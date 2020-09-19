По состоянию на 12:30 19 сентября в мире зафиксировали почти 30 миллионов 513,1 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Почти 952 тысячи человек скончались, порядка 20 миллионов 781,6 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 18 сентября США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 6 миллионов 725 тысяч человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 198 597.

Второе место по числу заболевших занимает Индия: выявлено свыше 5 миллионов 308 тысяч случаев заражения, 85,6 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Бразилия. Здесь зафиксировано почти 4 миллиона 495,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, 135,8 тысячи человек скончались.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает четвертое место в мире — 1 097 251. По состоянию на 12:30 в стране зафиксировано 19 339 скончавшихся и 906 462 выздоровевших.

Противовирусный препарат фавипиравир, который используется для лечения коронавируса, в ближайшее время включат с перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, после этого будут зарегистрированы предельные цены на препарат.

Тем временем Роспотребнадзор предупредил, что у коронавируса есть все шансы стать сезонным заболеванием. Снижение количества летальных исходов и увеличение потенциала распространения коронавирусной инфекции может свидетельствовать об адаптации вируса к человеку.

«По-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ», — сообщили в ведомстве.

При этом из-за коронавируса в Москве раньше обычного включат отопление. Обычно тепло дают, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней держится на уровне +8оС или ниже. Но в этом году власти не будут ждать «стандартного температурного режима», чтобы москвичи не болели.

«Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре… Мы будем следить за погодой и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление», — сказал мэр города Сергей Собянин.

Тем временем в Челябинской области коллега Собянина — 67-летний мэр Пласта и глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов — скончался в результате ковидной пневмонии, поразившей большую часть легких.

Что касается других региональных новостей, то стало известно, что по распоряжению главы Бурятии Алексея Цыденова, крупные школы с начала следующей недели частично перейдут на дистанционное обучение в связи с увеличением числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Севастополе местное правительство обяжет людей носить маски в закрытых общественных местах. По словам врио губернатора Михаила Развожаева, раньше ношение масок носило рекомендательный характер, но теперь ситуация изменилась.

В то же время Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Рейсы будут осуществляться на взаимной основе раз в неделю.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:30 зафиксировано 172 712 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 3516 стали летальными. В то же время 76 754 пациента выздоровели.

По данным сайта Worldometer, который отслеживает статистику по коронавирусу в странах мира, Украина заняла пятое место в Европе по новым случаям COVID-19 за прошедшие сутки. По общему количеству подтвержденных случаев болезни Украина занимает в мире уже 25 место.

Так, за последние сутки подтвердили 3240 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе 48 летальных. Больше всего новых случаев зафиксировали в Тернопольской (+311), Одесской (+281), Львовской (+260) областях и Киеве (+400).

При этом Минздрав сообщил, что за последние сутки на Украине с коронавирусом госпитализировали 669 человек. Это самое большое количество госпитализированных с начала пандемии.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о частичном изменении стандартов оказания медицинской помощи при коронавирусе. Так, по его словам, человек может досрочно прервать самоизоляцию на восьмой день.

«На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание, чтобы прервать самоизоляцию. Почему на восьмой день? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде… Но человек делает это за собственные средства», — заявил глава Минздрава.

Он также отметил, что по завершении 14-дневной самоизоляции необязательно сдавать тест на коронавирус. Это касается всех категорий украинцев.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Екатерина Сояк заявила, что введение на Украине разных зон карантина в регионах теряет смысл, так как ограничительные меры не соблюдаются гражданами, а должного контроля нет. Само решение правительства о зонировании она назвала правильным и логичным, но подчеркнула, что теория и практика — разные вещи.

«По словам коллег и знакомых я знаю, что сейчас можно без проблем приехать из любой области в любую, даже из красной в зеленую. Поэтому смысл зонирования теряется», — сказала врач.

Ситуация в мире

В Израиле в канун еврейского нового года (Рош ха-Шана) вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса. Он объявлен сроком на три недели с возможностью продления. Таким образом Израиль стал первой страной, объявившей карантин повторно после четырехмесячного перерыва.

«Если есть рост [заболеваемости COVID-19] в геометрической прогрессии, хочу, чтобы вы понимали, что это значит: это не просто дискомфорт, не просто много тяжелобольных, это ситуация, когда даже после добавления больничных коек (а мы их добавили), даже после добавления необходимых аппаратов ИВЛ (а мы их добавили), даже после увеличения числа врачей и медсестер бригады не справляются со скоростью роста заболеваемости — всему есть предел. Затем быстро растет число умерших», — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Власти Австрии также вновь ужесточили меры безопасности, призванные предотвратить распространение COVID-19. В соответствии с новыми правилами, которые вступят в силу с 21 сентября, в Австрии будут ограничены контакты между людьми. В частности, запрещается проведение в закрытых помещениях свадеб и других праздников, в которых принимает участие более десяти человек. Исключение будет сделано только для похорон.

В Эстонии ввели запрет на ночную продажу алкоголя в стране, который вступит в силу с 26 сентября. Таким образом власти страны намерены бороться с проведением вечеринок.

«Как мы видели, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя влияет на поведение людей, способствуя распространению вируса», — объяснил введение запрета премьер-министр страны Юри Ратас.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также сообщил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции. По его словам, новая волна инфицирования коронавирусной инфекцией началась во Франции, Испании и в целом по всей Европе. При этом он отметил, что введение национального карантина является «крайней мерой».

«Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми. Мы хотим держать экономику открытой, хотим, чтобы бизнес развивался», — сказал Джонсон.

В Германии власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия заявили о запрете больших карнавальных мероприятий. Карнавальный сезон начинается 11 ноября: обычно немцы проводят шествия, уличные гуляния и празднования в пивных.

«Карнавал, каким мы его знаем, во времена пандемии будет невозможен», — заявил глава офиса земельного премьер-министра в Дюссельдорфе Натанаэль Лимински.

В то же время президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что оставаться дома во время пандемии коронавируса — «для слабых».

«Вы не остановились во время пандемии. Вы не втянулись в этот мягкий разговор "оставайтесь дома, а экономикой займемся позже". Это для слабых. Нечего бояться того, чего мы не можем избежать», — сказал он.

Кроме того, он снова подверг критике социальную изоляцию, которая считается одной из наиболее эффективных способов сдержать распространение коронавируса.