Включив свою жену в политическую борьбу за Киев, Пётр Порошенко сделал ставку не на опыт и популярность Марины, а лишь влился в современный гендерный тренд. Еще ни разу женщина не возглавляла украинскую столицу или не управляла Киевсоветом

В середине сентября 2020 года стало известно, что супруга пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Марина возглавит список «Европейской солидарности» на выборах в Киевский совет.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября. Фаворитом киевлян на данный момент остается действующий мэр города Виталий Кличко: по данным опросов, его готовы поддержать относительное большинство горожан — от 38% до 43%.

Как отметили социологи, с августа 2019 года уровень поддержки Кличко увеличился почти вдвое. Кличко резко отреагировал на поддержку партии Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эпоха нового матриархата?

Естественность — одна из главных тенденций современного мира. А естественность, умноженная на гендер, приносит двойной результат.

Первыми это поняли рекламодатели, теперь она в тренде и у политтехнологов. Быть естественным политиком, простым и понятным избирателю — всегда было условием продвижения наверх.

Но сегодня упрощение дошло до крайности. И если наиболее естественными в рекламе являются дети и кошечки, то в политике — женщины. Лучше, если они домохозяйки, еще лучше — меньшинства и темнокожие в одном лице.

Кандидат в президенты США Джо Байден назначает своим потенциальным вице-президентом женщину, еще и темнокожую — Камалу Харрис, сигналя избирателям о своей приверженности либеральным ценностям.

Успешный кейс на эту тему опробовали в Белоруссии, когда оппозицию возглавили три женщины, не имеющие ни опыта, ни политической программы, ни видения развития государства и управления им.

Кандидат на Нобелевскую премию. Европа готовит Тихановской судьбу Надежды Савченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская неоднократно подчеркивала, что она не политик, а слабая женщина-домохозяйка, которая олицетворяет белорусский народ. Именно на этом акцентировала внимание и Марина Порошенко в своей речи на съезде партии «Европейская солидарность», где ее 16 сентября выдвинули номером один в списке на выборах в Киевский городской совет:

«Я знаю, что первый вопрос ко мне будет: Почему я иду в политику? Сразу хочу сказать, не чувствую себя политиком. В первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не безразлично, что будет с Украиной, как будет развиваться наша столица».

Что украинцы думают о выдвижении Марины Порошенко

Марина Порошенко в годы президентства мужа не стала ни политиком, ни яркой публичной личностью. Зачастую она молчаливо сопровождала супруга на официальных мероприятиях.

О подробностях ее биографии известно мало. Так, трудовая деятельность Марины Порошенко закончилась сразу после окончания медицинского института и рождения первого сына.

По образованию она врач-кардиолог, но по специальности практически не работала. Зато создала образ идеальной домохозяйки при успешном бизнесмене и политике: воспитывает четверых детей, занимается благотворительностью.

Именно эти ее таланты должны нынче стать козырем в политической карьере.

Так, в частности, считает журналист Алена Яхно:

«Она действительно не политик. Очевидно, что у нее нет таких ораторских талантов, как у мужа. Но для Киеврады это и не требуется.

Городские советы решают в основном хозяйственные вопросы — канализация, мусор, озеленение, лифты, дороги, школы и т.д. Марина прекрасно справилась с ролью первой леди, как волонтер помогала медицинским учреждениям во время пандемии Covid-19. Она располагает к себе людей. Было бы глупо не воспользоваться таким «ресурсом».

Думаю, она сосредоточится на социальных, гуманитарных и медицинских проектах. В конце концов, женщина, которая родила 4 детей и при этом сохранила девичью фигуру, и не такое сдюжит. Если Зеленский может управлять страной, то Марина тем более может быть депутатом Киевсовета».

Однако в украинском обществе нашлось немало скептиков, которые убеждены, что выдвижение своей жены-домохозяйки для Порошенко — не такая уж хорошая идея. И это не технология, а признак его слабости.

Дорогие голоса. Во сколько Украине обойдутся местные выборы © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк Игорь Мегера отреагировал так:

«Как видим, скамейка запасных у гетмана очень короткая, точнее ее совсем нет. Кроме Бирюкова и Доника союзников у Петра Алексеевича практически не осталось. Поэтому он вынужден пихать Марину, которая, судя по ее «выступлениям», слабо понимает, где она вообще находится».

В свою очередь политический эксперт Михаил Шнайдер считает, что борьба за Киев и его ресурсы будет непредсказуемой, даже несмотря на присутствие в ней рейтингового Виталия Кличко и статусной Марины Порошенко:

«Во-первых, Кличко открыто признал, что их долгое и «плодотворное» сотрудничество с Порошенко продолжается и будет продолжаться. То самое сотрудничество, результаты которого ежедневно, передвигаясь по разбитым дорогам, уставшим мостам и грязным улицам, наблюдают простые киевляне.

А во-вторых, мы стали свидетелями рождения нового семейного подряда. Теперь Пётр Алексеевич с помощью супруги хочет контролировать и киевские потоки.

Просто удивительное зрелище, за гранью понимания и здравого смысла.

Хотя отчаиваться ещё слишком рано. Ведь, как нам всем известно, выборы в Киеве всегда отличались своей непредсказуемостью и очень неожиданными результатами».

Какой будет битва за Киев

Агитационный ролик кандидата в мэры Киева Верещук оказался плагиатом © Ірина Верещук

Кроме Виталия Кличко, на мэрское кресло претендуют эксцентричный бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, комик и телеведущий Сергей Притула. Партия власти «Слуга народа» тоже сделала ставку на гендер — ее представляет Ирина Верещук. Она, к слову, имеет не только политический опыт (она народный депутат), но и опыт градоначальника — была мэром Равы-Русской.

Остальных кандидатов наблюдатели и аналитики называют «потешным войском».