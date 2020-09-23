Любой результат теста на «корону» быстрее, чем в лаборатории
Введённые в марте 2020 года карантинные ограничения ударили по чёрному рынку документов Украины. Упал спрос на медкнижки, справки о здоровье в бассейн, не говоря уже о больничных. Однако сегодня дельцы воспряли духом: у них появилось новое и хорошо оплачиваемое направление — справки об отсутствии коронавируса. А именно — поддельные результаты ИФА и ПЦР-тестов.
Так как Украина находится в красной зоне, сегодня справки с результатами ПЦР-теста об отсутствии коронавируса требуются как для поездок за границу, так и для работодателя. Но лаборатории в последнее время зашиваются: если раньше результат выдавали через 12 часов, максимум 24, сегодня ожидание может растянуться на дни — вплоть до недели. А если запланирована поездка в те страны, которые не принимают туристов без отрицательного теста, и, есть вероятность срыва путешествия, справку проще купить. И она обойдется даже дешевле, потому что в среднем в Киеве, если делать ее официально в государственных или же частных клиниках, это обойдется от 700 до 2500 гривен (1850 до 6600 рублей).
Купить же можно всего за 600 гривен (1600 рублей) плюс доставка курьером или почтой. При этом продавцы обещают не только уложиться в несколько дней, но еще и проставить необходимые даты, удобные клиенту.
То же касается и ИФА-теста, который хоть и не дорого стоит — 250-500 гривен (660-1300 рублей) в частных клиниках, но его результат может не устроить. А, к примеру, работников торговли, ресторанной отрасли без него на работу не допустят, поэтому его проще купить за 150-200 гривен (400-530 рублей). Именно на подделки, связанные с коронавирусом, сегодня есть спрос.
Любой каприз за ваши деньги
С начала года на Украине были открыты производства по 6 тысяч преступлений, связанных с подделкой документов.
«Это по официальной статистике. Но на самом деле таких нарушений закона в стране намного больше. Фальшивки всегда пользовались спросом, потому что помогали смошенничать, обойти законы. Как только закончились связанные с карантином ограничения, дельцы запустили печатные станки на полную мощность. Заказы стали сыпаться с августа. Снова украинцев интересовали поддельные справки о прививках для школы и садиков, справки о прохождении медосмотров в бассейны, справки от нарколога и психиатра для обучения в автошколах или для разрешительной системы МВД. Как правило, их цена колеблется от 150 до 300 грн», — рассказывает эксперт-криминалист Владислав Смирнов.
Спектр предложений обширен. К примеру, за 400 гривен (1050 рублей) легко приобрести справку о беременности, которую можно не только показать своему парню, но и предъявить в ЗАГС для ускоренного бракосочетания и даже смягчения условий труда на работе. Еще можно получить академический отпуск в институте или закрыть прогулы задним числом, освободиться от физкультуры. Молодой человек может получить отсрочку от армии. В общем, мотивов — много. Более того, за дополнительную плату можно купить справку о выкидыше.
Также можно оформить приписное свидетельство или военный билет — цены колеблются от 3 до 6 тысяч гривен (от 7,9 до 15,8 тысяч рублей). В последние годы одним из самых выгодных направлений в подделках стали документы на автомобили и водительские права. Стоимость — от 200 до 300 долларов США. За срочность — наценка.
По результатам исследования сотен поддельных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации ТС (техпаспортов), эксперты делают выводы, что на руках их тысячи, а то и десятки тысяч. И качество фальшивок — отменное, отмечает эксперт-криминалист.
«Подделку техпаспорта можно определить по нанесенной на пластик карты Украины, изображение будет то золотистым, то зеленым, в зависимости от угла зрения. Это применена специальная краска. На обычных подделках этого нет, но разглядеть это неопытному человеку сложно, поэтому легко можно купить угнанный автомобиль. Так недавно вышли на группу в Харькове, которая подделывала техпаспорты на угнанные машины, а так же нерастаможенные «евробляхи». Не менее популярны справки о несудимости, особенно среди чиновников, политиков, в прошлом попавших под статью и получивших пусть даже условный, но срок. За такие справки берут от 500 до 1200 грн, за срочность дороже», — подчеркивает Владислав Смирнов.
Покупателей не судят
Дельцы берутся и за самую «грязную» работу — за копейки подделывают документы на квартиры и, продав чужое жилье, зарабатывают тысячи и миллионы. Недавно в Киеве, на Оболони, один из мошенников по поддельному паспорту и поддельным документам на собственность пытался продать квартиру, которая после смерти хозяина должна была отойти территориальной общине города Киева. Сделка не состоялась благодаря бдительности нотариуса.
Другой случай: мошенники продали квартиру после смерти хозяйки за 600 тысяч гривен (1,6 миллиона рублей), подделав завещание.
Показательно, что уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто изготовил «липу», но и для тех, кто ее заказал и использует. В таком случае человеку может грозить до 5 лет тюрьмы. Но, как показывает практика, дела в отношении купивших «липовую» справку или документ закрываются и не доходят до суда.
Рискуют только изготовители, но их еще надо поймать и взять на горячем, во время производства. Именно поэтому спрос на поддельные документы, справки, удостоверения и прочее остается высоким.