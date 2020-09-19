На уходящей неделе Владимир Зеленский побывал во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, где щедро раздавал обещания, призванные помочь «слугам народа» на местных выборах 25 октября

Впервые за всю историю независимой Украины её президент на протяжении двух дней посетил все три области Галичины — Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую. При этом Владимир Зеленский даже не скрывал, что главной целью его поездок является поддержка кандидатов от президентской партии «Слуга народа».

Все три визита главы государства были построены по одной схеме: осмотр или открытие какого-то объекта, построенного или реконструированного в рамках программы «Большое строительство», представление стратегии развития области до 2027 года и презентация «ЗЕ-команды» на местных выборах.

Конечно, в каждой области у визитов Владимира Зеленского были и свои особенности. Так, поездку на Львовщину 17 сентября президент начал с участия в церемонии открытия украинско-американских учений Rapid Trident-2020 («Быстрый Тризубец-2020») на Яворовском полигоне. Зеленский назвал виновных в росте заболеваемости коронавирусом на Украине © REUTERS, AP

Этот полигон де-факто является базой НАТО, ведь военные из США, Великобритании, Канады и Польши со своей техникой находятся там круглый год. Кстати, на открытие учений президент опоздал почти на два часа, и военный оркестр, который готовился встречать Зеленского, даже бросил свои инструменты, устав его ждать.

Сценарий учений не оставлял сомнений, с кем же учат воевать украинские войска: на них отрабатывалась «локализация и уничтожение группы условного противника, засевшей в индустриальной городской застройке». Созданный за американские средства учебный участок полигона под названием «Бой в городе» — это настоящий город в миниатюре. Здесь есть одно-, двух- и трехэтажные жилые сооружения, есть здания административного назначения, производственные цеха, церковь и целая сеть подземных коммуникаций.

Кроме военных Украины и США, в Rapid Trident-2020 также принимают участие представители Великобритании, Литвы, Германии, Дании, Канады, Польши, Румынии, командования НАТО, и личный состав LITPOLUKRBRIG — Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

Львовские комментаторы отмечали, что президент Украины приехал во Львов в 81-ю годовщину начала «Польского похода» Красной Армии, в результате которого Галичина и Волынь вошли в состав Украины. Ныне украинские националисты считают 17 сентября 1939 года началом «советской оккупации» Западной Украины, но Владимир Зеленский во время визита об исторических моментах не говорил, сосредоточившись на развитии экономики и инфраструктуры.

Он встретился с представителями IT-бизнеса, на брифинге после которой пообещал выделить 50 миллионов гривен горнякам шахты «Надія» в Сосновке Львовской области, которым уже много месяцев не платят зарплату, из-за чего они устроили забастовку под землей.

Кстати, первый визит Зеленского после победы на выборах был именно к львовским шахтерам — тогда обвалилась шахта под Червонорадом, приезжал он к местным горнякам и на представление главы Львовской ОГА Максима Козицкого в феврале этого года (кстати, в ходе нынешнего визита губернатор был неразлучен с президентом).

В этот раз к шахтерам Зеленский не ездил, вместо этого посетил строительство логистического центра на объездной Львова, где должны создать две тысячи рабочих мест, встретился с преподавателями Львовского университета имени Франко, пообещав им также 50 миллионов гривен на строительство общежития, и открыл новый детсад в поселке Зимная Вода под Львовом, который построили за 26 миллионов в рамках программы «Большое строительство».

Также Зеленский посулил больше полумиллиарда гривен на строительство дорог для Львовщины. Зеленский поручил проверить, куда ушли деньги для затопленного Прикарпатья © president.gov.ua

Презентация Стратегии развития Львовской области и «ЗЕ-команды» на местные выборы состоялись в «Митрополичьих садах» позади некогда главного храма Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), причём людей на мероприятии было немного, журналисты даже шутили — мол, поскупились на «массовку».

Кстати, в этом же месте неделю назад при участии Петра Порошенко проходило представление команды «Европейской солидарности» — так что УГКЦ раскладывает яйца во все корзины. А отсутствие в свите президента, в отличие от предыдущих визитов, мэра Львова Андрея Садового вовсе не означает, что между политиками пробежала «чёрная кошка».

