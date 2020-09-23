Мирный процесс в Донбассе поставлен на паузу, активных боевых действий нет, но реализация Минских соглашений по-прежнему под вопросом из-за попыток Киева переписать их на более выгодных для себя условиях. В непризнанных республиках считают, что у украинских властей нет для этого никаких оснований

Кто проиграл?

Так, глава ДНР Денис Пушилин в ходе состоявшейся во вторник, 22 сентября, прямой линии с жителями Донбасса напомнил, что Украина подписывала Минские соглашения на правах проигравшей стороны и не может диктовать выгодные для себя новые условия их выполнения.

«Украина подписывала Минские соглашения как проигравшая сторона. Но почему-то с определенного момента во многих источниках мы видим, что Киев с каких-то пор стал считать себя выигравшей стороной и пытается вести себя в переговорном процессе именно таким образом. Как будто сейчас он может позволять себе рассуждать о переписывании соглашений», — отметил Пушилин.

По его словам, Киев саботирует выполнение достигнутых договорённостей, но при этом «Украина не выходит из Минских соглашений и очень болезненно реагирует, когда мы задаем вопрос напрямую: «Вы будете выполнять соглашения? Если нет, то так и скажите».

Глава ДНР отметил, что в республике готовы к любому развитию событий, хотя, конечно же, выступают за мирное решение конфликта. На Украине похвастались мощной армией, которая легко вернет Донбасс © Y27 / wikimedia.org

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил сомнения в том, что Минские соглашения могут быть исполнены нынешней украинской властью. В республиках тоже в этом сомневаются. Так, экс-руководитель Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру отметил, что, по его убеждению, Украина не обладает субъектностью, «противостояние шло и идёт поныне с теми, кто использует Украину в качестве средства и способа нанести вред России».

По словам Ходаковского, Россия на самом деле говорит не о Киеве и говорит не с Киевом: «просто Лавров дипломат и, адресуя обвинение Украине, он на самом деле обвиняет Запад».

«Всё дальше друг от друга»

России следует изменить политику в отношении Донбасса, считает социолог Евгений Копатько. По его словам, пока такой политики нет, а есть «затяжное откладывание решения проблемы».

«И тут ключевой фактор времени. То, что это ни к чему хорошему не привело в итоге, показала та реальность, которая есть сейчас: «Минск» не работает, перспектив договоренностей в рамках Минского процесса и Нормандского формата нет», — сказал Копатько.

По его словам, известное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова (о том, что при нынешней власти на Украине не стоит ожидать выполнения «Минска-2». — Ред.) подтвердило настроения части экспертного сообщества: «Об этом многие эксперты говорили и раньше, что никакой перспективы и никаких преимуществ для Донбасса в рамках Минских соглашений не будет».

При этом Копатько отметил, что Минские соглашения были попыткой уйти от горячей фазы войны. Но остальные вопросы — вопросы экономики и интеграции — не решались. На Украине призвали изменить Минские соглашения © Y27 / wikimedia.org

«Спустя годы после подписания «Минска-2» Донбасс и Украина все дальше друг от друга. Тем более что в Донбассе уже родились и пошли в школу дети, которые не знают Украины. Но и отношения между Донбассом и Украиной сейчас практически прекращены, границы практически закрыты», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в силу этого многие жители Донбасса свою судьбу с Украиной уже не связывают, но они находятся в тяжёлых условиях: «люди вне закона, в условиях блокады».

По словам Копатько, нужны быстрые решения, и речь не о признании Россией республик Донбасса («это было важно раньше»), но о создании условий для запуска экономики: «Это и уровень субъектности повысит, и договороспособность повысит, и даст возможность вести прямой диалог между Киевом и Донбассом». Но будут ли приняты такие решения?

ЛДНР: «Регионы без будущего»?

Без особого оптимизма смотрит на ситуацию в ЛДНР политолог Денис Денисов. Не исключая и варианта выполнения «Минска-2» в течение 3-5 лет, он всё же считает наиболее вероятным сценарий, связанный с заморозкой этого конфликта, и тогда этот конфликт может длиться десятилетиями.

