Министр здравоохранения, бывший губернатор Одесской области Максим Степанов возвращается в политику: он возглавит предвыборный список «Слуги народа» в Одесский облсовет. Также ходят слухи о возможных кадровых пертурбациях, в результате которых Степанов может вновь занять пост главы ОГА вместо неэффективного Максима Куцего

Степанов возвращается в политику

Арахамия высказался об инициативе Степанова идти в «слуги народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Степанов в Facebook.

Политика правящей партии в русле кадровых назначений выглядит нелогично: министр здравоохранения, вместо того чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями, будет посвящать значительное время предвыборной агитации. А вместо профессионала и хорошего управленца «Слуги» выдвинули в мэры Одессы шоумена Олега Филимонова, у которого нет политического опыта, а еще позволял себе оскорбительные реплики в адрес погибших 2 мая 2014 г. горожан.

«Во время Всемирной пандемии больше ничем не может заниматься, как возглавлять список и идти на выборы. Да ещё теперь и ежедневные брифинги — это политическая агитация. Кажется, новый МОЗ окончательно слетел с катушек. Сначала они позволили разграбить коронавирусный фонд. Позволили плюнуть в лицо иностранным партнерам, которые дали туда деньги. Не на дороги, а на борьбу с пандемией. Полностью провалили эту борьбу. Так теперь ещё и политика. Правильно я понимаю, господин Степанов, вы поддерживаете дороги и «большую стройку», а не заботу о врачах и подстройку лабораторий?» — комментирует ситуацию политтехнолог Дмитрий Раимов.

Кстати, немаловажно, что Одесса ныне — один из лидеров в Украине по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Так, за последнее время в области фиксируют более 200 инфицированных. В целом в настоящий момент болеют 6767 жителей Одесского региона: 4132 жителя области (+193 за сутки) и 2635 одесситов (+71 за сутки). Именно сюда, очевидно, стоило бы направить усилия Степанова, а не на политические игрища. Впрочем, у президента Зеленского, видимо, руководствуются другой логикой.

Политическая биография Степанова

Война за руководство украинской медициной. «Соросята» пытаются убрать Степанова и вернуть Супрун © Facebook, Максим Степанов Николай Азаров, а с 2008 по 2010-й был первым замом губернатора Одесской области. С 2010-го был директором ГП «Украинский государственный центр транспорта «Лиски», а в 2011 году стал директором государственного предприятия полиграфкомбинат «Украина».

Степанова называли и человеком Виктора Ющенко, и «контролером» от регионалов, и близким к скандально известному олигарху Игорю Коломойскому. Последнее — наиболее очевидно, поскольку об этом свидетельствует ряд фактов. Степанов вел совместный бизнес с Игорем Диденко, являющимся человеком Коломойского. Так, в 2007 году Диденко и Степанов были соучредителями предприятия «Укрминерал», занимающегося добычей декоративного камня, известняка, глины и мела. Позже в документах среди учредителей фирмы фигурировал брат губернатора — Игорь. Брат Степанова также был адвокатом Диденко, когда его судили по газовому делу «РосУкрЭнерго» за растрату чужого имущества в особо крупных размерах. А с 1999 по 2000 год Степанов возглавлял ГП «Торговый дом «Газ Украины», входящий в структуру НАК «Нафтогаз». А руководил «Нафтогазом» в этот период как раз Диденко.

Помимо этого, кумом и близким другом Степанова является другой приближенный днепропетровского олигарха — экс-губернатор Одесчины Игорь Палица. Палица является давним соратником Коломойского, ответственным за топливно-энергетический комплекс.

Факт дружбы с ним Степанов не скрывал, подтвердив его в ходе пресс-конференции в апреле прошлого года.

Губернатор Одесской области, попавший в немилость Порошенко

В декабре 2016 г. Степанов был назначен на пост руководителя одесской ОГА. На данном посту он проработал до апреля 2019 г. Кстати, на скандальность конкурса, в котором будущий губернатор победил, обратили внимание журналисты оппозиционных СМИ: создавалось впечатление, что чиновник заранее знал вопросы, которые ему будет задавать конкурсная комиссия. Следовательно, сам «отбор» являлся не более чем фикцией.