Местные аналитики подтверждают, что команды Зеленского и Садового на выборах во Львове тесно сотрудничают, и вывешенный на ратуше в день визита главы государства баннер «Хватит компромиссов с врагом» — не более чем очковтирательство для местных националистов. Да и кандидат в мэры Львова от «Слуги народа», военврач Тарас Клёфа еще недавно был депутатом Львовского горсовета от партии Садового — «Самопомощь».

Примечательно, что президент проигнорировал начавшийся как раз 17 сентября Львовский книжный форум, который почти каждый год посещали его предшественники Порошенко и Ющенко. Возможно, Владимир Зеленский просто не хотел столкнуться с Олегом Сенцовым, книга которого получила одну из премий форума. Как известно, Сенцов, освобождённый из российской тюрьмы благодаря усилиям Зеленского, ныне жёстко критикует главу государства и принимает участие в акциях против него.

С утра 18 сентября президент прибыл в соседнюю Ивано-Франковскую область, начав визит с села Ланчин, которое было практически полностью затоплено во время паводка в июне этого года.

В этом населенном пункте турецко-украинская фирма «Онур» оказала благотворительную помощь и построила более трех километров новой дороги, разместила освещение и сделала новую канализацию и систему отвода воды.

«Дорога увеличит поток транспорта на Коломыйщину, Снятинщину, Черновицкую область. Эта дорога ведёт и до Буковеля», - отметил в Ланчине глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, поблагодарив дорожников.

«Я тоже от себя хочу поблагодарить «Онур». В нашей стране несколько дорожных компаний, но чтобы так любили Украину и так помогали… Мы вам очень благодарны, вы молодцы», — сказал в свою очередь президент.

Примечательно, что в адрес фирмы «Онур» в июле этого года звучали обвинения в причастности к коррупционным схемам — в связи с задержанием в Польше экс-председателя «Укравтодора» Славомира Новака, но компания всё отрицала.

Президент также отметил необходимость реализации меры по предотвращению последствий наводнений. Белоруссия окажет помощь пострадавшей от наводнений Украине © пресс-служба президента Украины

«Наводнения могут быть и в будущем, нам нужно очень быстро полностью подготовиться к этому риску», — подчеркнул он.

Зеленский заявил, что сейчас остается много вопросов по ликвидации последствий паводков.

«К сожалению, многое не сделано. Видел и разговаривал с людьми. Считаю, что техника, люди, исполнители не могут приезжать, работать пару недель и ехать. Так не может быть», — отметил президент, добавив, что работы должны выполняться регулярно.

Кроме того, президент инициировал создание государственной комиссии для контроля над выполнением работ по устранению последствий паводков, и поручил губернатору Прикарпатья лично посетить все пострадавшие населенные пункты и предложить решение вопросов на местах.

Как известно, июне 2020-го Кабинет министров Украины выделил 700 миллионов гривен на ликвидацию последствий наводнений, 480 из которых пошли в Ивано-Франковскую область. Однако Ивано-Франковская областная государственная администрация в начале августа обратилась с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю о дополнительном выделении области средств в размере 1,5 млрд грн на преодолении последствия наводнения.

Зеленский в Ланчине объявил, что поручил Кабинету министров в кратчайшие сроки отреагировать на это обращение и способствовать решению вопроса. Пока запрос Прикарпатья рассматривается, а вот соответствующую заявку Черновицкой ОГА правительство удовлетворило — 16 сентября губернатор Буковины Сергей Осачук сообщил, что Кабмин выделил области дополнительно 432 миллиона гривен на ликвидацию последствий паводка.

После этого в Ивано-Франковске Владимир Зеленский «проинспектировал» стадион спорткомплекса Национального университета нефти и газа, также реконструированный в рамках «Большого строительства» (хотя работы по реконструкции были начаты ещё в 2018-м). Именно на этом стадионе прошло представление Стратегии развития Ивано-Франковской области и «ЗЕ-команды» на местные выборы.

