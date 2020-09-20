По состоянию на 12:30 20 сентября в мире зарегистрировано свыше 30,7 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 957,1 тыс. человек, более 21 млн выздоровели

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,7 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 199,2 тыс. людей, больше 2,5 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован у 5,4 млн жителей. Более 86,7 тыс. человек скончались, больше 4,3 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: 4,5 млн случаев заражения, 136,5 тыс. смертей, 3,9 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Колумбии и Перу.

Ситуация на Украине

По данным СНБО, на Украине с начала пандемии зарегистрировано 175 678 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3557 человек, 77 512 человек выздоровели.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 19 сентября

Больше всего случаев заражения за прошедшие сутки было выявлено в Харьковской области (424), Киеве (343) и Тернопольской области (231).

Украина обновила список стран «красной» зоны, в которых уровень распространения коронавируса оценивается как значительный. Лидером «красной» зоны стал Израиль, так же в список вошли Бахрейн и Черногория. Кроме того, в перечне также указаны США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина. Безопасными же считаются Австрия, Хорватия, Румыния, Турция, Канада и Германия.

На Украине определен четкий алгоритм госпитализации при коронавирусе, и он не предполагает посещения поликлиники и стояния в очередях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, необходимо позвонить семейному врачу. Ни один наш стандарт не предусматривает, что больной должен самостоятельно ехать в поликлинику и стоять там в очередях. Более того, специалисты не советуют это делать», — сказал глава ведомства.

По словам Степанова, семейный врач определяет необходимость госпитализации во время телефонного опроса больного. Он также должен направить к пациенту мобильную бригаду для проведения ПЦР-тестирования.

На Украине число вакансий на популярном сайте по поиску работы work.ua вернулось к докарантинным показателям. Отмечается, что за первые несколько недель карантина количество предложений уменьшилось вдвое. Сейчас же на сайте 54,5 тысячи активных объявлений.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1 млн 103 399 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 19 418 человек, 909 357 пациентам удалось выздороветь.

За последние сутки в стране зафиксировали 6148 случаев заражения COVID-19.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом.

«Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

По его словам, болезнь протекает в легкой форме, в настоящее время губернатор находится на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов заявил о том, что коронавирус в России распространяется по своеобразному сценарию — в тех регионах, которые несильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Власти Башкирии ввели особый порядок передвижения по территории республики из-за распространения коронавируса. Ограничение на передвижение введены в городах Кумертау и Салават, а также в пяти муниципальных районах — Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском. Те, кто не проживает на территории этих субъектов, а также иностранцы, должны проезжать их без остановки.

Ситуация в мире

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что второй волны эпидемии коронавируса не избежать.

«Сейчас мы наблюдаем приближение второй волны. Мы видели это во Франции, Испании, по всей Европе. Боюсь, уже абсолютно неизбежно, что мы будем наблюдать это и в нашей стране», — сказал он.

Коронавирус бьёт по Украине: неприкасаемых для болезни нет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что маски могут защитить от коронавируса лучше, чем вакцина.

«Маска — важнейшее средство защиты общественного здоровья, которое мы имеем. У нас есть четкие научные данные о том, что это работает. Я даже скажу, что эта маска более гарантированно защитит меня от Covid, чем когда я приму вакцину от Covid, потому что иммуногенность может составлять 70 процентов, и если вакцина не вызовет у меня ответной реакции иммунной системы, она меня не защитит, а эта маска — да», — сказал Редфилд.