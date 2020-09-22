В конце сентября Украину вновь стали шантажировать потерей пресловутого «безвиза», ради которого в свое время «стоял Майдан». В 2013-2014-м именно обещание возможности безвизового въезда в страны ЕС стало той приманкой, ради которой часть украинцев активно требовала подписать соглашение об ассоциации с ЕС

Затем экс-президент Петр Порошенко ставил себе в качестве основной заслуги предоставление Украине «безвиза», благодаря которому сотни тысяч украинцев, лишившись работы дома, смогли уехать на заработки.

На обнародованных в этом году «пленках Деркача», за которые против него недавно ввели санкции в США, Петр Порошенко говорил о безвизе, как о чем-то, что можно всучить народу. «Очень хорошо, как всегда, когда я слышу ваш голос, мой дорогой друг. Если президент США сможет поддержать нас не только относительно Минска, но и безвизового режима, это будет что-то, что мы сможем "продать" украинскому народу», — лебезил экс-президент перед Джо Байденом. И вот эту «морковку» у Киева хотят отобрать, если тот будет самостоятельно назначать глав определенных ведомств, чего ни одной неоколинальной стране не дозволено.

Дело в том, что Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала проект постановления №4104 об определении представителей в состав комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Суть его заключается в том, что парламент формально независимого государства сам отбирает членов конкурсной комиссии. «Мы будем сильнее»: глава МИД Украины пообещал сохранить безвиз с ЕС © Facebook, Dmytro Kuleba

Постановление поддержали нардепы «Слуги народа», «Оппозиционной платформы — За жизнь», парламентских групп «За будущее», «Доверия» и некоторые внефракционные депутаты. «Голос», «Евросолидарность», «Батькивщина» голосовали "против".

Сейчас САП возглавляет Назар Холодницкий. Ведовмство, мягко говоря, за пять лет работы не отличилось эффективной борьбой с коррупцией. Согласно официальному реестру дел на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), ведомство оформило в суде два приговора, предусматривающих реальное лишение свободы: один для судьи из Краматорска, другой — для экс-главы райадминистрации в Одесской области за незаконно выписанную себе премию. И это при том, что Украина по мнению независимых европейских аналитических центров является самым коррумпированным государством в Европе. Просто остальные коррупционеры под зонтиком САП и при странной работе НАБУ смогли успешно избежать суровых наказаний. Холодницкий недавно заявил, что подает в отставку (что вызвано целой чередой скандалов и обвинений различного характера в его адрес). И тут возникла необходимость назначить нового антикоррупционного прокурора. Согласно положения о САП сделать это можно на конкурсной основе. И сделать это может Верховная Рада.

В Европарламенте в ответ пригрозили, что если Украина попробует самостоятельно назначить главу Специальной антикоррупционной прокуратуры, то у нее могут отобрать безвиз, а также «оставить без сладкого», то есть без 1,5 миллиардного кредита. Кредит Европарламент в своей резолюции при этом называет «финансовой помощью». Хотя эта та помощь, за которую будущие украинцы будут расплачиваться еще не одно десятилетие — выплачивая и сам долг и проценты по нему.

Что же касается безвиза, то позицию по этому вопросу озвучила евродепутат и заместитель главы Делегации парламентского комитета сотрудничества между ЕС и Украиной Виола фон Крамон:

«В то время, как международное сообщество занято Беларусью, украинская власть поспешно продвигает кандидатов, у которых нет опыта и добропорядочности, чтобы избирать главу САП. Это не сработает. Украинские власти ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш на сумму 1,5 млрд евро финансовой помощи», — заявила фон Крамон.

Не замедлили с ответом и в посольстве США, заявив, что от выбора кандидатур в этот орган будет зависеть поддержка Украины (надо понимать, политическая, финансовая и военная) со стороны США. Украинцам посоветовали не ждать безвиз с Канадой в ближайшие годы © CC0, Pixabay

Новость сразу же подхватили все националистические СМИ, в особенности из лагеря Петра Порошенко, раскручивая тему «зрады» Зеленского, которая ставит под вопрос чуть ли не главное достижение Украины всего периода независимости.