В мэры Ивано-Франковска, как и предполагалось, «Слуга народа» выдвинула местного партийного лидера Александра Богачова, который в 2019-м отвечал за парламентскую кампанию этой партии в области, а также за президентскую кампанию самого Владимира Зеленского.

Из Ивано-Франковска президент отправился в Тернополь. Он посетил участок трассы М-19, которая является частью международного транспортного коридора Е-85, в частности, реконструированный мост возле села Воля между Тернополем и Теребовлей. Кстати, хотя глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что путепровод отремонтирован, движение на этом участке трассы пока остаётся закрытым. Лежал на лавочке: в Ивано-Франковске посреди двора обнаружили гранатомет © Патрульная полиция Ивано-Франковской области

Кроме этого, Кубраков сообщил, что «среди объектов, на которых в этом году начинаются работы — трасса Н-18, являющейся самой короткой дорогой из Киева в Буковель». Постоянное упоминание этого карпатского курорта было похоже на своеобразный отчёт перед его собственником, олигархом Игорем Коломойским.

После посещения дороги Владимир Зеленский открыл недавно построенный детский сад на 120 мест в селе Била и осмотрел строительство «Водной арены» в Тернополе — оба объекта также находятся в программе «Большое строительство». Примечательно, что новый детский сад в селе Давыдковцы в соседней Хмельницкой области, который президент посещал в июне, а премьер — 1 сентября, так и не введён в эксплуатацию, поскольку не хватает детских кроватей и оборудования для кухни.

В отличие от Ивано-Франковской и Львовской областей, в Тернопольской презентация стратегии развития области до 2027 года и представление местной «ЗЕ-команды» прошли в закрытом для прессы режиме. Более того, они вообще состоялись не в областном центре, а в городе Збараж, за стенами местного замка (кстати, Збаражский район находится в «красной» карантинной зоне). Это явно было сделано для того, чтобы президента не донимали вопросами, почему кандидатом в мэры Тернополя от «Слуги народа» стал местный комик и ведущий различных мероприятий Виктор Гевко.

Откровенно говоря, с кадрами на Тернопольщине Владимиру Зеленскому откровенно не везёт. Нынешний губернатор Владимир Труш — уже второй за время каденции президента. Его предшественник Игорь Сопель был уволен в марте 2020-го за полный развал работы в области и неспособность наладить сотрудничество с местными органами власти и политическими силами.

Но и Труш находится в клинче с Тернопольским областным советом: Тернопольская ОГА подала в суд на решение об изменениях в областной бюджет, в связи с чем остановлено финансирование массы программ, от медицины до ремонта местных дорог.

А накануне визита президента был с громким скандалом уволен назначенный на минувшей неделе прокурор Тернопольской области Николай Петришин. Тот сразу же после представления коллективу 14 сентября организовал массовую пьянку, в ходе которой обещал своим подчинённым, что в случае неповиновения будет «тр***ть их, как тупых свиней». Информация об этом стала достоянием прессы, и хотя Петришин провёл пресс-конференцию, на которой всё отрицал, после заседания дисциплинарной комиссии в Офисе генпрокурора он был уволен. «Закрытый город Тернополь». Украина бьет рекорды по ковиду © REUTERS, Valentyn Ogirenko

18 сентября, в день приезда Зеленского, коллективу Тернопольской областной прокуратуры был представлен её новый руководитель, бывший военный прокурор Андрей Миколайчук.

Во время всех презентаций областных команд партии «Слуга народа», в которых принимал участие Владимир Зеленский, на трибуне президента была размещена не государственная символика, а логотип кампании этой партии «ЗЕ-местные». Это, да и сам факт агитации со стороны президента и губернаторов за конкретную партию, Комитет избирателей Украины и Общественная сеть ОПОРА уже назвали нарушениями закона о выборах.

Примечательно, что поездка президента на Западную Украину состоялась после того, как Киев решением государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ЧС и ТБ) от 17 сентября вывел из «красной» зоны все три областных центра, ранее находящихся в ней — Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

При этом 16 сентября Черновицкий горсовет обратился к Кабинету министров с требованием компенсировать городу убытки из-за карантина, которые составляют более 140 миллионов гривен, а до конца года могут увеличиться ещё на 200 миллионов.

