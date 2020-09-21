По состоянию на 12:30 21 сентября в мире зафиксировано свыше 31 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 960,8 тыс. человек, более 21,2 млн выздоровели

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,8 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 199,5 тыс. людей, больше 2,5 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован у 5,4 млн жителей. Более 87,8 тыс. человек скончались, больше 4,3 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: 4,5 млн случаев заражения, 136,8 тыс. смертей, 3,9 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу и Колумбии.

Ситуация на Украине

По данным СНБО, на Украине с начала пандемии зарегистрировано 178 353 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3583 человека, 78 184 человека выздоровели.

За последние сутки в стране COVID-19 диагностировали у 2675 человек.

Также сообщается, что за прошедшие сутки на Украине коронавирусом заболели 170 детей и 75 медиков. Всего были госпитализированы 493 человека.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 20 сентября

Украина планирует потратить 2,6 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса, рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Мы решили, что средства нужны на вакцинацию. Поддержали эту инициативу и премьер, и президент. Стоимость одной вакцины была посчитана — где-то около 6 долл., и мы заложили сумму, мы считаем, необходимую, для того чтобы покрыть минимальную потребность для категорий граждан, которые действительно будут нуждаться в обязательной вакцинации. То есть не добровольной, а обязательной. Те же медики. И там идет речь о более 7 млн вакцин. Поэтому мы сделали шаг, который позволяет решить этот вопрос. 2,6 млрд грн (запланированное финансирование этой программы)», — сказал министр.

Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, заразившегося коронавирусом, не вызывает у врачей опасений за его жизнь, вскоре он может вернуться в Харьков, сообщили в Харьковском горсовете. Там также опровергли слухи, которые распространяются в Сети, об уверенности команды Кернеса в его умышленном заражении коронавирусом, к которому якобы причастны председатель Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1 млн 109 595 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 19 489 человек, 911 973 пациентам удалось выздороветь.

За последние сутки в стране зафиксировали 6196 случаев заражения COVID-19.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Первая группа российских добровольцев получила партию китайской вакцины от коронавируса под названием Ad5-nCoV. Ее разработала компания CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук. За состоянием вакцинированных добровольцев будут следить 28 дней, через полгода после вакцинации они пройдут медицинский осмотр.

Российский препарат для лечения коронавируса «Арепливир» поступил в аптеки. На первом этапе лекарство поступит на прилавки примерно десяти тысяч аптек. Его стоимость составит 12 340 рублей за 40 таблеток.

Ситуация в мире

В Китае частицы коронавируса выявили на упаковке замороженных кальмаров, привезенных из России. Сообщается, что упаковку обнаружили во время одной из регулярных проверок в городе Чанчунь. Наличие вируса было подтверждено дважды.

Коронавирус бьёт по Украине: неприкасаемых для болезни нет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Джо Байден во время встречи с избирателями перепутал число смертей от коронавируса.

«Если Дональд Трамп будет делать так, как захочет, ситуация с COVID-19 осложнится еще больше, — а ведь погибших уже примерно 200 миллионов человек — причем к тому времени, как я закончу свою речь», — сказал Байден.

Политик оговорился — число погибших от COVID-19 приближается к 200 тысячам. В FoxNews отметили, что если бы слова демократа были правдой, то от коронавируса скончались бы уже две трети американцев — население страны составляет 328 миллионов человек.

Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий аграрную и продовольственную сферу в правительстве страны, скончался от коронавируса в возрасте 56 лет. Сообщалось, что политик проходил лечение в одной из клиник Ташкента, а затем — в Германии.