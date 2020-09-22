Режим тишины в зоне конфликта на Донбассе в основном соблюдается. Но этот отрадный факт омрачается другим - полной неясностьью перспектив Донбасса - переговоры об урегулировании конфликта по вине украинской стороны зашли ходят в тупик

Причина в том, что Киев по-прежнему не настроен выполнять Минские договорённости, более того, официальные лица в Киеве говорят о возможном их пересмотре

Так, вице-премьер Украины и первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников высказал мнение, что реинтеграция Донбасса будет продолжаться минимум 25 лет. И всё это время киевские власти будут выявлять «коллаборантов» и других неблагонадёжных при помощи «механизмов переходного правосудия»… Он же заявил о позиции украинской власти: никакого особого статуса для Донбасса, Минские соглашения требуют изменений.

Это вызывает резкую реакцию в непризнанных республиках. Полпред ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова заявила, что «срыва договоренности о дополнительных мерах по контролю и усилению режима прекращения огня Украине показалось мало — ее официальные лица упорно продолжают заявлять еще и об отсутствии намерения закреплять особый статус Донбасса в конституции».

По её словам, «такие высказывания представляют собой не что иное, как публично озвученный отказ от выполнения Минских соглашений, поскольку пункт 11 Комплекса мер четко и недвусмысленно предписывает проведение конституционной реформы, предполагающей децентрализацию с учетом особого статуса Донбасса».

«Это центральный элемент политического урегулирования, которое, в свою очередь, является неотъемлемым фундаментом разрешения конфликта и наиболее важным условием стабильного и долгосрочного мира в Донбасса», — подчеркнула Никонорова.

Полпред республики также отметила, что недоумение вызывает и «идея одного из представителей Киева в Контактной группе о принятии Верховной Радой некоего документа, подтверждающего приверженность Украины Минским соглашениям, вместо того чтобы отменить пункт 4 постановления (Верховной Рады. — Ред.) о местных выборах, идущий вразрез этим соглашениям».

«Предупреждаем, что в случае, если представители Украины предъявят отказ от закрепления особого статуса Донбасса в конституции как свою официальную позицию в Контактной группе, это будет расцениваться как целенаправленный срыв Украиной дипломатического урегулирования, основанного на документах Минского пакета. И тогда украинский парламент может принимать хоть миллион бумаг в поддержку Минских договоренностей — это не спасет Украину от статуса государства, провалившего одобренный ООН мирный процесс», — говорится в заявлении главы МИД ДНР. Донбасс. Минский процесс №2: как Украина в очередной раз «кинула» всех по вопросам ЛДНР © Скриншот из видео Украина.ру

Глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию «Страна» сообщил, что вопрос об изменении постановления о выборах «обсуждается не только в «коридорах», но и в Раде, и что сам он «обратился к парламенту с письмом, чтобы депутаты рассмотрели вопрос о соответствии постановления Верховной Рады Украины о проведении местных выборов Минским соглашениям от февраля 2015 года».

«Это же решение одобрено ООН, а Украина должна выполнять международные документы. По тому, что изучал лично я, скажу, что да, в этом постановлении есть несоответствия. Как поступит Верховная Рада, я не знаю, но есть поправка депутата от фракции «Слуга народа» Александры Качуры, который также увидел необходимость внести в это постановление соответствующие коррективы. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении и возможном решении», — сказал Кравчук.

Отвечая на вопрос, что будет, если постановление Рады не будет изменено, экс-президент отметил, что в таком случае «дальнейшая возможность работать будет заблокирована». При этом, по его словам, «тогда вся ответственность будет на Верховной Раде».

Как бы то ни было, судьба «Минска-2» под вопросом. Москва уже не верит в искреннее стремление Владимира Зеленского выполнить свои обещания (главным из которых было обещание установить мир в Донбассе). Так, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI сказал, что он не думает, что «при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений».

Раз так, то не имеет смысла саммит глав стран «нормандской четвёрки» (который очень нужен Зеленскому перед местными выборами).

