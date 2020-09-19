Менее чем за год новый коронавирус оставил свой след почти везде на Земле. Для большей части человечества возвращение к прежней, так называемой нормальной жизни уже невозможно

Целых шесть месяцев жители сидели по квартирам в режиме самоизоляции и внимательно прислушивались к прогнозам специалистов-эпидемиологов. А эксперты, которые работают на стыке экономики, маркетинга и социологии, предсказывали, что в целом в результате карантина привычная нам жизнь измениться.

Вот что они говорили и писали полгода назад:

— Ухудшится общее состояние здоровья населения. С точки зрения здравого смысла сидение взаперти, уменьшение двигательной активности, отсутствие прогулок и полноценных занятий спортом, ограничение социальных контактов, чтение новостей одна другой страшнее повышают стресс, снижают иммунитет и обостряют имеющиеся проблемы со здоровьем.

— Обострение психических заболеваний и психологических проблем, рост числа душевных расстройств. Сидение взаперти несколько месяцев подряд и здоровым людям тяжело даётся, а тем, у кого имеются диагностированные проблемы с психикой — и подавно. Коронавирус бьёт по Украине: неприкасаемых для болезни нет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Вырастет число разводов. В Китае в провинциях на карантине уже тогда зафиксирован всплеск на развод в местных мэриях. Если отношения в семейной паре до карантина были так себе, то во время карантина находиться с этим «так себе» в одном пространстве станет невыносимо.

- Начнется эра осознанного потребления на добровольно-принудительных началах. Покупатели начнут очень придирчиво относиться к балансу цена-качество, долго думать, сравнивать и анализировать перед принятием решения. Будет рост спроса на более дешёвые продуты с большей пользой и большим смыслом, стоящим за ним.

- Начнется рост так называемой шеринговой экономики. Всем придётся экономить, и все будут стараться искать новые способы для этого, причем не в ущерб привычному качеству жизни. Предыдущий мировой кризис уже дал коворкинги как замену привычным офисам, коливинги как замену аренде квартир, каршеринг как замену владению и аренде автомобилей. Очень популярной станет фраза одного частного предпринимателя: «Мне не нужна дрель, мне нужна дырка в стене».

- Сменятся предпринимательские парадигмы, в моду войдет человекоцентричность и кооперация. Способность договариваться, кооперироваться, искать взаимовыгодные решения, принимать во внимание интересы ближнего станет залогом даже не процветания, а просто выживания.

- На потребительском рынке произойдет резкое сокращение сегмента лакшери, дорогих престижных товаров. Нынешнему молодому поколению всякие золото и бриллианты, товары класса премиум и демонстрационное потребление в принципе не нужны. Оно ценит практичность, удобство, целесообразность обстановке и экологичность. Этот тренд уже намечался раньше, и сейчас только усилится. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 18 сентября

- Упадет рынок недвижимости. Падение цен на недвижимость в связи со снижением покупательской способности примерно всех. Не сразу, но особенно сильно пострадают девелоперы и риелторы в тех городах и странах, где рынок недвижимости был явно «перегрет».

В общем, и целом эти прогнозы начинают сбываться. И это при том, что сама пандемия никуда не делась, часть специалистов говорит о возможной второй волне. А пока по данным университета Джонса Хопкинса, по всему миру от COVID-19 умерли почти 950 тысяч человек. Более 30 миллионов зараженных. Во многих странах национальные системы здравоохранения функционируют буквально «на пределе».

При этом следует учитывать, что реальное число заболевших и погибших, вероятно, гораздо выше, чем уже подтвержденные цифры. Это связано с ограничениями на тестирование во многих странах и различными методиками подсчетов.

Ученые, которые управляют математической моделью из Института метрики и оценки здоровья в университете Вашингтона не исключают возможность, что «глобальное число погибших… может утроиться к концу года, с дополнительными 1,9 миллиона смертей». В аэропортах США больше не будут проверять на коронавирус © CC0, Pixabay

Несмотря на ограничения, введенные для борьбы с распространением вируса, специалисты системы здравоохранения говорят, что путь к выздоровлению будет долгим.

