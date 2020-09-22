В понедельник, 21 сентября, украинские новостные агентства сообщили со ссылкой на Международный фонд дикой природы (WWF) о катастрофической ситуации с природными ресурсами Украины

По данным экологов — специалистов Фонда, на Украине происходит бесконтрольный отстрел диких животных, в том числе «краснокнижных». В частности, происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (рыси, бурого медведя, лося). Параллельно происходит и сокращение популяций обитателей водоемов из-за бесконтрольной добычи песка и гравия в руслах рек, разрушения природных комплексов в поймах рек и экстенсивного агропроизводства.

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«Системно в Украине не введен мониторинг пресноводных биологических ресурсов, а плана действий по восстановлению популяций нет», — отмечает WWF-Украина.

Однако темой экологии активно манипулируют украинские политики, в особенности накануне выборов. «Именно эко-манипуляции и хайп на эко-тренде отвлекают внимание общества от реальной проблематики защиты окружающей среды. Каждый раз перед выборами на поверхность поднимаются "очковтирательские" экологические проблемы, снова точечно раздуваются отдельные аспекты эко-проблем, выгодно манипулируя сознанием избирателей в тех или иных регионах. В то же время проблемы, представляющие реальную угрозу для украинцев десятилетиями, снова остаются в тени», — говорит президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

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«Пока продолжаются такие «заказы», страна уже стала эпицентром экологической катастрофы в Европе и продолжает им оставаться, получая жалобы соседних стран», — заявила Цыганок.

Можно напомнить, что в этом году Венгрия направила несколько жалоб на Украину, требуя решить проблему с мусором, который закарпатские реки тоннами несут из Украины в Венгрию. «Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в безудержном количестве», — писал Зеленскому президент Венгрии Янош Адер, подчеркивая, что такая ситуация «недостойна европейских стандартов».

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Как утверждает Людмила Цыгынок, в сфере экологии на Украине преобладает политика двойных стандартов. По ее мнению, демонстративные отчеты отдельных чиновников в социальных сетях и интернете о том, что какое-то отдельное предприятие было оштрафовано, звучат лицемерно. В то же время, по информации Международного фонда дикой природы (World Wildlife Fund), Украина утопает в мусоре, чиновники безнаказанно охотятся в заповедных карпатских лесах на медведей, сотнями гектаров вырубаются леса, страна рискует остаться без питьевой воды.

Основой проблемы специалисты Фонда видят банальное неисполнение законов Украины. На предыдущей пресс-конференции специалисты WWF сравнивали украинскую ситуацию с аналогичным положением дел в странах третьего мира. «Если представить себе эту проблему в виде пирамиды, то внизу, ее платформой, будет неисполнение законодательства Украины в управлении водными ресурсами. Такая проблема, к сожалению, есть у стран третьего мира. И это все последствия того, что не работает Экоинспекция», — говорила Ольга Денищик, представитель WWF Украина.

Дело в том, что с 2014 года Украина стала в какой-то степени воплощением стремлений либертарианцев — государственные природоохранные структуры просто не работают, вернее их работа сводится лишь к взиманию поборов. Крупный бизнес, западные корпорации и бесчисленные националисты-активисты могут рассчитывать на полную безнаказанность и спокойно игнорировать любые законы.

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По данным экологов Фонда, за последние 40 лет на Украине на грани вымирания оказалось более полутысячи видов животных. По меньшей мере, 15 уже вымерли на территории страны. Человеческая халатность заставила бороться за выживание бурого медведя, черного аиста, ушастого ежа, белого зайца, садовой сони, степного орла и большинства видов летучих мышей. Охраны требуют еще полторы сотни видов. Редкими становятся даже такие, казалось бы, вездесущие птицы, как вороны и грачи.

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Что касается рыб, то в сравнении с популяцией, имевшейся на момент обретения независимости Украины, леща осталось 25% от его численности в 1991, щуки — 15%, сома — 8%. Такая рыба, как осётр европейский, пережившая динозавров, браконьерского вылова периода независимости не пережила.



«Теперь, чтобы сохранить то, что осталось, людям надо прекратить распахивать заповедные земли, уничтожать леса и реки. И, конечно, надо объявить войну браконьерам, которые убивают животных и ради корыстных целей, и даже просто из «спортивного» интереса», — говорит глава Национальной Экологической Рады Украины Александр Чистяков.

К сожалению, импотенция украинских властей в плане ограничения аппетитов крупного бизнеса не позволяет на это надеяться. Однако специфика украинской политики заключается в том, что говорить об этом будут много. Будут создаваться десятки экологических организаций, комиссий и комитетов, но работающих вхолостую, то есть не приносящих иной пользы, кроме как зарплаты членов комитета или комиссии. По оценкам специалистов Фонда дикой природы, при сохранении нынешних темпов вырубки, самих лесов хватит лет 30-40, а большая часть некогда богатой фауны до этого периода, вероятно, не доживет.