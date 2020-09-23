Посмеялись, потом прослезились. Как открытие туалета в молдавской глубинке стало известным на весь мир

Фото с молдавскими депутатами, участвовавшими в церемонии торжественного открытия санузла в сельской школе, побило рейтинги на сайтах приколов. Но это не было бы так смешно, как оказалось грустно

Эта история приключилась в небольшом молдавском селе Хилиуцы Рышканского района. Там в торжественной обстановке и с красной ленточкой депутат парламента Владимир Миздренко, председатель района Василий Секриеру и мэр села Хилиуцы открыли туалет в местной гимназии. Из этого события сделали настоящую церемонию с хлебом-солью и фотосессией. Детишки обрадовались, что наконец в школе появится теплый туалет…

Для маленькой такой кампании. В Молдавии началась президентская гонка © AFP, DANIEL MIHAILESCU

— Молдова настолько коррумпирована, что новый туалет для детей — это событие, которое отмечают хлебом-солью, — на сайте приколов 9gag.com пользователи со всего мира не сдерживались от стеба.

За сутки они настрочили около двух тысяч комментариев.

«Хорошее дело превратилось в карикатуру»

Экс-министр экономики Молдавии Александр Муравский с иронией написал, что на открытии туалета не хватило оркестра: «Вот когда трактора или автомобили передают в дар, то официальное лицо обязательно садится за руль, делает несколько кадров и круг по двору или по полю. Прокол. А вообще грустно. Взрослые дяди и тети. Неужели не понимают всего идиотизма превращения в карикатуру в общем-то очень хорошего дела».

Прощай, Одесса. Украина лишилась молдавских туристов © пресс-служба президента Украины Михаил Полянский.

Позиция власти и «10 лет проевропейские примары не решали проблемы»

«Я глубоко возмущен, если не сказать рассержен. Был подписан приказ о запрете доступа посторонних лиц в учебные заведения. Я также обратился в компетентные органы, чтобы наказать виновных за нарушения. Это не укладывается в голове. Оставьте школу в покое, оставьте учителей в покое. Туалет — это музей или что-то в этом роде?» — возмущался глава Минобразования Игорь Шаров и издал приказ, запрещающий во время чрезвычайного положения доступ посторонних лиц в учебные заведения.

За хороший проект по модернизации санузлов заступились коллеги по парламенту, признав, правда, что пиар вышел неудачный.

«Правая "проевропейская" пресса, журналисты, аналитики и некоторые политики стебутся над открытием туалета в школе. Конечно, выглядит нелепо. Перебор с ленточками, и в целом это не повод для "медийного" события. Вполне достаточно было бы комментариев жителей села, которые сказали бы на камеру, что последние 10 лет детям в школе не было куда ходить в туалет и что все 10 лет они обращались к примарам (представителям местной власти. — Ред.) от проевропейских партий, а воз и ныне там», — прокомментировал депутат Гайк Вартанян.

Политик также отметил избирательность СМИ, живущих на гранты.

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«Дети хотели поблагодарить и сделали это искренне»

Лидер парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ написал, что вспомнил о туалете во дворе школы, в которой учился.

«Мы вдыхали воздух и вылетали оттуда как ракета, а все понимали по запаху откуда мы пришли. Если бы кто-то оборудовал нам санитарный блок, встречали его бы цветами», — сказал парламентарий.

Он также обратился к «блогерам и пользователям интернета, которые справляют малую нужно в комфортабельных квартирах».

«У многих детей в стране нет такой возможности, так что не вижу ничего постыдного в участии председателя района и депутата, избранного в одномандатном округе, в процессе модернизации санитарного блока, в том числе и проверки выполнения работ. Сценарий, подготовленный хозяином, может показаться смешным тем, у кого есть туалет и массажный душ в доме. Они хотели поблагодарить так, как могут, и сделали это искренне», — отметил Фуркулицэ.

Усатый, на выход. Молдавского политика «засветят» в Интерполе © РИА Новости, Мирослав Ротарь/Sputnik | Перейти в фотобанк

Примерно треть образовательных учреждений в Молдавии не располагают современными туалетами. В этом контексте депутаты предложили разработать программу модернизации санитарных блоков в школах. И потребовали, чтобы министерство образования в кратчайшие сроки подготовило эту программу.

Главная цель — чтобы за несколько лет не осталось ни одной школы со средневековыми проблемами. В общем, не было бы так смешно, как оказалось грустно. Получается, чтобы решить проблему, нужно было всю Молдавию и соседей рассмешить.

Но и соседи, как оказывается, недалеко ушли: не так давно с помпой открывались остановки в Украине, туалеты в Сербии. Отсутствие элементарных удобств — общая для многих стран Восточной Европы беда.