Главное все же не ситуация с попыткой представителей Брацлавского дома хасидов попасть на территорию Украины, чтобы отметить Рош а-Шана. Это только повод. Важно иное: грозные знаки межгосударственного конфликта, теперь уже между Украиной и Белоруссией, которые видны уже теперь и о которых мы обязаны предупреждать

Слово «война» говорить пока неуместно, но два государства, родом из единой страны, безответственные политики пытаются столкнуть, как и их братские народы. По всем признакам виноват официальный Киев.

Злоключения посла

МИД Украины обвинил Минск в умышленном создании ситуации со скоплением хасидов на общей границе © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Игорь Кизим пожаловался, что на пограничном пункте «Новая Гута» был подвергнут досмотру. После этого вспыхнул скоротечный дипломатический конфликт, который был больше медийным. Потом тема ушла с первых полос, потому что прибывшие на рубеж «Новая Гута — Новые Яриловичи» брацлавские хасиды были намного ярче, чем посол Кизим, и буквально вышвырнули его из медийного чарта. Но заголовки типа «Мы начинаем дипломатическую войну», которые не преминули применить протестные белорусские СМИ, звучали. Что же случилось с паном послом такое, чего, по его словам, с ним не случалось 27 лет? Никакой дипломатической войны, понятное дело, из-за Игоря Юрьевича не началось, после хасидов никто о нем даже не вспоминает, но попытаемся разобраться. И для начала предоставим слово самому господину послу.

«Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте из Украины, я стал объектом досмотра. Досмотрели мои личные вещи, что вообще не отвечает дипломатической практике. Заставили открыть автомобиль и показать, что везу в багажнике. Я за 27 лет работы ни разу не сталкивался с таким», — сказал дипломат представителям СМИ.

В заявлении посла много любопытного. Навскидку, в четырех предложениях, из которых состоит цитата, пан Кизим сказал неправду пять раз.

Ошибки посла Кизима

Во-первых, он не мог просто так взять и вернуться на личном транспорте из Украины в Минск, лицом официальным, просто потому что как посол он был отозван для консультаций 17 августа. Обычно послы после консультаций возвращаются официально, с уведомлением. И вряд ли личным транспортом, тем более таким, на котором не присутствует госфлаг его страны. А флаг Украины на личном транспорте посла не имел места, что несколько расходится с Венскими конвенциями. Сам Кизим вид имел откровенно неофициальный — был в джинсах и ковбойской рубахе. Во-вторых, белорусские пограничники не досматривали его личные вещи.

Западная Украина 14-18 сентября: Зеленский объехал Галичину, областные центры больше не «красные», хасиды прорывали границу © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Логичный вопрос: откуда автору материала известны такие подробности? Так ведь уже 11 сентября, в пятницу, белорусская сторона опубликовала полное видео инцидента. Там все налицо, и, к сожалению, именно посол Кизим, превышая свои полномочия, беря на себя функции главы украинского МИД, а может, даже президента, официально объявил пограничному офицеру: «Мы начинаем дипломатическую войну». Цитата тут же разлетелась по заголовкам протестных белорусских СМИ. Так посол слукавил в пятый раз. Никакой дипломатической войны за его словами не последовало. Похоже, не было даже соответствующей ноты или заявления — на сайде МИД Украины подобной информации нет.

Ошибка пограничного офицера

«Поступили по-человечески»: Макей отверг обвинения Киева в ситуации с хасидами © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

26 августа Украина ужесточила карантин и ограничения на въезд для иностранных граждан, в том числе прибывающих из Белоруссии. То есть украинская сторона считает, что эпидемиологическая ситуация в стране настолько серьезна, что требует ограничительных мер на границе. В Белоруссии карантин никогда не объявлялся, но это не значит, что серьезных противоэпидемических мер в стране не существует. Еще как существуют!

Просто в своей деятельности государственные органы РБ руководствуются в этом вопросе рекомендациями своего Минздрава. Каждое ведомство получает от министерства свои и на их основе строит свою работу. В частности, согласно временным правилам пересечения границы, Погранкомитет следит за прибывающими гражданами Украины, интересуется целью их прибытия, а главное — предлагает всем двухнедельную обсервацию. Возможно, дипломатов это не касается, инструкции дело секретное, но заметим очень важный нюанс.

На Украине в настоящее время ужесточение карантина выглядит как мера, похожая на политическую. Ходят слухи о переносе выборов, которые команда Зе может с треском проиграть. Мера в народе не популярна, поэтому масочно-перчаточный режим культивируется на уровне госчиновников. А на видео с Кизимом четко видно, что дипломат и его спутница были не только без перчаток, но и без масок. Это ли стало причиной настороженности пограничного офицера, или нет, мы никогда не узнаем. О злоключениях посла Кизима, как и о нем самом, все забыли. Просто его затмили хасиды, история которых на ту же тему.

Вторжение хасидов

Появились фото белорусско-украинской границы после ухода хасидов © Facebook, МВС України

На какое-то время центр райцентра становится экстерриторией. Это важно подчеркнуть, поскольку и сами брацлавские хасиды в каком-то смысле экстерритория. Ведь религиозные паломники в Умани не являются гражданами только Израиля, например. Это граждане многих стран. Хасидизм, зародившийся на территории Польши XVIII века, трансграничен и не признает границ в принципе. При всем уважении к хасидам, некоторые аспекты их мировоззрения позволяют им считать государственные границы злонамеренным инославным гонением, воздвигаемым на них. Кто не хасид, тот эту логику не понимает, да и не должен.

Но именно этот аспект создает культурный казус, согласно которому (это факт) хасиды не признают даже государство Израиль, в котором проживают. И ведут себя соответственно, в связи с чем израильтяне относятся к ним больше негативно, чем позитивно. Ибо, как говорил классик: «Мы, анархисты-максималисты, милицию не признаем. Но она нас признает».

Так что у посла Израиля на Украине была трудная работа во время попытки хасидов прорваться в Умань через все границы, а не только белорусскую. Он человек светский, скорее всего, к своим экзотическим согражданам тоже как-то не очень. Ведь сначала Израиль просил их не пускать, а увидев, что хасиды не испугались, умоляли их пустить. Но Киев (который представляет и посол Кизим) был непреклонен.

Печальный итог

Эти факты должны объяснять всем те картинки в СМИ, которые показывали, что происходило между пограничными пунктами Новая Гута и Новые Яриловичи на минувшей неделе. Без очков было видно, что хасиды пытались буквально ворваться на территорию Украины, а тех, кто им мешал вполне даже ритуально проклинали. Как это было показано на одном из видео, где молодой хасид благословляет Лукашенко и совершает ритуальное проклятие в отношении Зеленского. Не-хасидам, особенно суеверным, стоит понимать, что, как минимум для героя этого видео Зеленский враг народа Израиля, воздвигающий на него гонения. Как фараон из Библии. И это не в переносном смысле.

Зеленский объяснил хасидам, почему не пускает их на Украину © president.gov.ua

Есть и кое-что похуже. В чем прав Кизим, так это в том, что между братскими странами, Украиной, Белоруссией и Россией, такого безобразия не было никогда. Тот, кто культивирует и нагнетает подобное — враг одного, в трех лицах, народа. Кто-то предал наши народы и предает их на поругание внешним врагам. Такие уже встречались в русской истории. И эта самая история, будучи беспощадной, вынесла им приговор, который был приведен в исполнение.