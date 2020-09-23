На Украине процветает продажа «липовых» справок об отрицательном тесте на коронавирус. Новинка пользуется спросом — на второй план отошли ранее популярные поддельные больничные, медкнижки, водительские права и техпаспорта. Бизнес подделок процветает

Любой результат теста на «корону» быстрее, чем в лаборатории

Введённые в марте 2020 года карантинные ограничения ударили по чёрному рынку документов Украины. Упал спрос на медкнижки, справки о здоровье в бассейн, не говоря уже о больничных. Однако сегодня дельцы воспряли духом: у них появилось новое и хорошо оплачиваемое направление — справки об отсутствии коронавируса. А именно — поддельные результаты ИФА и ПЦР-тестов.

Степанов назвал ситуацию с COVID-19 на Украине напряженной © Facebook, Максим Степанов

Купить же можно всего за 600 гривен (1600 рублей) плюс доставка курьером или почтой. При этом продавцы обещают не только уложиться в несколько дней, но еще и проставить необходимые даты, удобные клиенту.

То же касается и ИФА-теста, который хоть и не дорого стоит — 250-500 гривен (660-1300 рублей) в частных клиниках, но его результат может не устроить. А, к примеру, работников торговли, ресторанной отрасли без него на работу не допустят, поэтому его проще купить за 150-200 гривен (400-530 рублей). Именно на подделки, связанные с коронавирусом, сегодня есть спрос.

Любой каприз за ваши деньги

С начала года на Украине были открыты производства по 6 тысяч преступлений, связанных с подделкой документов.

Число случаев заражения COVID-19 на Украине перевалило за 180 тысяч © REUTERS, Gleb Garanich Владислав Смирнов.

Спектр предложений обширен. К примеру, за 400 гривен (1050 рублей) легко приобрести справку о беременности, которую можно не только показать своему парню, но и предъявить в ЗАГС для ускоренного бракосочетания и даже смягчения условий труда на работе. Еще можно получить академический отпуск в институте или закрыть прогулы задним числом, освободиться от физкультуры. Молодой человек может получить отсрочку от армии. В общем, мотивов — много. Более того, за дополнительную плату можно купить справку о выкидыше.

Также можно оформить приписное свидетельство или военный билет — цены колеблются от 3 до 6 тысяч гривен (от 7,9 до 15,8 тысяч рублей). В последние годы одним из самых выгодных направлений в подделках стали документы на автомобили и водительские права. Стоимость — от 200 до 300 долларов США. За срочность — наценка.

По результатам исследования сотен поддельных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации ТС (техпаспортов), эксперты делают выводы, что на руках их тысячи, а то и десятки тысяч. И качество фальшивок — отменное, отмечает эксперт-криминалист.

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Покупателей не судят

Дельцы берутся и за самую «грязную» работу — за копейки подделывают документы на квартиры и, продав чужое жилье, зарабатывают тысячи и миллионы. Недавно в Киеве, на Оболони, один из мошенников по поддельному паспорту и поддельным документам на собственность пытался продать квартиру, которая после смерти хозяина должна была отойти территориальной общине города Киева. Сделка не состоялась благодаря бдительности нотариуса.

Другой случай: мошенники продали квартиру после смерти хозяйки за 600 тысяч гривен (1,6 миллиона рублей), подделав завещание.

Показательно, что уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто изготовил «липу», но и для тех, кто ее заказал и использует. В таком случае человеку может грозить до 5 лет тюрьмы. Но, как показывает практика, дела в отношении купивших «липовую» справку или документ закрываются и не доходят до суда.

Рискуют только изготовители, но их еще надо поймать и взять на горячем, во время производства. Именно поэтому спрос на поддельные документы, справки, удостоверения и прочее остается высоким.