В субботу, 19 сентября, по главному телеканалу РБ «Беларусь-1» была показана трансляция выступления президента Лукашенко во Дворце независимости перед «политическим активом». Хотя «актив» все же не политический. Это чиновники вертикали

А «стрим» был трансляцией выступления, записанного в среду, 16 сентября. Эти детали не менее важны, чем само выступление президента Белоруссии. Если последнее было политической программой, то состояло оно на 95% из констатации фактов, которые давным-давно известны. Но в поле зрения «политактива», состоящего из представителей исполнительной вертикали, они, очевидно, попадают только тогда, когда их ставит на вид первое лицо. Дальше их дело — исполнять. Но исполнять нечего, приказы не озвучены.

Как это выглядело

Белорусы Украины сказали, кого сейчас должен зачистить Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

То есть это была политинформация. Знакомое слово для актива, слушавшего главу государства. Министры, главы регионов, депутаты. Рядом с Виктором Лукашенко (сыном президента) в первом ряду находилась и Лидия Ермошина, бессменная с 1996 года глава ЦИК, о которой упоминаемые в выступлении вражеские, пропагандистские СМИ и телеграм-площадки врали, что она сбежала в Калининградскую область. Вообще, о каждом из присутствующих антилукашенковские пропагандисты за последние полгода врали как дышали — много и часто. И если кто-то верил пропаганде, то должен был испытать как минимум удивление, потому что они никуда не бежали, не заболели, не арестованы, не умерли, а находятся в Минске, на своих постах. Впрочем, это касается и самого докладчика, о котором врут чаще, чем про всех. Лукашенко пропагандисты награждали «бегством», «инсультом» и «кончиной» как минимум раз пять. Но он жив, здоров, бодр, а во время выступления не испытывал по всем внешним признакам никакого волнения. В спокойствии Бацьки никто из присутствующих или зрителей и не сомневался, поскольку он не раз за эти полтора месяца продемонстрировал высокий моральный дух.

Это как раз для телезрителей не было вопросом. Интересно было наблюдать другое — сам актив, президентскую аудиторию Дворца независимости. Она была любопытна, поскольку впервые… не дремала.

Зрелище собраний белорусского «политикума» обычно напоминает съезд КПСС. Белорусское «кино» всегда камерное, всегда классическое и для избалованных современных зрителей скучноватое: до этих выборов мало кто интересовался «лишним билетиком» на него. И даже при всей симпатии к неизменному главному герою белорусских политических «картин» со стороны населения бывших советских республик, Бацька вряд ли понес бы флаг во главе колонны звезд постсоветских политических шоу. И вот тот редкий случай, когда атмосфера в зале была максимально напряженной. А лица лукашенковской вертикали выражали максимальное волнение, чуткость и сопереживание, какое только может выражать чиновник мимикой и позой во время совещания. Впрочем, это не было совещанием. Это был тренинг мотивирования. Лукашенко собрал свою версию «политического актива» и команды, чтобы мотивировать ее на то, чтобы отстоять власть.

«Сегодня координаторы пытаются организовать наши дворы. Завтра они придут в наши квартиры», — докладывал подчиненным президент. И, для большей убедительности, доходчивости, твердо добавил: «В ваши квартиры». После этого и без того не спящая аудитория, взбодрилась максимально.

Как это звучало

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Огорчает другое: молодежь эти формы и форматы понимает тем меньше, чем ниже возрастная категория. И раз уж автор прибег к киношным аллюзиям, то стоит сказать, что это «кино» рекомендовано для аудитории 40+. А может, и 45+. Безусловно, есть во власти и молодежь. Например, глава национальной телерадиокомпании Иван Эйсмонт. Но он тоже 1977 года рождения.

И это очень важная прелюдия к описанию того, о чем именно сообщал аудитории политактива Александр Лукашенко. А говорил он о заговоре Запада, направленном на уничтожение Белоруссии, который состоял из семи этапов. Всю мощь этого вступления обязательно ощущает только и исключительно та самая целевая аудитория, о которой говорилось чуть выше. Для группы «18 плюс − 18 минус» — это голос из космоса.

