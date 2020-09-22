По состоянию на 12:30 22 сентября в мире зафиксировано свыше 31,3 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 964,8 тыс. человек, более 21,5 млн выздоровели

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом занимают Соединенные Штаты: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,8 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 199,8 тыс. людей, больше 2,6 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован у 5,5 млн жителей. Более 88,9 тыс. человек скончались, больше 4,4 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: 4,5 млн случаев заражения, 137,2 тыс. смертей, 3,9 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Колумбии и Перу.

Ситуация на Украине

По данным СНБО, на Украине с начала пандемии зарегистрировано 181 237 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3642человека, 79 901 человек выздоровел.

За последние сутки в стране COVID-19 диагностировали у 2884 человек.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 21 сентября

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 43, в Дарницком — 39, Днепровском — 38 случаев.

Первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев заразился коронавирусом.

«Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев получил положительные результаты ПЦР-теста на Covid-19», — сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время Карандеев чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома. Все сотрудники министерства, контактировавшие с ним, проходят тестирование.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов осудил проведение в Запорожье музыкального фестиваля Khortytsia Freedom, который состоялся 19-20 сентября — участие в нем приняли десятки тысяч людей.

«У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто трэш какой-то, то, что вы делаете. Другого слова у меня просто нет», — сказал Степанов.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1 млн 115 810 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 19 649 человек, 917 949 пациентам удалось выздороветь.

За последние сутки в стране зафиксировали 6215 случаев заражения COVID-19.

Двое глав регионов сообщили о заражении коронавирусом в один день — COVID-19 подхватил глава Алтайского края Виктор Томенко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Оба чувствуют себя нормально, находятся на самоизоляции и проходят лечение амбулаторно.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Минздрав разрешил проведение клинических испытаний еще одной вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени М.П. Чумакова.

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук», — говорится в сообщении пресс-службы.

Участниками исследования станут около трех тысяч волонтеров, после вакцинации они будут изолированы на 16 дней. Тестировать вакцину будут в Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске.

Ситуация в мире

Вакцина от коронавируса может стать платной для миллионов американцев, вопреки заявлению властей. Отмечается, что принятый в марте закон CARES Act, который предусматривает оказание помощи и реализацию мер экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса, в частности предполагает покрытие расходов на вакцины от COVID-19. При этом программа не покрывает расходы на препараты, одобренные медицинским регулятором FDA для экстренного использования, в связи с чем миллионам американцев придется заплатить за вакцинацию.

Коронавирус в Европе. Вторая волна пандемии COVID-19 ставит рекорды © REUTERS, Henry Nicholls

В Индии для посетителей снова открылся мавзолей-мечеть Тадж-Махал. Из-за пандемии коронавируса он был закрыт на карантин в марте и не работал полгода, что является самым долгим перерывом в его работе.

Австрия вернула часть ограничительных мер, связанных с коронавирусом, а также ввела комендантский час. Ограничения будут касаться социальных мероприятий, которые проводят в группах — теперь на них могут присутствовать не более 10 человек (ранее разрешалось 50).