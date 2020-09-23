Посмеялись, потом прослезились. Как открытие туалета в молдавской глубинке стало известным на весь мир

Эта история приключилась в небольшом молдавском селе Хилиуцы Рышканского района. Там в торжественной обстановке и с красной ленточкой депутат парламента Владимир Миздренко, председатель района Василий Секриеру и мэр села Хилиуцы открыли туалет в местной гимназии. Из этого события сделали настоящую церемонию с хлебом-солью и фотосессией. Детишки обрадовались, что наконец в школе появится теплый туалет…
Но тут понеслось! Соцсети (Twitter, Facebook, Telegram) буквально «взорвались», с обличительными комментариями выступили активисты и политики. Общество разделилось на тех, кто узрел цинизм и кощунство на пиаре презентации туалета, и, собственно, защитников благого проекта.
— Молдова настолько коррумпирована, что новый туалет для детей — это событие, которое отмечают хлебом-солью, — на сайте приколов 9gag.com пользователи со всего мира не сдерживались от стеба.
За сутки они настрочили около двух тысяч комментариев.
«Хорошее дело превратилось в карикатуру»
Экс-министр экономики Молдавии Александр Муравский с иронией написал, что на открытии туалета не хватило оркестра: «Вот когда трактора или автомобили передают в дар, то официальное лицо обязательно садится за руль, делает несколько кадров и круг по двору или по полю. Прокол. А вообще грустно. Взрослые дяди и тети. Неужели не понимают всего идиотизма превращения в карикатуру в общем-то очень хорошего дела».
«Конечно, директор школы, учителя, ученики, их родители рады новому сортиру. Это нормально. Но каким должен быть уровень цинизма людей, считающих себя политиками, чтобы делать из открытия туалета пропагандистский новостной повод? Черт возьми, да откройте хоть одну новую школу, хотя бы один современный детский сад — и это стало бы значимым основанием для гордости. А тут туалет — и столько ненормального пафоса», — прокомментировал в соцсетях руководитель кишиневского отделения «Гражданского конгресса» Михаил Полянский.
Позиция власти и «10 лет проевропейские примары не решали проблемы»
«Я глубоко возмущен, если не сказать рассержен. Был подписан приказ о запрете доступа посторонних лиц в учебные заведения. Я также обратился в компетентные органы, чтобы наказать виновных за нарушения. Это не укладывается в голове. Оставьте школу в покое, оставьте учителей в покое. Туалет — это музей или что-то в этом роде?» — возмущался глава Минобразования Игорь Шаров и издал приказ, запрещающий во время чрезвычайного положения доступ посторонних лиц в учебные заведения.
За хороший проект по модернизации санузлов заступились коллеги по парламенту, признав, правда, что пиар вышел неудачный.
«Правая "проевропейская" пресса, журналисты, аналитики и некоторые политики стебутся над открытием туалета в школе. Конечно, выглядит нелепо. Перебор с ленточками, и в целом это не повод для "медийного" события. Вполне достаточно было бы комментариев жителей села, которые сказали бы на камеру, что последние 10 лет детям в школе не было куда ходить в туалет и что все 10 лет они обращались к примарам (представителям местной власти. — Ред.) от проевропейских партий, а воз и ныне там», — прокомментировал депутат Гайк Вартанян.
Политик также отметил избирательность СМИ, живущих на гранты.
«Жаль, что факт помощи депутата-социалиста вызвал подобную реакцию от изданий-грантополучателей… Вот так и живем. В медийной извращённой среде пост-правды и манипуляций», — посетовал депутат.
«Дети хотели поблагодарить и сделали это искренне»
Лидер парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ написал, что вспомнил о туалете во дворе школы, в которой учился.
«Мы вдыхали воздух и вылетали оттуда как ракета, а все понимали по запаху откуда мы пришли. Если бы кто-то оборудовал нам санитарный блок, встречали его бы цветами», — сказал парламентарий.
Он также обратился к «блогерам и пользователям интернета, которые справляют малую нужно в комфортабельных квартирах».
«У многих детей в стране нет такой возможности, так что не вижу ничего постыдного в участии председателя района и депутата, избранного в одномандатном округе, в процессе модернизации санитарного блока, в том числе и проверки выполнения работ. Сценарий, подготовленный хозяином, может показаться смешным тем, у кого есть туалет и массажный душ в доме. Они хотели поблагодарить так, как могут, и сделали это искренне», — отметил Фуркулицэ.
По его мнению, проще подшучивать в социальных сетях и в кишинёвских телестудиях, но сложнее создавать для детей нормальные условия для соблюдения гигиенических требований. Фуркулицэ порекомендовал тем, кто «смеялся, политикам и журналистам, отправиться в сельские школы, где в 21 веке, после десяти лет европейской интеграции, осуществляемой теми, кто украл миллиарды, дети ходят в туалет во дворе».
Примерно треть образовательных учреждений в Молдавии не располагают современными туалетами. В этом контексте депутаты предложили разработать программу модернизации санитарных блоков в школах. И потребовали, чтобы министерство образования в кратчайшие сроки подготовило эту программу.
Главная цель — чтобы за несколько лет не осталось ни одной школы со средневековыми проблемами. В общем, не было бы так смешно, как оказалось грустно. Получается, чтобы решить проблему, нужно было всю Молдавию и соседей рассмешить.
Но и соседи, как оказывается, недалеко ушли: не так давно с помпой открывались остановки в Украине, туалеты в Сербии. Отсутствие элементарных удобств — общая для многих стран Восточной Европы беда.