По его словам, ряд показателей свидетельствует о том, что ЛНР и ДНР — «это умирающие регионы без будущего».

«Те тенденции по миграционным процессам — лучший маркер и лучшее свидетельство того, в какую сторону развиваются республики. Миграционные настроения сумасшедшие, и тенденции такие же», — подчеркнул эксперт.

Он добавил: «Если будут сохранены те же политические системы и такая же экономическая ситуация, эти регионы если не станут «черными дырами», то какого-то развития там наблюдать нам не придется».

«Поддерживать людей»

Возможны и другие варианты, не столь пессимистичные. Так, Ходаковский отметил, что в случае реализации сценария глубокой заморозки конфликта или растягивания процесса реинтеграции на 25 лет (о чём говорил вице-премьер Алексей Резников. — Ред.) Донбасс за этот срок «уже станет частью России де-факто», экономика региона будет полностью интегрирована с российской экономикой.

«Не важно, какой будет формальный статус — на Донбассе не останется граждан Украины, потому что последние несогласные владельцы украинских паспортов сами покинут нашу территорию», — заявил Ходаковский.

Россия не может рассчитывать на восстановление экономических отношений между ЛДНР и Киевом. Соответственно, надо принимать меры, чтобы поддерживать людей, которые там живут, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. По его словам, «на сегодняшний день динамика экономик (республик. — Ред.) Донбасса выше, чем динамика украинской экономики».

«Вполне возможно, что через некоторое время республики Донбасса могут стать образцом для подражания для остальной Украины, потому что качество жизни в республиках будет заметно выше, чем на Украине», — сказал эксперт.

К тому же, по его словам, «технологические цепочки, которые существовали до 2014 года, разорваны, то есть промышленности Донбасса в условиях серьезного экономического кризиса на Украине некуда будет интегрироваться». Донбасс: «ни войны, ни мира» и туманное будущее © Facebook, Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

«Поэтому здесь основную роль должна играть Россия, интегрируя Донбасс в собственное экономическое пространство. Это будет залогом успешного экономического развития республик и того, что через не очень далекое время Донецк и Луганск по уровню социально-экономического развития превзойдут Украину», — подчеркнул Зубец.

«Никто не слушает»

Тем временем украинские элиты по-прежнему не могут определиться, нужна ли им реинтеграция Донбасса на условиях «Минска-2». Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, экс-премьер-министр Украины Витольд Фокин, которого подвергли травле просто за цитирование некоторых пунктов Минских соглашений, заявил, что может покинуть свой пост уже через месяц.

Выступая в эфире программы «Персона грата» на «Украинском радио», Фокин сказал, что это не связано с тем, что его «полощут в грязи», это его не сломает.

«Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений», — отметил Фокин, добавив, что он не признает язык ультиматумов. Без всеобщей амнистии на мир в Донбассе можно не рассчитывать - Фокин © скриншот с видео "В гостях у Гордона"

«Нужно всегда искать компромисс. Но по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим», — сказал политик.

Слова Фокина об отсутствии поддержки со стороны власти примечательны. Ранее политолог Андрей Золотарёв отмечал, что высказавший мирные инициативы в рамках положений «Минска-2» Витольд Фокин вполне закономерно «получил пятидневку ненависти от «партии войны», точнее от «партии ни войны, ни мира».

Эксперт напомнил, что такая же история уже была с экс-советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, создателем Национальной платформы примирения и единства Сергеем Сивохо. По мнению политолога, и Фокин, и Сивохо согласовывали свои инициативы с властью. А то, что Офис президента потом от этого открестился, по словам эксперта, «показывает, как работают эти пресловутые «красные линии»: хотят одного, хотят действительно мирного урегулирования и, возможно, имплементации Минских соглашений, но нет политического ресурса и достаточно воли для того, чтобы это реализовать».