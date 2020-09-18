На Украине сожгли дом оппозиционного журналиста. Власть молчит

Еще один журналист и активист пострадал на Украине. Бывшему политзаключённому Дмитрию Васильцу сожгли дом, который принадлежал родителям журналиста

О случившемся сам Дмитрий Василец написал на своей странице в Facebook.

«Специально для аваковских экспертов: проводка в доме была вся новая, во время когда все горело на кухне где находилась мать горел свет, газ к дому не подключен. Пока дом еще горел, а пожарники его тушили, соответствующие службы уже составили акт что "все произошло из за короткого замыкания". Через пару часов дом потушили и "службы" уехали.

Некоторые соседи утверждают, что примерно во время возгорания видели "евробляху", быстро уезжающую из села (машин в селе там немного). Долго думал — публиковать пост или нет, но пришел к выводу, что публичность не повредит. Вдруг на поджог отреагирует Офис президента и посольство США, тогда есть шанс на расследование.

Понятное дело, я никогда гранты не получал, не работал на всякие "неправительственные организации", но а вдруг нет двойных стандартов в отношении к журналистам и общественным деятелям в Украине?»

Украина без свободы слова. Это признала даже Европа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский поздравляет еврейское сообщество с праздником Рош ха-Шана, министр внутренних дел Арсен Аваков дает советы из компетенции МИДа: чтобы Лукашенко "не сходил с ума". И никакой обеспокоенности у западных партнеров в лице посольства США.

О двойных стандартах вспомнил юрист Андрей Портнов:

«Не заметил в лентах новостей озабоченности «Репортеров без границ», пропагандистского Радио Свобода и других самопровозгласившихся моральных лидеров нации по поводу сгоревшего дома журналиста Дмитрия Васильца. Нет реакции, не существует события и нет разнарядки из штаб-квартиры о его освещении. Точно такую же линию они проводили и когда в отношении других, не принадлежащих к их пулу журналистов совершали насилие, арестовывали или выдавливали из страны.

Это один из маркеров, который ещё раз указывает, что на них не нужно смотреть как на журналистов, — это совершенно конкретные, объединённые извне функционеры, со своими задачами и планами влияния на выгодные для них экономические и политические события. Они — один из департаментов, обслуживающий большой и чужой для нашей страны ресурсный бизнес. И наше отношение к ним должно быть соответствующее — как к оппонентам государства и общества, на которых не могут распространяться стандарты и законы о журналистике и СМИ».

Именно Андрей Портнов и его адвокатская команда подали апелляцию и выиграли дело Васильца, которого суд приговорил к 9 годам лишения свободы в 2017 году.

Дмитрий и его коллега Евгений Тимонин были обвинены в сепаратизме и арестованы в 2015 году. СБУ вела работу с арестованными журналистами, склоняла их к сотрудничеству. Кроме того, украинцев намерены были обменять на военных, задержанных на территории Донбасса. Однако Дмитрий Василец мужественно прошел свой тюремный путь и после освобождения вернулся к профессиональной деятельности. О несвободе слова. Журналисты-жертвы украинского режима © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Более того, его оппозиционная позиция к действующему курсу украинских властей осталась бескомпромиссной. За что журналист снова поплатился.

Одной из первой слова поддержки на своей странице в Facebook написала журналист Олеся Медведева:

«На своём жизненном пути уже встречал преследование и тюрьму. К сожалению, он столкнулся и с поджогом дома в Черкасской области. Мама, которая была внутри, не пострадала.

Обычно так бывает, когда слова попадают в точку. В Украине это, как видим, часто практикуется: запугивания, поджоги домов, взрывы машин. И никто не наказан. Думаю, что в ближайшее времени ничего не поменяется.

Конечно, это не дом Шабунина, и не машина журналистов Схем, так как мы не видим реакции представителей власти и президента. Знаю, что Дима очень сильный и будет продолжать делать то, что нужно».