89-летний Дэниел Эллсберг — знаменитый разоблачитель «Документов Пентагона». Прокурор попытался представить дело так, будто Эллсберг делал все правильно, «очень осторожно» подходя к публикациям, а Ассанж — нет, поскольку обнародовал много конфиденциальной информации, в т.ч. имен. Однако пожилой расследователь не растерялся.

Он рассказал суду, что на 4000 страницах раскрытых им документов содержались тысячи имен американцев и вьетнамцев и даже назван законспирированный офицер ЦРУ.

«Я боялся, что, если я что-нибудь отредактирую или скрою, это будет означать, что я упустил из виду веские причины, по которым США вели войну во Вьетнаме», — заявил Эллсберг.

Как и Ассанж, Эллсберг хотел, чтобы общественность полную картину.

Пожилой журналист напомнил, что Ассанж просил помощь у Госдепа и Минобороны по редактированию имен. Консультации с официальными лицами — это нормальная журналистская практика для минимизации вреда. Но ему отказали

«Я не сомневаюсь, что Джулиан удалил бы эти имена, — сказал Эллсберг — И Государственный департамент, и Министерство обороны могли бы помочь WikiLeaks удалить имена людей, на которых, по утверждению прокуратуры, публикации оказали негативное воздействие. Однако вместо того, чтобы предпринимать шаги для защиты людей, они предпочли сохранить возможность предъявить Ассанжу именно те обвинения, с которыми он сейчас сталкивается».

При этом правительство США до сих не предъявило ни одного человека, который бы пострадал из-за публикаций WikiLeaks. Мало того, на военном трибунале над информатором Ассанжа Челси Мэннинг в 2013 году правительство США признало, что не может указать ни одной смерти, вызванной разглашением информации WikiLeaks.

Эллсберг назвал «очень циничным» заведенное против Ассанжа уголовное дело, поскольку именно правительство несет ответственность за срыв редактирования документов: «Кроме того, правительство крайне цинично делает вид, что заботится об этих людях (иракцах и афганцах — прим. автора). Его презрение к жителям Ближнего Востока было хорошо продемонстрировано за последние 19 лет».

Ассанж и правда о преступлениях США

Также в суде зачитали обращение гражданина Германии Халеда Эль Масри, который зимой 2004 года был похищен в Македонии сотрудниками ЦРУ, перевезен в тайную тюрьму в Афганистане и 23 дня подвергался изощренным пытками.

«В самолете меня распластали, и мои конечности были привязаны к бортам. Мне сделали уколы. Я был без сознания большую часть пути», — показал Эль Масри.

Позже он узнал, что находится в Афганистане. Его держали зимой в бетонной камере, раздели догола. После 34 дней голодовки Эль Масри вытащили в комнату для допросов и пытали. Через время оказалось, что его перепутали с другим человеком, но все равно продержали в тюрьме несколько месяцев и в мае 2004 отпустили, предупредив, что он не должен никому говорить о случившемся, иначе будут последствия. Через 9 лет ЕСПЧ подтвердил, что Эль Масри был «жестоко избит, изнасилован, закован в кандалы, закутан в капюшон и подвергся полной сенсорной депривации в присутствии государственных чиновников Македонии и в пределах ее юрисдикции».

Немецкий журналист Джон Гетц заявил, что именно публикации WikiLeaks помогли разобраться с этим делом, поскольку они пролили свет на давление, которое оказывали власти США на Германию и другие страны с целью не допустить расследования преступлений, совершенных американцами на территории этих стран.

«Публикация дипломатических телеграм США пролила свет на давление и методы запугивания, применяемые США в ряде страна для предотвращения судебного преследования агентов ЦРУ, причастных к делу Эль Масри», — заключил Гетц.

Бывший глава иракского бюро Reuters Дин Йейтс описал, как американские войска расстреляли его коллег Саида Чмага и Намира Нур-Элдина в результате авиаудара вертолетов «Апач» в Багдаде в 2007 году.

12 июля 2007 года фотограф Намир собрался проверить информацию о возможном американском авианалете. Вместе с ним пошел водитель Саид.

Журналистика как преступление. За что США и Великобритания преследуют Ассанжа © предоставлено автором

В 2010 году WikiLeaks опубликовал печально известное видео, на котором американские солдаты смеются, расстреливая из вертолета людей на земле. В США заявили, что пилот вертолета Crazy Horse 1-8 запросил разрешение на стрельбу, увидев группу «мужчин военного возраста», у которых, похоже, было оружие и которые действовали подозрительно.

«Я вижу, как Намир сидит на корточках со своей камерой, которая, по мнению пилота, является оружием. Пушечный огонь попадает в них. Это был полный ужас — Саид пытался встать в течение примерно трех минут, и Апач снова открыл огонь и просто уничтожил их», — произнес Дин Йейтс.

«Это не имеет значения», — оборвала его судья Ванесса Барайтцер.

Один из адвокатов Ассанжа стал настаивать на том, что это видео крайне важно. По его словам, правительство три раза отклонило запрос об обнародовании информации о расстреле мирных граждан в Багдаде, и, если бы 5 апреля 2010 года Джулиан Ассанж не опубликовал переданное ему Челси Мэннинг видео, правда так и не стала бы известна миру.