В очередной раз по соцсетям поползли слухи об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. И на этот раз «знающие люди» уверяют, что это на сто процентов достоверная информация и сам министр уже собирает вещи и готовится выехать в Италию, где у него особняк и процветающий бизнес

Более того, он даже якобы подобрал преемника, которому передаст бразды правления. И, как поговаривают, всё должно решиться в конце сентября — начале октября.

Заявление на столе президента

Разумков раскрыл секрет политического долголетия главы МВД Авакова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и президент лично не желают видеть на посту главы МВД Арсена Авакова. Министр подтвердил, что написал заявление об увольнении без даты. И, как тогда заявил Аваков: «У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе». Но ни тогда, ни после этого президент не дал заявлению ход, хотя поводы уволить министра МВД были.

Один только спектакль с луцким террористом, захватившим 21 июля автобус с пассажирами и требовавшего, чтобы чиновники признали себя виновными в коррупции, а президент посоветовал смотреть фильм «Земляне». Спецоперацию по освобождению заложников взял под контроль Аваков, подвинув СБУ и срочно вылетев в Луцк «для координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия». Но вместо ожидаемой славы нарвался на неприятности. Террорист сдался добровольно, заложники живые и здоровые покинули автобус, а Авакова Офису президента пришлось ставить на место.

Советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк в интервью рассказал, что Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента.

«Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране — он и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича — безопасность… И Арсен Борисович тоже это понял. И это — очень хорошо. Потому что невозможно, когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента», — сообщил советник.

Царев рассказал, что именно Зеленский предложил Авакову, и что выбило его из колеи © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Вадима Казарцева, больше известного как «Князь», который, как утверждают украинские СМИ, выполнял поручения Арсена Авакова. В том числе убирали конкурентов и врагов нынешнего министра МВД. И министр реально притих.

А недавно снова заговорили о том, что якобы сам Аваков, после того как его поставили на место, решил уйти в отставку, потому что устал. Об этом сообщил политический аналитик Михаил Чаплыга.

«Больше ему это не интересно, и пальмы на вилле дома в Италии более привлекательны, чем тот адище, который останется тут. Сей хитрый план знают и на Банковой, но им нужно его отправить в отставку до того как… Чтоб на всякий случай стабилизировать себе рейтинг. Период? Конец сентября первая половина октября. Теперь игра идет на опережение. Вместе с Арсеном, скорее всего, слетят и многие его протеже. Такие как омбудсмен Денисова и министр инфраструктуры Криклий… А печаль в том, что при таком раскладе у нас наступит адище. Ибо менять Арсена нужно было, решив за год 2 задачи:

1. Перехват договора с криминалом — сейчас действует договор, что криминал владеет системой МВД и поэтому есть некоторое подобие правопорядка…

2. Дробление империи МВД, взращивание отдельных самостоятельных единиц и лишь потом смена главы оставшегося огрызка», — отметил аналитик.

Достойный преемник

Олег Царев: Зеленский понимает, что тот, кто руководит улицей, будет управлять страной © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Евдокимов — это компромисс между Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским, с которыми он знаком лично. И якобы назначение нового министра МВД уже согласовано с президентом Владимиром Зеленским.

Владимир Евдокимов — человек старой закваски, типичный «бизнес-мент», если вспомнить хотя бы одну историю произошедшую в далеком 2003 году. Тогда, 14 июля, в столичном аэропорту «Борисполь» был задержан Григорий Карамалак по кличке «Болгар», пребывавший в международном розыске по линии Интерпола с 1998 года за вымогательства, бандитизм и убийства. После задержания его поместили в СИЗО города Борисполь, где он ждал экстрадиции в Молдову. По долгу службы задержанного часто навещал глава угрозыска МВД Украины Евдокимов, хотя и не по статусу. По одной из легенд, Евдокимов предложил Карамалаку освобождение в обмен на 5 млн долларов и «работу». Он должен был организовать смещение в Одессе «уголовного короля» Александра Ангерта по кличке «Ангел» и его ОПГ.

Карамалак якобы решил подумать. Но об этом стало известно начальнику киевского областного главка Василию Зарубенко, и он предложил авторитету сделку — свободу за 3 млн долларов без «отработки». Когда чемодан с долларами был доставлен, задержанного перевели в изолятор в г. Иванков на другом конце области, ближе к белорусской границе.

По другой версии, Евдокимов сам снизил цену, взял деньги и попросил Зарубенко вывести Карамалака в Иванков. Через три дня, когда истекли формальные сроки содержания под стражей и не поступило новых бумаг от Генеральной прокуратуры, начальник УБОП Киевского областного главка милиции Василий Топчий лично на джипе вывез авторитета на границу. После этого инцидента были уволены Топчий, Зарубенко и начальник Иванковского райотдела Леонид Сингаевский, непосредственно организовывавшие побег. Евдокимов остался при должности и почестях и даже через год смог вернуть Зарубенко на ту же должность. Правда, ему не раз ставили на вид дружбу с уголовными авторитетами Украины.

Ермак хочет «пустить под нож» все правительство ради смещения Авакова — СМИ © kmu.gov.ua

Отставки Арсена Авакова требуют уже давно. Сменилось четыре правительства, но «ветеран» по-прежнему в строю. Владимир Зеленский считает Авакова незаменимым. А на одной пресс-конференции, правда, давно, он даже назвал главу МВД самым «потужным» (укр. «мощным». — Ред.) министром. Но, как считают многие эксперты, до выборов в местные органы власти Аваков не уйдет. Плюс все будет зависеть от того, как он их проведет — останутся ли довольны в Офисе президента. Потому что, опять же на пользу министру МВД, распускается информация о том, что, дескать, бывший президент готовит провокации и акции на этот период.

Выводы делать рано

Слухи слухами, но до конца в возможный уход Авакова с поста министра все же верится с трудом. Во-первых, место для него, что называется, намоленное. И дающее при правильном использовании немалые возможности и для личного бизнеса, и в целом для влияния в стране (ни на какой вилле в Италии у него этого уже никогда не будет). С другой стороны, сколько бы ни говорили "слуги народа" о необходимости убрать Авакова, сделать это крайне затруднительно уже хотя бы потому, что место Авакова в украинской политике уникально. Он не просто министр МВД и единственный, кто сохранился в правительстве (да и во власти) из когорты так называемых "революционеров", совершивших в стране госпереворот в феврале 2014 года — он в силу этих обстоятельств та фигура, которая имеет влияние на неформалов (участников переворота) и парамилитарные структуры (участников так называемой АТО), в формировании которых в том и другом случае активно участвовал.

Для власти, которая более всего опасается внутри страны именно неформалов, именно присуствие Авакова является гарантией от несанкционированных выступлений вооруженных неформалов. Это же влияние Авакова на эти структуры является и опасностью для власти оказаться в полной зависимости от министра. Поэтому и возникают постоянные колебания между увольнением Авкова и попытками его сохранения во власти. Убрать и заменить чиновника Авакова — просто. А вот что делать с его политическим наследием, непонятно.

Да и сам Аваков пока сидит тихо, хотя вроде бы и обозначил своего преемника (возможно, специально такого, за которым тянется шлейф криминала). В общем, игра вокруг министра продолжается.