Однако на брифинге в Тернополе Владимир Зеленский заявил, что не шёл бы ни с кем на какие компромиссы по поводу смягчения карантина, поскольку результатом будет количество погибших людей.

«Я считаю, что, если бы не местные выборы, говорю откровенно, заболеваемость у нас была бы меньше. Я говорю правду. Всегда люди ориентируются на лидера… Если люди видят, что глава села или мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации… Что можно проводить день города и собирать по 20-30 тысяч человек…

Люди видят, ориентируются и так себя ведут. Ответственность именно на таком руководстве. Вот поэтому сегодня мы видим 3 тысячи новых случаев COVID-19», - сказал Зеленский.

Кстати, и после упомянутого решения госкомиссии большинство районов и городов «красной» зоны находятся на территории Западной Украины: это Чоп на Закарпатье, Самборский и Пустомитовский районы Львовской области, город Бережаны, Залещицкий, Збаражзкий и Тернопольский районы Тернопольской области, город Славута и Волочисский район Хмельницкой области, а также Герцаевский и Кельменецький районы Черновицкой области. Местные выборы пройдут даже в «красных» карантинных зонах Украины - ЦИК © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Большая часть областных центров региона — Ивано-Франковск, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий и Черновцы — отнесены к «оранжевой» зоне. При этом впервые с начала эпидемии коронавируса на территории Западной Украины зафиксировано меньше половины всех случаев инфицирования по стране — 49,8%.

Отмечу, что согласно новому зонированию, решение об отнесении к «красной» зоне, а также об усилении карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями по ЧС и ТБ. Совместное решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, и повышения среднего уровня случаев заболеваемости на 100 000 населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.

Кроме того, региональные комиссии могут принимать решение об открытии в «красных» зонах школ и дошкольных учреждений. При этом запрет на их работу и так был полностью проигнорирован в Тернополе, а в Ивано-Франковске с минувшего понедельника заработали детсады. Теперь же ожидается, что с 21 сентября школы и дошкольные учебные заведения откроются на всей территории региона, в том числе и в городах/районах, остающихся в «красной» зоне.

Хотя самих «красных» зон в стране всё меньше, но Киев не спешит открывать границы для иностранцев. Правда, среди последних желающих оказаться на Украине не так много, однако активность одной категории зашкаливает — речь о брацлавских хасидах.

Они в последние дни пытались прорваться на родину основателя своего учения Рабби Нахмана — в Умань, чтобы отпраздновать там Новый год по иудейскому календарю. Кадры из Черниговской области, с КПП «Новые Яриловичи» на белорусско-украинской границе, где собралось несколько тысяч хасидов, облетели весь мир, однако паломники пытались пересечь границу Украины и в других местах.

Появились фото белорусско-украинской границы после ухода хасидов © Facebook, МВС України Андрей Демченко, прибытие иностранцев-паломников возле КПП «Дольск» в Волынской области на границе с Белоруссией начали фиксировать 15 сентября. Они находились вблизи границы на территории Белоруссии до полуночи, всего там собралось около 70 хасидов.

«К ним приезжал глава ГПСУ, чтобы довести до иностранцев ситуацию о запрете на пересечение границы. Они, со своей стороны, пытались убедить пограничников, чтобы их пропустили. После полуночи они отбыли вглубь Беларуси и больше не появлялись. Ситуация с тех пор не изменилась. Пункт пропуска функционирует. Больших групп иностранцев-паломников не наблюдается», — сказал Демченко.

А вот на Закарпатье в ночь на 18 сентября задержали семерых хасидов, которые нелегально пересекли венгерско-украинскую границу. Как сообщила пресс-служба Мукачевского пограничного отряда, двое граждан Украины перевозили от госграницы 7 паломников-хасидов. Документы, удостоверяющие личность, были лишь у двух человек.

Предварительно установлено, что задержанные являются гражданами США и Израиля, все они незаконно попали на территорию Украины из Венгрии.

«Сейчас правонарушители находятся в подразделении полиции, где проводятся дальнейшие проверочные мероприятия. Открыто производство по статье 332 Уголовного Кодекса, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет», — информируют пограничники.