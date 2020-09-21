Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,8 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 199,5 тыс. людей, больше 2,5 млн выздоровели.
Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован у 5,4 млн жителей. Более 87,8 тыс. человек скончались, больше 4,3 млн выздоровели.
Тройку лидеров замыкает Бразилия: 4,5 млн случаев заражения, 136,8 тыс. смертей, 3,9 млн выздоровлений.
Напряженной ситуация остается в России, Перу и Колумбии.
Ситуация на Украине
По данным СНБО, на Украине с начала пандемии зарегистрировано 178 353 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3583 человека, 78 184 человека выздоровели.
За последние сутки в стране COVID-19 диагностировали у 2675 человек.
Также сообщается, что за прошедшие сутки на Украине коронавирусом заболели 170 детей и 75 медиков. Всего были госпитализированы 493 человека.
В Вооруженных силах Украины зафиксировали 681 случай заражения COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания, 1 человек умер. Скончавшийся сотрудник ВСУ жил в Хмельницкой области и с 16 сентября находился на лечении в больнице. Из-за ухудшения состояния он был подключен к аппарату ИВЛ. По имеющейся информации у сотрудника ВСУ были хронические заболевания.
Украина планирует потратить 2,6 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса, рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
«Мы решили, что средства нужны на вакцинацию. Поддержали эту инициативу и премьер, и президент. Стоимость одной вакцины была посчитана — где-то около 6 долл., и мы заложили сумму, мы считаем, необходимую, для того чтобы покрыть минимальную потребность для категорий граждан, которые действительно будут нуждаться в обязательной вакцинации. То есть не добровольной, а обязательной. Те же медики. И там идет речь о более 7 млн вакцин. Поэтому мы сделали шаг, который позволяет решить этот вопрос. 2,6 млрд грн (запланированное финансирование этой программы)», — сказал министр.
Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, заразившегося коронавирусом, не вызывает у врачей опасений за его жизнь, вскоре он может вернуться в Харьков, сообщили в Харьковском горсовете. Там также опровергли слухи, которые распространяются в Сети, об уверенности команды Кернеса в его умышленном заражении коронавирусом, к которому якобы причастны председатель Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел.
Ситуация в России
Согласно последним данным, в России зафиксировано 1 млн 109 595 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 19 489 человек, 911 973 пациентам удалось выздороветь.
За последние сутки в стране зафиксировали 6196 случаев заражения COVID-19.
Россия с 21 сентября возобновила авиасообщение с тремя странами — Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Отмечается, что 27 сентября к этому перечню добавится Южная Корея. Одновременно с этим прекращается программа вывоза россиян из-за рубежа, стартовавшая после массового закрытия границ.
Первая группа российских добровольцев получила партию китайской вакцины от коронавируса под названием Ad5-nCoV. Ее разработала компания CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук. За состоянием вакцинированных добровольцев будут следить 28 дней, через полгода после вакцинации они пройдут медицинский осмотр.
Российский препарат для лечения коронавируса «Арепливир» поступил в аптеки. На первом этапе лекарство поступит на прилавки примерно десяти тысяч аптек. Его стоимость составит 12 340 рублей за 40 таблеток.
Ситуация в мире
В Китае частицы коронавируса выявили на упаковке замороженных кальмаров, привезенных из России. Сообщается, что упаковку обнаружили во время одной из регулярных проверок в городе Чанчунь. Наличие вируса было подтверждено дважды.
Кандидат в президенты США Джо Байден во время встречи с избирателями перепутал число смертей от коронавируса.
«Если Дональд Трамп будет делать так, как захочет, ситуация с COVID-19 осложнится еще больше, — а ведь погибших уже примерно 200 миллионов человек — причем к тому времени, как я закончу свою речь», — сказал Байден.
Политик оговорился — число погибших от COVID-19 приближается к 200 тысячам. В FoxNews отметили, что если бы слова демократа были правдой, то от коронавируса скончались бы уже две трети американцев — население страны составляет 328 миллионов человек.
Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий аграрную и продовольственную сферу в правительстве страны, скончался от коронавируса в возрасте 56 лет. Сообщалось, что политик проходил лечение в одной из клиник Ташкента, а затем — в Германии.