И это самая плохая новость, потому что нынешний кризис и правда часть заговора Запада с целью уничтожения. Но, увы, не только Белоруссии, а и других стран постсоветского пространства. Часть из них уже стали буферными государствами, с которых ведется наступление на Лукашенко лично. В их числе, названные им Литва, Латвия, а теперь и Украина. О последней президент Белоруссии говорил с болью, максимально оттягивая момент истины.

Суровая реальность

«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — так начал президент Белоруссии сообщение для мотивации своей аудитории. И беспощадно продолжал о роли каждого из этих марионеточных государств. Чехия выступает в качестве ресурсного хаба, Польша была сначала инкубатором медиаканалов, включая «Белсат» и телеграм-канал «Нехта», а потом стала площадкой для альтернативных органов в изгнании. Аудитории 45+, находившейся в зале, это слушать было уже давным-давно привычно и известно. Но только больно, потому что 45+. Особенно о южной соседке.

«Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», — обозначил президент. А наблюдатели, публицисты и политологи никак не могли вспомнить, в какой момент они промолчали о том, что за десять лет и два майдана Киев превратился в картонного паяца, который дергается по первому мановению управляющей руки Запада. И в том, что эта рука направлена против Белоруссии.

Когда, после событий 2014 года, друзья Минска промолчали о том, что «вопрос территориальной целостности Украины» не вопрос, но прикрытие госпереворота и превращения этой страны в антибелорусский форпост? Антилукашенковский форпост — не правда ли, так звучит убедительнее? Чему лучшим подтверждением служит оскорбительный для Лукашенко пост в интернете от Арсена Авакова. Несменяемого министра внутренних дел той самой власти, которая пришла к руководству страной в 2014-м и подсунула всем, в том числе и президенту Белоруссии спасительный тезис о «территориальной целостности». Что ж, публично признать давным-давно очевидный факт лучше поздно, чем никогда.

Семь моментов истины

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Рубить эту многоголовую гидру сложнее, чем Гераклу — заместо одной вырастают сотни тысяч. У того самого канала "Нехта" всего две глупые и деревянные, как у буратин, головы. Обе показал российский блогер Дудь. Но эти две головы дали жизнь миллионам, которыми эти два мальчишки теперь управляют, как вышеупомянутыми картонными паяцами. Вот как в минувшее воскресенье: идите туда, идите сюда. И идут. Началось это, и правда, в 2017 году, во время попыток организации социальных протестов, наподобие «маршей тунеядцев». Участники тогда подчеркнуто «гуляли» по тротуарам, изображая… гуляние.

Затем были парламентские выборы, на которых, к слову, никакой уличной движухи не было, зато в интернете нагнеталось уже всерьез, с использованием любого повода, в том числе фейковых. Двое ведущих "Нехты" под камеры сказали Дудю о том, что врут и вбрасывают фейки. И в интернете тогда массово шельмовали на темах закона об отсрочках, распределения студентов, легализации наркотиков и так далее. А как нагнетали на теме коронавируса! Это была генеральная репетиция перед выборами, все технологии, которые используются теперь, были проверены тогда. В первую очередь — обратная связь. Ведь фото, видео и аудио в Варшаве не сделаешь. И вот тут снова не совсем понятно: почему то, о чем тогда писали все, кому не все равно, озвучивается на высшем уровне только теперь?

Все друзья Белоруссии об этом писали, предупреждали, в том числе называя эти инфоплощадки. Но власть тогда будто впала в ступор, озвучивая тезисы о «коронапсихозе», «вмешательстве российских олигархов», чем сама же кормила троллей. И Лукашенко все правильно перечислил по всем семи пунктам. Но об этом именно тогда писали, говорили, кричали, пытаясь докричаться его союзники. Но не докричались. Они, кстати, кричат и сейчас. Даже берут на себя смелость рекомендовать средства для преодоления кризиса. К примеру, о том, что мало констатировать факты. Будет куда полезнее уже сейчас изменить политический ландшафт. Это хороший совет, потому что в новой Белоруссии «белые ходоки» как минимум заблудятся в новых координатах. Но об этом ничего сказано не было.