Впервые за всю историю независимой Украины её президент на протяжении двух дней посетил все три области Галичины — Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую. При этом Владимир Зеленский даже не скрывал, что главной целью его поездок является поддержка кандидатов от президентской партии «Слуга народа».
Все три визита главы государства были построены по одной схеме: осмотр или открытие какого-то объекта, построенного или реконструированного в рамках программы «Большое строительство», представление стратегии развития области до 2027 года и презентация «ЗЕ-команды» на местных выборах.
Конечно, в каждой области у визитов Владимира Зеленского были и свои особенности. Так, поездку на Львовщину 17 сентября президент начал с участия в церемонии открытия украинско-американских учений Rapid Trident-2020 («Быстрый Тризубец-2020») на Яворовском полигоне.
Этот полигон де-факто является базой НАТО, ведь военные из США, Великобритании, Канады и Польши со своей техникой находятся там круглый год. Кстати, на открытие учений президент опоздал почти на два часа, и военный оркестр, который готовился встречать Зеленского, даже бросил свои инструменты, устав его ждать.
Сценарий учений не оставлял сомнений, с кем же учат воевать украинские войска: на них отрабатывалась «локализация и уничтожение группы условного противника, засевшей в индустриальной городской застройке». Созданный за американские средства учебный участок полигона под названием «Бой в городе» — это настоящий город в миниатюре. Здесь есть одно-, двух- и трехэтажные жилые сооружения, есть здания административного назначения, производственные цеха, церковь и целая сеть подземных коммуникаций.
Кроме военных Украины и США, в Rapid Trident-2020 также принимают участие представители Великобритании, Литвы, Германии, Дании, Канады, Польши, Румынии, командования НАТО, и личный состав LITPOLUKRBRIG — Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.
Львовские комментаторы отмечали, что президент Украины приехал во Львов в 81-ю годовщину начала «Польского похода» Красной Армии, в результате которого Галичина и Волынь вошли в состав Украины. Ныне украинские националисты считают 17 сентября 1939 года началом «советской оккупации» Западной Украины, но Владимир Зеленский во время визита об исторических моментах не говорил, сосредоточившись на развитии экономики и инфраструктуры.
Он встретился с представителями IT-бизнеса, на брифинге после которой пообещал выделить 50 миллионов гривен горнякам шахты «Надія» в Сосновке Львовской области, которым уже много месяцев не платят зарплату, из-за чего они устроили забастовку под землей.
Кстати, первый визит Зеленского после победы на выборах был именно к львовским шахтерам — тогда обвалилась шахта под Червонорадом, приезжал он к местным горнякам и на представление главы Львовской ОГА Максима Козицкого в феврале этого года (кстати, в ходе нынешнего визита губернатор был неразлучен с президентом).
В этот раз к шахтерам Зеленский не ездил, вместо этого посетил строительство логистического центра на объездной Львова, где должны создать две тысячи рабочих мест, встретился с преподавателями Львовского университета имени Франко, пообещав им также 50 миллионов гривен на строительство общежития, и открыл новый детсад в поселке Зимная Вода под Львовом, который построили за 26 миллионов в рамках программы «Большое строительство».
Также Зеленский посулил больше полумиллиарда гривен на строительство дорог для Львовщины.
Презентация Стратегии развития Львовской области и «ЗЕ-команды» на местные выборы состоялись в «Митрополичьих садах» позади некогда главного храма Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), причём людей на мероприятии было немного, журналисты даже шутили — мол, поскупились на «массовку».
Кстати, в этом же месте неделю назад при участии Петра Порошенко проходило представление команды «Европейской солидарности» — так что УГКЦ раскладывает яйца во все корзины. А отсутствие в свите президента, в отличие от предыдущих визитов, мэра Львова Андрея Садового вовсе не означает, что между политиками пробежала «чёрная кошка».