«Ни одна страна не может просто притворяться, что пандемия закончилась», — заявил в августе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Некоторые страны успешно провели жесткие карантинные мероприятия. Например, в Новой Зеландии, которая закрыла границы и приказала жителям оставаться дома, подтвержденные инфекции сейчас снизились до нуля.

Китай фиксирует в среднем всего 10 случаев заражения в сутки. В упоминавшемся Ухане после нескольких месяцев без подтвержденных случая бытовой передачи, в начале сентября около 1,4 миллиона детей вернулись в классы, и переполненные школы возобновили работу.

Правительства развитых стран вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние, насколько это возможно в условиях пандемии. Благодаря этому в США в августе резко упала безработица, улучшилась ситуация на рынке жилья. Экономика Китая восстанавливается, в Германии растет производство. При этом развивающиеся рынки получили «передышку» из-за падения курса доллара. Почти 3 тысячи украинцев подхватили коронавирус за день © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Но эксперты уже предсказывают новые проблемы в мировой экономике до конца 2020 года. Специалисты отметили восстановление глобальной экономики в последнее время, однако множество опасений остаются актуальными. Так, по мнению советника по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахима Фелса, уже сейчас многие страны проходят пик подъема, после чего начнется спад.

Что же касается апокалиптических прогнозов и кошмарных предсказаний, то самый печально известный среди специалистов пример — мартовские дебаты в Имперском колледже в Великобритании. Тогда эпидемиолог Нил Фергюсон, например, предсказал смерть полумиллиона британцев, способствовав тому, что страна, которая вообще-то не слишком стремилась уходить на карантин, все-таки закрылась. В результате к середине сентября на острове было зафиксировано чуть более 40 тысяч смертей от COVID-19.

Также по подсчетам Фергюсона, к концу июля должны были умереть 100 тысяч шведов. Однако сейчас, в сентябре, погибших от коронавируса в Швеции чуть менее 6 тысяч.

Ученые уже обратили внимание, что жесткие меры по сдерживанию коронавируса, похоже, ограничили распространение инфекции в Китае, Южной Корее и Тайване, но они не сработали в таких страна как Италия, Испания и США.

Сейчас, подводя первые итоги, ученые говорят, что сразу же бросается в глаза корреляция смертности от COVID-19 среди людей с лишним весом и в преклонном возрасте. Она выше в странах, где много полных людей и большая доля пожилых граждан. Экономика против вируса. Франция готовится к отмене карантина, осознавая, что эпидемия обострится © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Зато исследователи с удивлением обнаружили, что большое количество курильщиков в ряде стран как будто связано с более низким уровнем тяжелых случаев заболевания. Это можно объяснять тем, что курящие люди в среднем обычно моложе, но, по словам ученых, «в этой области необходимы дополнительные исследования».

Еще одним сюрпризом стало то, что важным положительным параметром национальных систем здравоохранения является большое количество медсестер. Чем больше медсестер и медбратьев на душу населения, тем меньше смертность. При этом в целом плохо подготовленная система здравоохранения становится причиной высокой смертности.

Эксперты отмечают, что проблема эпидемиологических моделей, используемых для прогнозирования распространения инфекции, заключается как раз в том, что в них недостаточно учитывается динамика изменений в личном поведении людей. Коронавирус оставил Украину без транзитных пассажиров © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

То есть собственный страх заразиться у каждого конкретного человека заставляет его избегать контактов с другими людьми, тем самым пассивно борясь с инфекцией.

В частности, об этом говорит Майкл Левитт, биолог Стэнфордского университета и нобелевский лауреат, который с момента первой вспышки в Ухане следил за количеством инфицированных по всему миру. И он отметил, что эпидемия ни в какой момент времени не развивалась экспоненциально, как это бывает при пассивном распространении.

При подготовке статьи использованы материалы сайтов inosmi.ru и klerk.ru