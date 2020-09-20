Вокруг Булгакова: отец Александр

Семейный священник Турбиных отец Александр появляется на страницах «Белой гвардии» дважды (и ещё раз упоминается), а в «Днях Турбиных» отсутствует вовсе. Это не удивительно, ведь во время, описываемое в произведениях, Булгаков был далёк от церкви и от веры. Но прототип отца Александра - человек столь интересный, что о нём стоит рассказать подробнее

Отца Александра в жизни звали… отец Александр. Он был коллегой Афанасия Ивановича Булгакова по Духовной академии и приходским священником семьи Булгаковых — настоятелем церкви Николы Доброго на Подоле, к которой относилась нижняя часть Андреевского спуска.

Никола Добрый

Легендарная история церкви Николы Доброго восходит к XI веку.

Жил, якобы, невольник-половец, который перед иконой Св. Николая пообещал своему хозяину киевлянину Добрику, что пригонит ему табун лошадей, если тот даст ему волю. Добрик поверил половцу и подарил свободу, но половец не спешил исполнять обещанное. Во время болезни к половцу во сне якобы явился Святой Николай и напомнил ему об данном обещании. Это так потрясло половца, что тот пригнал два табуна — один для Добрика, второй для постройки храма где-то на Подоле.

Документально подтверждено, что в конце XVI века гетман Самийло Кошка построил деревянный храм в честь Св. Николая. Храм был построен в благодарность за спасение Кошки из турецкого плена. При церкви или рядом с ней Кошка построил больницу, из-за чего церковь получила название «доброй» (но это не точно).

В 1651 году, во время разорения Киева войском Януша Радзивилла, церковь сгорела. Прихожане в 1682 году поставили на её месте новый деревянный храм. Но в начале XVIII века сгорел и он. В 1706 или в 1716 году храм перестроили — уже из камня.

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Очередной большой пожар произошёл в 1718 году. Была повреждена колокольня, и в стенах появились трещины. Храм, по решению городских властей, пришлось разобрать в 1796 или 1799 году. Прихожане собрали 5 тысяч рублей, что позволило в 1807 году построить новый храм по проекту городского архитектора Андрея Меленского, в классическом стиле.

Повреждения храма от Подольского пожара 1811 года оценивались как незначительные, но ремонт продолжался почти 20 лет.

В 1934 году церковь была закрыта, а в следующем году разрушена. На её месте построена школа (сейчас — лицей №100 «Подiл»).

По странной прихоти проектировщиков была сохранена небольшая трёхъярусная колокольня. У неё была своя история — её построили вместе с новой каменной церковью. Первый ярус был каменный, остальные деревянные — они сгорели в 1718 году. С 1729 года начинается строительство второго и третьего каменных ярусов, завершённых восьмиугольным шатром московского типа. Во втором ярусе разместилась придельная церковь Св. Симеона Столпника.

Строительством занимался российский мастер, причём работа его была не особенно удачной — колокольня чуть не развалилась. В 1781 году мастер украинского барокко Иван Григорович-Барский реконструировал колокольню, исправив строительные ошибки. После пожара 1811 года колокольную ремонтировал Меленский. Со стороны улицы он сделал пристройку, первый ярус которой был использован под жилье. Во втором ярусе была освящена церковь Св. Варвары.

После закрытия церкви колокольня использовалась под жильё и пребывала в таком статусе до 1963 года, когда её признали памятником и начали реставрацию. Реставраторы снесли пристройки Меленского и открыли цоколь здания, занесённый землёй за два с лишним века существования здания. Получился ров глубиной около метра…

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В 1992 году колокольню передали в качестве храма почему-то греко-католикам. Из каких именно соображений это было сделано неясно — скорее всего это было самое маленькое храмовое сооружение, соответствующее малочисленной тогда греко-католической общине.

В 1903-34 годах настоятелем церкви Николы Доброго был отец Александр (Глаголев).

Учёный и священник

Александр Александрович Глаголев родился в 1872 году в Тульской губернии в семье священника. Образование получил в Тульской духовной семинарии, которую окончил в 1894 году, и Киевской духовной академии, где учился за казённый счет.

В 1898 году получил степень кандидата богословия и право на соискание степени магистра богословия без новых устных испытаний. После окончания курса Александр Александрович был оставлен профессорским стипендиатом при Академии для научных работ, а в следующем году начал чтение лекций в Академии в звании исполняющего должность доцента.

В 1900 году после защиты диссертации «Ветхозаветное Библейское учение об Ангелах» Александр Александрович был удостоен степени магистра богословия и утвержден Святейшим Синодом в звании доцента. Профессор Аким Олесницкий дал следующую оценку его работе: диссертация «представляет собой труд, отличающийся богатством содержания, тщательностью и глубиною исследования всех пунктов ветхозаветной ангелологии, основательным знакомством с библиологическою литературою… и может считаться действительным вкладом в нашу богословскую литературу, не имевшую доселе ни одного серьёзного исследования по ангелологии».

Владея 18 языками, Глаголев был членом Комиссии по научному изданию славянской Библии, принимал участие в издании Православной Богословской энциклопедии, а также сотрудничал в различных церковных журналах.

Одновременно с научной работой он исполнял обязанности приходского священника и занимался широкой общественной деятельностью — участвовал в работе «Киевской богословской школы» и Религиозно-просветительского общества.

И в академии, и в общественной деятельности, и как приходской священник он постоянно пересекался с семьёй своего старшего коллеги Афанасия Булгакова. В частности, он в апреле 2013 года венчал Михаила Булгакова и Татьяну Лаппа. Кстати, именно он уговорил мать Михаила, Варвару Михайловну Булгакову, дать согласие на этот брак. Правда, отношения Татьяны со свекровью остались натянутыми.