Местные аналитики подтверждают, что команды Зеленского и Садового на выборах во Львове тесно сотрудничают, и вывешенный на ратуше в день визита главы государства баннер «Хватит компромиссов с врагом» — не более чем очковтирательство для местных националистов. Да и кандидат в мэры Львова от «Слуги народа», военврач Тарас Клёфа еще недавно был депутатом Львовского горсовета от партии Садового — «Самопомощь».
Примечательно, что президент проигнорировал начавшийся как раз 17 сентября Львовский книжный форум, который почти каждый год посещали его предшественники Порошенко и Ющенко. Возможно, Владимир Зеленский просто не хотел столкнуться с Олегом Сенцовым, книга которого получила одну из премий форума. Как известно, Сенцов, освобождённый из российской тюрьмы благодаря усилиям Зеленского, ныне жёстко критикует главу государства и принимает участие в акциях против него.
С утра 18 сентября президент прибыл в соседнюю Ивано-Франковскую область, начав визит с села Ланчин, которое было практически полностью затоплено во время паводка в июне этого года.
В этом населенном пункте турецко-украинская фирма «Онур» оказала благотворительную помощь и построила более трех километров новой дороги, разместила освещение и сделала новую канализацию и систему отвода воды.
«Дорога увеличит поток транспорта на Коломыйщину, Снятинщину, Черновицкую область. Эта дорога ведёт и до Буковеля», - отметил в Ланчине глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, поблагодарив дорожников.
«Я тоже от себя хочу поблагодарить «Онур». В нашей стране несколько дорожных компаний, но чтобы так любили Украину и так помогали… Мы вам очень благодарны, вы молодцы», — сказал в свою очередь президент.
Примечательно, что в адрес фирмы «Онур» в июле этого года звучали обвинения в причастности к коррупционным схемам — в связи с задержанием в Польше экс-председателя «Укравтодора» Славомира Новака, но компания всё отрицала.
Президент также отметил необходимость реализации меры по предотвращению последствий наводнений.
«Наводнения могут быть и в будущем, нам нужно очень быстро полностью подготовиться к этому риску», — подчеркнул он.
Зеленский заявил, что сейчас остается много вопросов по ликвидации последствий паводков.
«К сожалению, многое не сделано. Видел и разговаривал с людьми. Считаю, что техника, люди, исполнители не могут приезжать, работать пару недель и ехать. Так не может быть», — отметил президент, добавив, что работы должны выполняться регулярно.
Кроме того, президент инициировал создание государственной комиссии для контроля над выполнением работ по устранению последствий паводков, и поручил губернатору Прикарпатья лично посетить все пострадавшие населенные пункты и предложить решение вопросов на местах.
Как известно, июне 2020-го Кабинет министров Украины выделил 700 миллионов гривен на ликвидацию последствий наводнений, 480 из которых пошли в Ивано-Франковскую область. Однако Ивано-Франковская областная государственная администрация в начале августа обратилась с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю о дополнительном выделении области средств в размере 1,5 млрд грн на преодолении последствия наводнения.
Зеленский в Ланчине объявил, что поручил Кабинету министров в кратчайшие сроки отреагировать на это обращение и способствовать решению вопроса. Пока запрос Прикарпатья рассматривается, а вот соответствующую заявку Черновицкой ОГА правительство удовлетворило — 16 сентября губернатор Буковины Сергей Осачук сообщил, что Кабмин выделил области дополнительно 432 миллиона гривен на ликвидацию последствий паводка.
После этого в Ивано-Франковске Владимир Зеленский «проинспектировал» стадион спорткомплекса Национального университета нефти и газа, также реконструированный в рамках «Большого строительства» (хотя работы по реконструкции были начаты ещё в 2018-м). Именно на этом стадионе прошло представление Стратегии развития Ивано-Франковской области и «ЗЕ-команды» на местные выборы.
В мэры Ивано-Франковска, как и предполагалось, «Слуга народа» выдвинула местного партийного лидера Александра Богачова, который в 2019-м отвечал за парламентскую кампанию этой партии в области, а также за президентскую кампанию самого Владимира Зеленского.
