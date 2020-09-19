В середине сентября 2020 года в Белоруссии был признан недействительным местный паспорт главы католиков страны, архиепископа-митрополита Тадеуша Кондрусевича. При этом еще в конце августа его не пустили в страну. На фоне других новостей из Белоруссии это прошла почти незамеченной

Аннулировали паспорт, запретили въезд в Белоруссию… Мало ли что Лукашенко в борьбе с протестами делает в эти дни, подумали многие. Еще и католикам прилетело по остаточному принципу.

Но на самом деле история влияния католических общин на политику некоторых государств на постсоветском пространстве — несколько глубже и драматичнее, чем может показаться. Особенно если речь идет про относительно недавние события на Украине и про нынешнюю ситуацию в Белоруссии.

Если возвращаться к украинским событиям образца 2014 года, достаточно вспомнить, что на первых порах «Евромайдана», когда это было действительно мирное собрание на несколько десятков человек, выступавшее за скорейшую евроинтеграцию, одной из важных частей тогдашней массовки выступили греко-католические семинаристы.

Дальше — больше. Именно украинские греко-католики стали ядром и движущей силой «Автомайдана», колонн автомобилистов, которые «несли демократию и европейские ценности» во все не слишком согласные регионы страны, особенно на Восток Украины. Католики с вилами и православные с митрополитом. Что ожидает Белоруссию в сфере религии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

А глава греко-католиков Украины, Станислав Шевчук, активно вещал и делал заявления. Например, о том, что украинский режим применяет насилие по отношению к активной оппозиционной молодежи — и это очень неправильно.

Когда в Белоруссии начались протесты, внезапно Шевчук снова активизировался и практически мгновенно написал Тадеушу Кондрусевичу открытое письмо, в котором заявил в том числе: «Демонстранты в Беларуси борются за свои права и свободу. Люди защищают свою волю, социальную справедливость и достоинство».

Тут важно, что Шевчук однозначно принимает одну из сторон политического противостояния, а вторую не видит в упор. Либо же расценивает как «нелюдей».

И это при том, что на Украине для протестующих на Майдане Шевчук требовал милосердия даже тогда, когда эти протестующие уже жгли покрышки, бросали бутылки с зажигательной смесью, и вообще крайне мало походили именно на «мирных» протестующих.

Здесь, конечно, можно предположить, что это просто украинские власти так зверствовали, что на их фоне насилие «майданствующих» меркло. Однако нет. Для понимания ситуации — вот несколько цитат от этого «пацифиста» по поводу миротворческих инициатив президента Зеленского по отношению к Донбассу:

«Мы уже много заплатили за нашу свободу, за право быть собой, поэтому война не может закончиться миром любой ценой. О войне мы много говорим. Без сомнения, война не может закончиться миром любой ценой. Если мир означает всё потерять, то это будет не мир, это будет капитуляция. Поэтому мир абсолютно невозможен без справедливости. Если теперь под словом „мир" понимают любой ценой — согласие на условия агрессора, — тогда фальшивим само понятие мира как такового».

То есть где надо — должен быть мир и сплошное ненасилие, а где «не надо» — это уже совсем другое дело и никакой не мир, а «капитуляция на условиях агрессора».

Больше того, когда, несмотря на все украинские события, все же состоялась встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска, украинские греко-католики выступили против Папы. С критикой в стиле «Путин купил Папу».

То есть русофобия греко-католиков Украины в данном случае перевесила догматы и каноны католичества, в котором Папа — это не просто первый из епископов, а «викарий Господень». «Остановите своих безумных политиков». Главное за неделю в Украине и Белоруссии © AFP, Alik KEPLICZ

К чему вся эта обширная украинская преамбула?

К тому, что в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич тоже выступает за «мир и ненасилие» только по отношению к протестующим, при этом весьма своеобразными методами.

Например, организацией экуменических «крестных ходов» и «молебнов», в которых по инициативе белорусских католиков принимают участие и мусульмане, и иудеи, и «клирики неизвестных православных деноминаций».

Представители белорусского экзархата РПЦ в одном из таких молебнов участие все же приняли, но закончилось это тем, что на белорусской кафедре сменился митрополит.

К слову, на украинском Майдане в какой-то момент тоже пышным цветом расцвёл экуменизм, а точнее активизировались представители самых разных расколов, сект и прочих «новых религиозных течений».

А что в Белоруссии? Там Кондрусевич уже поздравил своего преемника, папского нунция Анте Йозича, следующими словами:

«Мы были свидетелями кровопролития на улицах и площадях наших городов. Многие люди получили ранения и тысячи были задержаны. Это привело к глубокому расколу в нашем обществе, который может спровоцировать гражданскую войну».

То есть если предположить, что белорусские силовики просто отойдут в сторонку, никакого раскола в обществе и гражданской войны не будет? Вспоминая новейшую историю Украины, в это верится с трудом. Появились фото белорусско-украинской границы после ухода хасидов © Facebook, МВС України

Кондрусевич продолжил: «Нынешний социально-политический кризис дал толчок к укреплению добрых отношений между представителями разных конфессий и религий в духе братства и солидарности».

Фактически речь о все том же «майданном экуменизме», который потом может превратиться и в поддержку очередного «томоса об автокефалии».

Наверняка это стало одной из главных причин, почему Кондрусевичу аннулировали паспорт и запретили въезд в Белоруссию. Этот шаг был очередным в цепочке удержания власти Лукашенко.

В этой связи очень интересно, как будет себя вести и что будет заявлять новый папский нунций Анте Йозич, направленный Святым Престолом в Белоруссию.