«Вокруг Булгакова»: Афанасий Иванович – отец Михаила Афанасьевича © commons.wikimedia.org, Public Domain

Отец Александр был известен своей деятельностью, направленной против антисемитизма. Геннадий Меш в чикагской газете «Русский глобус» писал: «Жестокой осенью 1905 года зуд погромов и убийств снова выплеснул людей на улицы. В разъярённую человеческую массу в полном облачении с крестом и хоругвями в руках вторгается небольшой крестный ход. Возглавляют его настоятели православных храмов Александр Глаголев и Михаил Едлинский. Через Контрактовую площадь и Гостиный ряд крестный ход направляется к еврейским лавчонкам. Они увещевают толпу не заниматься этим злым, нехристианским делом. Кое-кто узнает своих наставников, снимает шапки. Толпа колеблется, редеет, постепенно расходится. И так было не раз».

В 1906 году отец Александр выступал свидетелем защиты в деле Бейлиса. В своём экспертном заключении он показал, что по закону Моисея запрещено пролитие человеческой крови, а также употребление таковой в пищу.

В сентябре 1914 — январе 1915 года был священником в Каргопольском драгунском полку и был награждён орденом Святой Анны 3-й степени.

После закрытия Духовной академии в 1919 году отец Александр продолжал неофициально читать лекции студентам академии, а после ареста в 1923 году ректора академии, епископа Василия (Богдашевского), фактически исполнял его обязанности. После окончательного прекращения занятий в академии в 1924 году преподавал на богословско-пастырских курсах.

В 1931 году был арестован по обвинению в принадлежности к «Истинно-православной церкви», в течение полугода находился в заключении в Лукьяновской тюрьме.

После закрытия своей церкви в 1934 году он продолжал служить в церкви Николы Набережного.

20 октября 1937 года его задержали и предъявили ему обвинение в членстве «фашистской организации церковников». Глаголев был заключён в Лукьяновскую тюрьму. По официальной версии, отец Александр скончался 25 ноября 1937 года «от уремии и сердечной недостаточности» (т.е. умер под пытками).

Святой

Отец Александр похоронен в общей могиле на Лукьяновском кладбище, на котором спустя много лет родственники поставили ему памятник — крест с аналоем и евангельским текстом «Блаженны изгнании правды ради».

В 2002 году на здании Киево-Могилянской академии (бывшая КДА) установлена мемориальная доска в память об отце Александре.

3 апреля 2019 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви был прославлен в лике священномучеников как местночтимый святой Киевской епархии с внесением его имени в Собор святых Киевской духовной академии. 28 июля того же года митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил его торжественное прославление на литургии в день памяти равноапостольного великого князя Владимира на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры.

Праведник — сын праведника

Не менее примечательной личностью был сын священника — Алексей Александрович Глаголев.

Родился он 2 июля 1901 года. Окончил с отличием Киевскую 3-ю гимназию на Подоле. В 1923 году окончил уже закрытую Киевскую духовную академию.

В 1941 году был арестован по обвинении в контрреволюционной деятельности, через неделю освобождён из-за отсутствия доказательств, но лишён избирательных прав как сын «служителя культа». Работал бетонщиком, сторожем детского сада, весовщиком на консервном заводе. В 1940 году окончил физико-математический факультет Киевского педагогического института.

Он никогда не оставлял надежд стать священником и даже ездил в Грузию для тайного принятия сана священника у грузинского католикоса, но тот отказался, заявив: «у вас будут скоро свои епископы».

В 1941-м, после начала Великой Отечественной войны, был рукоположен во иерея архиепископом Алексеем (Громадским), служил в Покровской церкви, находящейся напротив церкви Николы Доброго. Сама церковь была закрыта, но в ней работал «тёплом» храме Иоанна Воина.

Во время немецкой оккупации семья отца Алексея спасала людей, которые преследовались оккупационными властями — главным образом евреев. Их прятали даже у себя в квартире, прописывали в относящихся к церкви домах, устраивали на работу в церковь (штаты были «раздуты», но немцы почему-то на это никакого внимания не обратили — впрочем, такая практика была общей, с учётом безработицы на оккупированной территории). Евреям выдавали оформленные задним числом справки о крещении (их запас остался после отца Александра).

Жена священника, Татьяна Глаголева, даже отдала одной из евреек свой паспорт, за что чуть не поплатилась — во время одной из облав её уже собирались отправить в гестапо, но личность была удостоверена свидетелями.

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При этом в 1942 году отец Алексей был единственным киевским священником, отказавшимся служить молебен в честь дня рождения Гитлера. Летом 1943 года он не выполнил приказ властей об отселении с Подола и жил нелегально. Несколько раз его избивали немецкие патрули (что сказывалось на его здоровье до конца жизни), а осенью 1943 года даже попал в концлагерь на улице Артёма (сейчас — Сечевых стрельцов), но сумел бежать.

После войны продолжал служить в Покровской церкви вплоть до её закрытия в 1960 году, руководил её ремонтом. Затем служил в Крестовоздвиженской церкви и во Флоровском монастыре. Последние пять лет своей жизни являлся вторым священником в церкви Покрова Божией Матери на Соломенке.

После войны, в 1945 году, по просьбе церковного руководства отец Алексей составил записку на имя первого секретаря ЦК КПУ Никиты Хрущёва о своей деятельности в годы оккупации. Впервые она была опубликована в 1998 году в журнале «Новый Мир», через 53 года после ее написания и через 26 лет после смерти отца Алексея в 1972 году.

12 сентября 1991 года институт «Яд Вашем» удостоил Алексея и Татьяну Глаголевых, а также их дочь Магдалину почётного звания Праведник народов мира. 8 октября 2000 года этого звания был удостоен Николай Глаголев, бывший у отца связным.