Из Ивано-Франковска президент отправился в Тернополь. Он посетил участок трассы М-19, которая является частью международного транспортного коридора Е-85, в частности, реконструированный мост возле села Воля между Тернополем и Теребовлей. Кстати, хотя глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что путепровод отремонтирован, движение на этом участке трассы пока остаётся закрытым.
Кроме этого, Кубраков сообщил, что «среди объектов, на которых в этом году начинаются работы — трасса Н-18, являющейся самой короткой дорогой из Киева в Буковель». Постоянное упоминание этого карпатского курорта было похоже на своеобразный отчёт перед его собственником, олигархом Игорем Коломойским.
После посещения дороги Владимир Зеленский открыл недавно построенный детский сад на 120 мест в селе Била и осмотрел строительство «Водной арены» в Тернополе — оба объекта также находятся в программе «Большое строительство». Примечательно, что новый детский сад в селе Давыдковцы в соседней Хмельницкой области, который президент посещал в июне, а премьер — 1 сентября, так и не введён в эксплуатацию, поскольку не хватает детских кроватей и оборудования для кухни.
В отличие от Ивано-Франковской и Львовской областей, в Тернопольской презентация стратегии развития области до 2027 года и представление местной «ЗЕ-команды» прошли в закрытом для прессы режиме. Более того, они вообще состоялись не в областном центре, а в городе Збараж, за стенами местного замка (кстати, Збаражский район находится в «красной» карантинной зоне). Это явно было сделано для того, чтобы президента не донимали вопросами, почему кандидатом в мэры Тернополя от «Слуги народа» стал местный комик и ведущий различных мероприятий Виктор Гевко.
Откровенно говоря, с кадрами на Тернопольщине Владимиру Зеленскому откровенно не везёт. Нынешний губернатор Владимир Труш — уже второй за время каденции президента. Его предшественник Игорь Сопель был уволен в марте 2020-го за полный развал работы в области и неспособность наладить сотрудничество с местными органами власти и политическими силами.
Но и Труш находится в клинче с Тернопольским областным советом: Тернопольская ОГА подала в суд на решение об изменениях в областной бюджет, в связи с чем остановлено финансирование массы программ, от медицины до ремонта местных дорог.
А накануне визита президента был с громким скандалом уволен назначенный на минувшей неделе прокурор Тернопольской области Николай Петришин. Тот сразу же после представления коллективу 14 сентября организовал массовую пьянку, в ходе которой обещал своим подчинённым, что в случае неповиновения будет «тр***ть их, как тупых свиней». Информация об этом стала достоянием прессы, и хотя Петришин провёл пресс-конференцию, на которой всё отрицал, после заседания дисциплинарной комиссии в Офисе генпрокурора он был уволен.
18 сентября, в день приезда Зеленского, коллективу Тернопольской областной прокуратуры был представлен её новый руководитель, бывший военный прокурор Андрей Миколайчук.
Во время всех презентаций областных команд партии «Слуга народа», в которых принимал участие Владимир Зеленский, на трибуне президента была размещена не государственная символика, а логотип кампании этой партии «ЗЕ-местные». Это, да и сам факт агитации со стороны президента и губернаторов за конкретную партию, Комитет избирателей Украины и Общественная сеть ОПОРА уже назвали нарушениями закона о выборах.
Примечательно, что поездка президента на Западную Украину состоялась после того, как Киев решением государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ЧС и ТБ) от 17 сентября вывел из «красной» зоны все три областных центра, ранее находящихся в ней — Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.
При этом 16 сентября Черновицкий горсовет обратился к Кабинету министров с требованием компенсировать городу убытки из-за карантина, которые составляют более 140 миллионов гривен, а до конца года могут увеличиться ещё на 200 миллионов.
