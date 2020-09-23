Кто проиграл?
Так, глава ДНР Денис Пушилин в ходе состоявшейся во вторник, 22 сентября, прямой линии с жителями Донбасса напомнил, что Украина подписывала Минские соглашения на правах проигравшей стороны и не может диктовать выгодные для себя новые условия их выполнения.
«Украина подписывала Минские соглашения как проигравшая сторона. Но почему-то с определенного момента во многих источниках мы видим, что Киев с каких-то пор стал считать себя выигравшей стороной и пытается вести себя в переговорном процессе именно таким образом. Как будто сейчас он может позволять себе рассуждать о переписывании соглашений», — отметил Пушилин.
По его словам, Киев саботирует выполнение достигнутых договорённостей, но при этом «Украина не выходит из Минских соглашений и очень болезненно реагирует, когда мы задаем вопрос напрямую: «Вы будете выполнять соглашения? Если нет, то так и скажите».
Глава ДНР отметил, что в республике готовы к любому развитию событий, хотя, конечно же, выступают за мирное решение конфликта.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил сомнения в том, что Минские соглашения могут быть исполнены нынешней украинской властью. В республиках тоже в этом сомневаются. Так, экс-руководитель Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру отметил, что, по его убеждению, Украина не обладает субъектностью, «противостояние шло и идёт поныне с теми, кто использует Украину в качестве средства и способа нанести вред России».
По словам Ходаковского, Россия на самом деле говорит не о Киеве и говорит не с Киевом: «просто Лавров дипломат и, адресуя обвинение Украине, он на самом деле обвиняет Запад».
«Всё дальше друг от друга»
России следует изменить политику в отношении Донбасса, считает социолог Евгений Копатько. По его словам, пока такой политики нет, а есть «затяжное откладывание решения проблемы».
«И тут ключевой фактор времени. То, что это ни к чему хорошему не привело в итоге, показала та реальность, которая есть сейчас: «Минск» не работает, перспектив договоренностей в рамках Минского процесса и Нормандского формата нет», — сказал Копатько.
По его словам, известное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова (о том, что при нынешней власти на Украине не стоит ожидать выполнения «Минска-2». — Ред.) подтвердило настроения части экспертного сообщества: «Об этом многие эксперты говорили и раньше, что никакой перспективы и никаких преимуществ для Донбасса в рамках Минских соглашений не будет».
При этом Копатько отметил, что Минские соглашения были попыткой уйти от горячей фазы войны. Но остальные вопросы — вопросы экономики и интеграции — не решались.
«Спустя годы после подписания «Минска-2» Донбасс и Украина все дальше друг от друга. Тем более что в Донбассе уже родились и пошли в школу дети, которые не знают Украины. Но и отношения между Донбассом и Украиной сейчас практически прекращены, границы практически закрыты», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что в силу этого многие жители Донбасса свою судьбу с Украиной уже не связывают, но они находятся в тяжёлых условиях: «люди вне закона, в условиях блокады».
По словам Копатько, нужны быстрые решения, и речь не о признании Россией республик Донбасса («это было важно раньше»), но о создании условий для запуска экономики: «Это и уровень субъектности повысит, и договороспособность повысит, и даст возможность вести прямой диалог между Киевом и Донбассом». Но будут ли приняты такие решения?
ЛДНР: «Регионы без будущего»?
Без особого оптимизма смотрит на ситуацию в ЛДНР политолог Денис Денисов. Не исключая и варианта выполнения «Минска-2» в течение 3-5 лет, он всё же считает наиболее вероятным сценарий, связанный с заморозкой этого конфликта, и тогда этот конфликт может длиться десятилетиями.
По его словам, ряд показателей свидетельствует о том, что ЛНР и ДНР — «это умирающие регионы без будущего».
«Те тенденции по миграционным процессам — лучший маркер и лучшее свидетельство того, в какую сторону развиваются республики. Миграционные настроения сумасшедшие, и тенденции такие же», — подчеркнул эксперт.
Он добавил: «Если будут сохранены те же политические системы и такая же экономическая ситуация, эти регионы если не станут «черными дырами», то какого-то развития там наблюдать нам не придется».
«Поддерживать людей»
Возможны и другие варианты, не столь пессимистичные. Так, Ходаковский отметил, что в случае реализации сценария глубокой заморозки конфликта или растягивания процесса реинтеграции на 25 лет (о чём говорил вице-премьер Алексей Резников. — Ред.) Донбасс за этот срок «уже станет частью России де-факто», экономика региона будет полностью интегрирована с российской экономикой.
«Не важно, какой будет формальный статус — на Донбассе не останется граждан Украины, потому что последние несогласные владельцы украинских паспортов сами покинут нашу территорию», — заявил Ходаковский.
Россия не может рассчитывать на восстановление экономических отношений между ЛДНР и Киевом. Соответственно, надо принимать меры, чтобы поддерживать людей, которые там живут, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. По его словам, «на сегодняшний день динамика экономик (республик. — Ред.) Донбасса выше, чем динамика украинской экономики».
«Вполне возможно, что через некоторое время республики Донбасса могут стать образцом для подражания для остальной Украины, потому что качество жизни в республиках будет заметно выше, чем на Украине», — сказал эксперт.
К тому же, по его словам, «технологические цепочки, которые существовали до 2014 года, разорваны, то есть промышленности Донбасса в условиях серьезного экономического кризиса на Украине некуда будет интегрироваться».
«Поэтому здесь основную роль должна играть Россия, интегрируя Донбасс в собственное экономическое пространство. Это будет залогом успешного экономического развития республик и того, что через не очень далекое время Донецк и Луганск по уровню социально-экономического развития превзойдут Украину», — подчеркнул Зубец.
«Никто не слушает»
Тем временем украинские элиты по-прежнему не могут определиться, нужна ли им реинтеграция Донбасса на условиях «Минска-2». Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, экс-премьер-министр Украины Витольд Фокин, которого подвергли травле просто за цитирование некоторых пунктов Минских соглашений, заявил, что может покинуть свой пост уже через месяц.
Выступая в эфире программы «Персона грата» на «Украинском радио», Фокин сказал, что это не связано с тем, что его «полощут в грязи», это его не сломает.
«Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений», — отметил Фокин, добавив, что он не признает язык ультиматумов.
«Нужно всегда искать компромисс. Но по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим», — сказал политик.
Слова Фокина об отсутствии поддержки со стороны власти примечательны. Ранее политолог Андрей Золотарёв отмечал, что высказавший мирные инициативы в рамках положений «Минска-2» Витольд Фокин вполне закономерно «получил пятидневку ненависти от «партии войны», точнее от «партии ни войны, ни мира».
Эксперт напомнил, что такая же история уже была с экс-советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, создателем Национальной платформы примирения и единства Сергеем Сивохо. По мнению политолога, и Фокин, и Сивохо согласовывали свои инициативы с властью. А то, что Офис президента потом от этого открестился, по словам эксперта, «показывает, как работают эти пресловутые «красные линии»: хотят одного, хотят действительно мирного урегулирования и, возможно, имплементации Минских соглашений, но нет политического ресурса и достаточно воли для того, чтобы это реализовать».