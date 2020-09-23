Местные выборы по-прежнему рассматриваются как своеобразный «четвёртый тур президентских выборов». Почему-то считается, что Зеленский ещё недостаточно подтвердил своё право находиться на посту президента. Более того, с ожидаемым провалом «Слуги народа» связывают отстранение Зеленского от власти вообще — или от управления страной как вариант

В общем, ситуация для Зеленского и «слуг» сложная, а каких-то инновационных вариантов выхода из ситуации нет. Зато наличествует паника.

Повестка дня

Изначально предполагалось, что главной темой местных выборов будет выполнение запроса общества на смену политической элиты. То есть действительно «четвёртый тур». И проводиться эти выборы должны были как внеочередные, осенью.

Поспешность была предрешена как в силу психологической инерции избирателей, так и в силу деморализации региональных элит, пытавшихся понять, что же, собственно, произошло на мажоритарке.

Проблемой, однако, стало то, что по украинскому законодательству досрочные выборы местного самоуправления назначаются по определённым причинам и, главное, строго индивидуально. Без причин можно, в общем-то, и обойтись — обошлась же Тимошенко в 2008 году, назначая перевыборы в Киеве? Но вот индивидуальный порядок назначения выборов обойти нельзя — в каждой территориальной общине они должны назначаться отдельным решением парламента. А тут 22 области и Киев, 490 районов и порядка 25 тыс. населённых пунктов.

В общем, провести всё это через Раду можно, но это означает полное блокирование её работы на неопределённый промежуток времени — типичное «заспамливание», которое применяет, обычно, оппозиция, внося тысячи поправок в законопроект.

Была светлая мысль назначить внеочередные выборы по причине завершения административно-территориальной реформы (новые органы самоуправления, новые полномочия — новая легитимность) или даже реализации Минских соглашений, но до этого как-то не дошло.

Потом появилась мысль ограничиться полумерами и провести досрочные выборы хотя бы в пяти базовых городах — Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске и Львове. Помешало реализации этого плана, кажется, отсутствие сколько-нибудь вменяемых кандидатов на посты мэров от СН. Да, Кличко — слабый мэр, да, Филатов неадекватен, да, у Труханова и Садового неустойчивое положение, но за каждым из них стоит какая-то история лидерства. И предложение «а давайте его скинем» естественно встретит вопрос — «а зачем?».

Ну а уже весной 2020 года ситуация радикально изменилась. Внезапно оказалось, что «Слуга народа» — это власть. В качестве «новых лиц» их не воспринимают, но во власть они не умеют…

Очень показательным в этом отношении было паническое интервью Давида Арахамии, в котором тот заявил, что выборы выигрывать вообще не нужно, чтобы не нести ответственность за состояние коммунальной сферы. Президенту даже пришлось выступить с обращением к сопартийцам главы фракции с тем, чтобы они меняли страну, как обещали, и не брали дурного в голову.

Тем не менее, это выступление подвело черту определённости, которая сделала старую повестку дня абсолютно бессмысленной.

Повестка дня — альтернативные версии

Разумеется, власти нужно предложить какие-то альтернативные варианты повестки дня, но где же их взять?

1. Есть проект «Большая стройка», который, в общем-то, соответствует типичной повестке дня местных выборов. Заявленная цель проекта — за два года построить и провести капитальный ремонт 6,5 тыс. км. автодорог. Из бюджета на этот проект выделили 105,6 млрд гривен (8% расходной части), при этом 35 млрд из них взяли из фонда борьбы с коронавирусом (что, само по себе, спровоцировало скандал).

Тут, однако, есть несколько подводных камней.

Во-первых, как мы отметили, проект повестке соответствует «в общем» — местные власти перед выборами обычно отчитываются относительно построенных и отремонтированных объектов. Но в проекте-то речь идёт об объектах не муниципальных, а общегосударственных. То есть, включить их в список добрых дел кандидатов от СН можно только косвенно.

Во-вторых, проект содержит в себе массу рисков (коррупционных, прежде всего), от которых всем вменяемым людям хотелось бы дистанцироваться.

В-третьих, назвать этот проект сильным предвыборным шагом при всём желании нельзя.