Однако на брифинге в Тернополе Владимир Зеленский заявил, что не шёл бы ни с кем на какие компромиссы по поводу смягчения карантина, поскольку результатом будет количество погибших людей.
«Я считаю, что, если бы не местные выборы, говорю откровенно, заболеваемость у нас была бы меньше. Я говорю правду. Всегда люди ориентируются на лидера… Если люди видят, что глава села или мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации… Что можно проводить день города и собирать по 20-30 тысяч человек…
Люди видят, ориентируются и так себя ведут. Ответственность именно на таком руководстве. Вот поэтому сегодня мы видим 3 тысячи новых случаев COVID-19», - сказал Зеленский.
Кстати, и после упомянутого решения госкомиссии большинство районов и городов «красной» зоны находятся на территории Западной Украины: это Чоп на Закарпатье, Самборский и Пустомитовский районы Львовской области, город Бережаны, Залещицкий, Збаражзкий и Тернопольский районы Тернопольской области, город Славута и Волочисский район Хмельницкой области, а также Герцаевский и Кельменецький районы Черновицкой области.
Большая часть областных центров региона — Ивано-Франковск, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий и Черновцы — отнесены к «оранжевой» зоне. При этом впервые с начала эпидемии коронавируса на территории Западной Украины зафиксировано меньше половины всех случаев инфицирования по стране — 49,8%.
Отмечу, что согласно новому зонированию, решение об отнесении к «красной» зоне, а также об усилении карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями по ЧС и ТБ. Совместное решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, и повышения среднего уровня случаев заболеваемости на 100 000 населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.
Кроме того, региональные комиссии могут принимать решение об открытии в «красных» зонах школ и дошкольных учреждений. При этом запрет на их работу и так был полностью проигнорирован в Тернополе, а в Ивано-Франковске с минувшего понедельника заработали детсады. Теперь же ожидается, что с 21 сентября школы и дошкольные учебные заведения откроются на всей территории региона, в том числе и в городах/районах, остающихся в «красной» зоне.
Хотя самих «красных» зон в стране всё меньше, но Киев не спешит открывать границы для иностранцев. Правда, среди последних желающих оказаться на Украине не так много, однако активность одной категории зашкаливает — речь о брацлавских хасидах.
Они в последние дни пытались прорваться на родину основателя своего учения Рабби Нахмана — в Умань, чтобы отпраздновать там Новый год по иудейскому календарю. Кадры из Черниговской области, с КПП «Новые Яриловичи» на белорусско-украинской границе, где собралось несколько тысяч хасидов, облетели весь мир, однако паломники пытались пересечь границу Украины и в других местах.
Как сообщил 17 сентября спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, прибытие иностранцев-паломников возле КПП «Дольск» в Волынской области на границе с Белоруссией начали фиксировать 15 сентября. Они находились вблизи границы на территории Белоруссии до полуночи, всего там собралось около 70 хасидов.
«К ним приезжал глава ГПСУ, чтобы довести до иностранцев ситуацию о запрете на пересечение границы. Они, со своей стороны, пытались убедить пограничников, чтобы их пропустили. После полуночи они отбыли вглубь Беларуси и больше не появлялись. Ситуация с тех пор не изменилась. Пункт пропуска функционирует. Больших групп иностранцев-паломников не наблюдается», — сказал Демченко.
А вот на Закарпатье в ночь на 18 сентября задержали семерых хасидов, которые нелегально пересекли венгерско-украинскую границу. Как сообщила пресс-служба Мукачевского пограничного отряда, двое граждан Украины перевозили от госграницы 7 паломников-хасидов. Документы, удостоверяющие личность, были лишь у двух человек.
Предварительно установлено, что задержанные являются гражданами США и Израиля, все они незаконно попали на территорию Украины из Венгрии.
«Сейчас правонарушители находятся в подразделении полиции, где проводятся дальнейшие проверочные мероприятия. Открыто производство по статье 332 Уголовного Кодекса, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет», — информируют пограничники.