Президент Зеленский намек понял и быстро «взял под козырек», согласившись во всем с западными партнерами. «Я читал внимательно то, что заявили западные партнеры; то, что заявили представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия внимательно работала, чтобы комиссия работала прозрачно и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью их поддерживаю, полностью разделяю их мнения. Считаю, что по-другому не может быть», — заявил президент Украины, добавив, что это всё козни Порошенко, который намеренно разгоняет эту информацию, по-прежнему считая себя «монархом Украины».

Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин, комментируя голосование за состав конкурсной комиссии по отбору руководства САП, подчеркнул, что оно показало, как происходит внешнее управление страной, а глобальные коррупционные схемы прикрываются именно борьбой с коррупцией.

«История с формированием комиссии по отбору нового главы САП воочию показала, что из себя представляет система внешнего управления Украиной. Нет, это не просто принуждение страны следовать в фарватере внешней политики США или ЕС. Все сложнее, но и банальней. Как в энный раз вчера разъяснил Андрей Деркач, речь идёт о многослойной системе международной коррупции, через которую разворовываются западные кредиты и гранты, вымываются деньги из украинского бюджета. Все это идёт на 90% в карманы представителям либеральной глобалистской элиты, и лишь крохи (хотя это все равно миллионы) перепадают местным исполнителям и лоббистам из числа соросят. Они создали гениальную машину, которая обворовывает всех, но при этом внешне позиционирует себя как инфраструктура борьбы с коррупцией», — говорит депутат Волошин.

Украинский политолог Руслан Бортник считает, что западные партнеры откровенно шантажируют Зеленского, так как ситуация на Украине их самих дискредитирует.

«Я общаюсь со многими коллегами за рубежом. На прошлой неделе общался с американским коллегой, и он высказывает мнение, которое мы и раньше высказывали в медиа, что на самом деле представители посольств Запада, работающие на Украине, в значительной мере дискредитированы у себя на родине», — заявил Бортник на пресс-конференции в Киеве 21 сентября. Он считает, что после президентских выборов в США произойдет «перезагрузка» отношений США с Украиной.

Для реальной отмены «безвиза» Евросоюзу необходимо получить согласие всех стран-членов ЕС, а это, как показывает голосование по ряду других вопросов, не так-то просто — согласия в ЕС обычно нет. Для подобной отмены Украина либо должна полностью развернуться в сторону РФ и стать «недемократическим противником цивилизованного мира», либо, оставаясь так называемой «демократической и цивилизованной страной», стать источником миллионов беженцев и террористов. Пока же кому-то надо собирать польскую клубнику и ухаживать за престарелыми итальянцами. Тем не менее, шантажировать и пугать Киев будут еще не раз. Да и этот случай — не первый.

В декабре 2018 года Еврокомиссия грозила лишить Украину и еще ряд стран «безвиза», выражая недовольство количеством нарушений правил безвизового въезда. Как бы это ни показалось кому-то странным, но, получив возможность безвизового въезда, десятки тысяч украинцев ринулись в Германию и Италию трудоустраиваться, а отнюдь не посещать картинные галереи и спа-салоны. В феврале прошлого года «отлучением от европейской цивилизации» пугали за отмену депутатами криминальной ответственности за незаконное обогащение. Таким образом, шантажируя Украину "безвизом", ЕС эффективно управляет как будто бы независимым, а на самом деле полностью подчиненным Западу государством, по сути — своей колонией. «Безвиз» для украинских рек и «безхлеб» для украинских граждан © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Можно предположить, что ряд европейских чиновников, как и посольство США, еще не единожды будут приструнивать Киев. Однако с 2021 года правила въезда для украинцев все равно меняются и это никак не зависит от политики киевских властей — просто начнет действовать новая система разрешений на въезд в Шенгенскую зону.

Евросоюз запускает дополнительную меру безопасности — автоматическую систему ETIAS, целью которой будет отсеивание путешественников, которые могут представлять угрозу ЕС, и борьба с нелегальными мигрантами. Теперь всем гражданам стран, которые получили соглашения о безвизовом въезде (в том числе и украинцам), придется оформлять соответствующую заявку и платить 7 евро, то есть, по сути, даже по «безвизу» придется столкнуться с «лайт-версией» визового режима.