2. Есть проект прекращения войны на Донбассе, но тут, как мы неоднократно писали, возникли непредвиденные сложности. Украинская сторона продолжает требовать слишком многого, Россия предсказуемо не соглашается…

Мало того, что мира не будет, так Россия отказывается и от проведения встречи в «нормандском формате». То есть Зеленский лишён возможности даже просто покрасоваться на камеры в обществе мировых лидеров, что само по себе было бы неплохо для его рейтинга (от которого напрямую зависит рейтинг «Слуги народа»).

В общем, «Слуге народа» нечего предъявить обществу, не с чем идти на выборы. Кроме имиджа новой «партии власти». Грустная ситуация.

Мажоритарная составляющая

Мажоритарной составляющей на местных выборах являются, преимущественно, выборы мэров. И тут нас ждёт разочарование, о котором мы уже писали выше — у «Слуги народа» нет кандидатов, которые могли бы составить серьёзную конкуренцию сколько-нибудь влиятельным мэрам.

Нет, там, где мэры слабые и незаметные, у кандидатов от «Слуги народа» есть шансы. Но даже и там они не особенно высоки, потому что на посты мэров есть кандидаты от местных элитных групп.

В «большой пятёрке» партии пришлось идти на «слив» кампании — договариваться с действующими мэрами (там, где это возможно, и настолько это возможно) и выдвигать слабых кандидатов, которые будут вести списки СН в горсоветы. Президент, конечно, призывает к борьбе, но… Одессу сдал Труханову лично он. А как раз Труханова можно было «качнуть» (хотя вряд ли можно было протолкнуть на его место «слугу народа»).

В общем — слёзы.

Правда, в случае с Киевом Офис президента пытается переиграть уже проигранные выборы путём принятия закона о столице, по которому мэр теряет значительную часть возможностей по управлению городом (например, восстанавливается самоуправление на уровне районов). Закон, правда, ещё не принят. Скорее всего, тут ситуация будет развиваться по модели 2004 года, когда полномочия президента Ющенко изменились уже после того, как он вступил в обязанности.

Не очень красиво по отношению к избирателям, но надо же как-то брать под контроль столицу? А фракция СН в горсовете будет достаточно большой.

Пропорциональная составляющая

Ключевым моментов будут выборы областных советов, где сильнее будет пропорциональная составляющая и на основании выборов которых будет, собственно, определяться — может ли Зеленский сохранить власть.

Данные социологов достаточно оптимистичны. В смысле, «Слуга народа» потеряла примерно половину рейтинга 2019 года, но остаётся электоральным лидером, а сильных конкурентов у неё нет.

Ситуация, в сравнении данных группы «Рейтинг», КМИС и выборов 2019 года выглядит так:

— «Слуга народа»: 21,5-26% (43%);

— «Европейская солидарность»: 16-18% (8%);

— «Оппозиционная платформа»: 16-17% (13%);

— «Батькивщина»: 9% (8%);

— Радикальная партия: 6% (4%);

— Партия Шария: 4% (2%);

— «Сила и честь»: 4% (4%).

Общая тенденция понятна — СН упала, и за счёт этого выросли ЕС и ОПЗЖ. Но это не всё.

Руслан Бортник объяснил, почему местные выборы на Украине важнее президентских

Дело в том, что эти данные соответствуют общенациональным парламентским выборам. На местах будет отличаться мотивация и, главное, в выборах будут участвовать региональные партийные силы, которые на общенациональном уровне не котируются.

Группа «Рейтинг» провела отдельные исследования по областям, включая в списки региональные партии, и получила другие результаты.

Во-первых, партии, опирающиеся на депутатов-мажоритарщиков, получат на местных выборах больше, чем «классические». Например, УДАР Кличко может рассчитывать на 4% голосов, а «За будущее» — даже на 6%. Кстати, при составлении списков «Слуги народа» «квоты» мажоритарщиков практически не учитываются, а это ведь ресурс…

Во-вторых, лидерские партии («Батькивщина») на региональном уровне почти ничего не теряют.

В-третьих, «классические» партии, напротив, теряют довольно много. Рейтинг СН на выборах облсоветов на 10% меньше, чем её же рейтинг на выборах Верховной Рады, а рейтинги ЕС и ОПЗЖ — на 5% ниже.

При определённых условиях результаты выборов могут оказаться совершенно неожиданными. Например, СН может действительно получить меньше ЕС и у Порошенко появятся основания требовать пересмотра результатов президентских выборов, которые он считает случайностью.

Резюме

При прочих равных условиях у президента остаётся возможность отказаться от проведения местных выборов под предлогом эпидемии. Но он от неё уже отказался.