Кстати, тот же Кравчук в своём интервью обвинил предыдущую власть в том, что ничего не было сделано для установления мира за пять лет: «Нам сейчас приходится разгребать то, что они натворили». Но теперь можно сказать, что и новая власть ничего не делает для настоящего поиска мирного решения, ведь фактический отказ от «Минска-2» может привести к чему угодно, кроме мира. Стоит отметить и тот факт, насколько оригинально понимают Минские соглашения в киевских кабинетах. Например, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая в Facebook на заявление Лаврова, написал, в частности, что «Россия подписала все Минские договоренности с 2014 года и по сей день, подтверждающие статус Российской Федерации как стороны конфликта». «Не благодаря, а вопреки». Копатько о том, насколько Донбасс интегрировался в Россию © РИА Новости, Нина Зотина

Хотя статус РФ в Минских соглашениях не обозначен, Россия является вовсе не стороной конфликта, но гарантом выполнения соглашения наряду с Францией и Германией.

Напомним, Комплекс мер по выполнению Минских договорённостей («Минск-2») был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных республик (ДНР и ЛНР. — Ред.). Позднее Минские соглашения были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Надо отметить, что документ был принят после тяжёлых поражений ВСУ, шаг этот был для Киева вынужденным. По сути «Минск-2» предполагает возвращение Донбасса под власть Киева при условии закрепления в Конституции Украины особого статуса этих территорий, на что в Киеве идти не хотят. Более того, по мнению многих экспертов, нынешняя украинская власть боится того, что Донбасс действительно вернётся. Как отметил политолог Вадим Карасёв, возвращение Донбасса и Крыма в корне изменит электоральную ситуацию, это будет уже другая страна.

Внутри украинских элит нет консенсуса относительно Донбасса, нет ответа на вопрос, желает ли Киев возвращения неподконтрольных территорий, считает политолог Михаил Погребинский. По его словам, переходить к политическому урегулированию Киев пока не готов.

Но если не политическое урегулирование, что тогда? Тот же вице-премьер Резников заявил, что «мощная украинская армия позволит легко осуществить деоккупацию Донбасса» (при этом, по его мнению, «не будет агрессивного сценария, с жертвами и насилием»).

Как к этим высказываниям относиться? Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин советует не принимать всерьёз заявления Резникова и напоминает, что Минские соглашения не требуют принимать закон о коллаборантах. По его словам, конфликт на Донбассе решается не в кабинетах Резникова или (главы Офиса президента. — Ред.) Ермака, а «совсем в других кабинетах».

По мнению Кузьмина, для решения конфликта необходимо выяснить его причины, и это должна сделать именно Украина, а «не страны всех этих форматов». Что сделать? Дать правовую оценку всем событиям на Донбассе, в частности, выяснить причины возникновения ЛДНР. Донбасс: Киев отказывается обсуждать политические вопросы © из личного архива Натальи Никоноровой

«Это неминуемо приведёт к необходимости дать правовую оценку событиям в Киеве в 2014 году», — подчеркнул политик. Он добавил: если выяснится, что создание «квазигосударственных структур» ДНР и ЛНР было «вовсе не сепаратистским проявлением и не пиратством (…), а попыткой защититься от заговорщиков, захвативших власть в Украине, то события на Донбассе получат совершенно другую правовую оценку…» И тогда, продолжил Кузьмин, решение конфликта будет переведено в правовую плоскость.

Депутат напомнил, что уже седьмой год проблему не удаётся решить ни военным, ни политическим путём, и выразил убеждённость в том, что у нынешней власти на самом деле нет никаких реальных планов урегулирования конфликта, да и не может быть. Кузьмин призвал всех осознать, что Украина сейчас не является в полном смысле суверенным государством, поскольку, по его словам, страну в 2014 году «под прикрытием Майдана» захватили иностранные мошенники, действовавшие в сговоре с украинскими олигархами.

По словам политика, для того чтобы безнаказанно грабить страну, захватившими власть заговорщиками в Украине был создан управляемый хаос, создана атмосфера «террора, страха и насилия». В частности, был искусственно создан конфликт на Донбассе, и по этой причине этот конфликт «они не закончат», заявил Кузьмин. По его мнению, нельзя ожидать урегулирования конфликта и от президента Зеленского, поскольку он фактически «продолжает порочную, преступную политику Петра Порошенко».

Понятно, что правовую оценку событиям в Донбассе и в Киеве в 2014 году дадут не при этой власти. Но сколько лет ждать людям Донбасса смены не просто лиц в киевских кабинетах, но смены подходов и изменения политики? И дождутся ли они этого? На эти вопросы ответов пока нет.