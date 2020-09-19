Как бы США и остальные европейские страны ни давили на немецкие власти, они всеми силами пытаются спасти совместный с Россией энергетический проект

Дискуссия о судьбе «Северного потока – 2» возобновилась на фоне предполагаемого отравления российского оппозиционного блогера Алексея Навального. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже несколько раз заявлял, что будущее энергетического проекта зависит не от Европейского союза, а от Германии.

Издание Der Spiegel рассказало, какого мнения по этому вопросу придерживаются немецкие политики. Позицию министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, допустившего остановку «Северного потока – 2» в качестве ответа на историю с Навальным, не поддерживают его коллеги по Социал-демократической партии. Так, депутат Бундестага Флориан Пост указал на отсутствие доказательств причастности российской стороны к ухудшению самочувствия блогера и заявил: «Так мы сами стреляем себе в ногу. Приостановка «Северного потока — 2» — это не вариант».

Один из партийных руководителей Норберт Вальтер-Борьянс хоть и поддерживает идею введения санкций против РФ, но считает, что они не должны затронуть газопровод. У Германии есть 6 вариантов, как остановить «Северный поток-2». Что будет, если Берлин пойдёт на этот шаг? © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Трубопровод «Северный поток — 2» как мост, у которого отсутствует последний камень. Нельзя оставлять его в руинах просто потому, что у вас сегодня есть проблемы с другой стороной», — объяснил политик.

В похожей ситуации оказалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель внутри своего ХДС. Уполномоченный по вопросам внешней политики Норберт Рёттген, которому прочат место председателя партии, призвал отказаться от проекта «Северный поток — 2», но никто из парламентской фракции ХДС и членов состоящего с ним в коалиции ХСС не поддержал его позицию.

«В любом случае будет сложно реализовать решение правительства об остановке этого проекта. Строительство примерно 94% этого трубопровода, длина которого составляет 2460 километров, уже завершено, а разрешение на его прокладку уже предоставили все страны, в территориальных водах которых он проходит.

По мнению экспертов, нужно будет принять специальный закон, запрещающий завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2», и он должен будет получить одобрение в немецком парламенте. В лучшем случае Федеральное сетевое агентство могло бы отложить введение этого трубопровода в эксплуатацию. Это агентство должно выдать разрешение компании-оператору, которая будет действовать на территории Германии и на территории ЕС. Это агентство вправе отложить выдачу разрешения, однако формально оно не подчиняется правительству», — пишет Der Spiegel.

Остановку «Северного потока – 2» спят и видят по ту сторону Атлантического океана. Сейчас обе палаты Конгресса работают над согласованием проекта оборонного бюджета США, в котором предусмотрены новые санкции в отношении участников энергетического проекта. По мнению законодателей, примут документ уже после президентских выборов 3 ноября. Михеев сказал, с чем столкнется Россия, если строительство «Северного потока-2» все же сорвется © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

«Как бы то ни было, инструментов по введению санкций у американцев достаточно: возможно, для менеджеров и политиков, связанных с проектом газопровода, будут введены визовые ограничения, а их финансовые средства в США будут заблокированы. Санкции могут быть введены против компаний, прямо или косвенно участвующих в проекте, например, путём введения дополнительной сертификации или ограничений в сфере страхования. О том, насколько радикальными будут эти санкции, пока ведётся дискуссия», — пишет немецкая газета Handelsblatt.

Чтобы избежать очередного давления со стороны американцев, как выяснила газета Zeit, министр финансов ФРГ Олаф Шольц сначала в устной, а затем и в письменной форме предложил своему американскому коллеге Стивену Мнучину, что Берлин инвестирует $1 млн в строительство двух терминалов для импорта сжиженного газа в портах Брунсбюттель и Вильхельмсхафен, через которые Штаты планируют поставлять свой сжиженный газ в Германию.

«В свою очередь США позволят беспрепятственно достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2». Существующие правовые возможности для санкций задействованы не будут», — говорится в письме.

На днях сенатор-республиканец Тед Круз в шоу «Вердикт» на своём YouTube-канале заявил: «Немецкое правительство совсем с ума сошло. <…> Ведёт себя, словно зависит от мафии».

Марков рассказал, как лоббисты США пытаются торпедировать «Северный поток-2» © РИА Новости, Нина Зотина объяснило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung — просто-напросто страна нуждается в больших объёмах газа.

«13% используемого в Германии природного газа направлено на выработку электричества. Втрое выше потребности промышленности. Метан, который преимущественно состоит из природного газа, во многих процессах трудно заменить. Кроме того, почти 1/3 потребления приходится на частные домохозяйства, прежде всего, для отопления домов. Почти каждая вторая квартира отапливается при помощи газа. В старых зданиях эта доля из-за замены неэкологичных масляных систем отопления может быть ещё выше», — говорится в статье.

Кроме того, потребность в «Северном потоке – 2» возрастает в условиях истощения других источников поставок — Нидерландов и Норвегии, на долю которых приходится 30% и 20% импорта газа в Германию. Энергоресурсы из России, которая даёт 40%, используются не только на внутреннем немецком рынке, но и идут дальше в другие европейские страны.

«Евросоюз зависит от поставок энергоносителей из России. Согласно статистике Евростата, в 2018 году 47% импортного природного газа поступало напрямую или не напрямую из России. Около 30% сырой нефти и каменного угля привозили из России. Частных импортёров невозможно сравнить с Россией по объёму поставок. Например, на втором месте по поставкам каменного угля в ЕС находятся США (19%), по поставкам сырой нефти — Ирак (9%)», — пишет финское издание Lapin Kansa.