«Если не изменяет память». Больным коронавирусом украинцам дали совет, как голосовать на выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В ноябре 2017 г. Степанов «вписался» за одиозного экс-главу одесского «Правого сектора» (запрещен в РФ) Сергея Стерненко, вызволив того из тюрьмы. 26 ноября 2017 года представители националистических организаций в ходе протеста против застройки Летнего театра в Городском саду устроили силовое противостояние с сотрудниками полиции, разбив голову начальнику областной полиции Дмитрию Головину. Были открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. А Стерненко являлся главным подозреваемым в том деле наряду с еще одним уличным «активистом» Демьяном Гангулом.

Суд определил Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в 600 тыс. грн. Его и внес Степанов, заявив о согласии с поводом для протеста, но не с формой его выражения. Можно сказать, что чиновник несет косвенную ответственность за убийство националистом человека в мае 2018 г., ведь если бы Стерненко остался в СИЗО, этого бы не произошло.

В марте 2018 г. Степанов превысил свои полномочия, назначив на пост директора Одесского художественного музея «майданщика» Александра Ройтбурда, оскорблявшего погибших во время трагедии 2 мая 2014 года горожан. Губернатор подписал соответствующее распоряжение, хотя руководителей областных учреждений культуры назначает по закону именно облсовет, а большинство депутатов голосовали против данного решения. Более того, уже в сентябре прошлого года областные депутаты уволили «фекального художника» с должности, но тот оспорил постановление в суде и сейчас продолжает ее занимать.

В апреле 2019 г. Степанов, почувствовав грядущий проигрыш Петра Порошенко на выборах, одним из первых дистанцировался от него. Так, экс-глава ОГА отказался участвовать в фальсификациях выборов в пользу пятого президента, в Одесской области не развернули «сетку» — схему подкупа избирателей со стороны Порошенко за бюджетные деньги. Низкий результат, полученный им в первом туре (лидировал Владимир Зеленский с показателем в 41,15% голосов, второе место занял Юрий Бойко — 22,20%, а Петр Порошенко довольствовался лишь 9,10% голосов избирателей) был абсолютно закономерным.

Какие-либо попытки улучшить имидж тогдашнего главы государства среди жителей региона в условиях русофобии, лжи и коррупции были обречены на провал. Именно за нежелание подтасовывать результаты Степанов поплатился должностью, опубликовав перед своим уходом в Facebook запись «Обеспечил честные выборы. Отстранен?», явно намекающую на принуждение к махинациям.

Деятельность на посту министра здравоохранения. Степанов — враг для Супрун и «соросят»

«Это прямая просьба Зеленского»: Молчанов объяснил, почему Степанов идет на выборы в Одессе © Facebook, Денис Жарких Ульяны Супрун. Степанов с ходу ее раскритиковал, заявив, что тарифы на медуслуги не покрывают их стоимость, а по всей стране должны были «оптимизировать» более 300 больниц. Это привело бы к увольнению не менее 50 тыс. медиков, что в свете пандемии коронавируса грозило обернуться настоящей катастрофой.

«Когда мы начали анализировать старую версию второго этапа реформы, мы увидели, что ждем закрытия 332 больниц по всей Украине, потому что они получили на 50% меньше средств, чем в прошлом году. Ждем выхода от 50 до 70 тысяч наших медицинских работников. Аудит, который мы провели, показал, что были взяты отдельные элементы моделей западных стран, сделанные красивые слайды в презентации и названо все это реформой. Но они забыли, что эта их реформа не адаптирована к украинским реалиям. От слова совсем. В том виде, в каком мы ее получили, — это реформа не о бесплатной медицине, не о достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов», — рассказывал министр в мае в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

В случае реализации задуманного Супрун в Украине фактически ликвидировались бы противотуберкулезные стационары и 70-80% психиатрических больниц. Помимо этого, серьезные трудности с финансированием испытывала служба экстренной помощи — «под нож» могли пойти 30% бригад скорой помощи.

Само по себе признание министром ошибочности данного подхода и декларация намерения пересмотреть начинания Супрун уже являлось позитивным шагом. Именно за это Степанов фактически стал личным врагом «доктора Смерть» и ориентирующихся на нее прозападных грантоедов-«соросят». Они начали искать на министра компромат и попытались организовать информационную кампанию с целью добиться от Зеленского его отставки. Супрун надеется вернуть себе пост на волне попытки реванша Порошенко. В борьбе против Степанова единым фронтом выступали партии «Голос» и «Европейская солидарность», но пока они, все же, в меньшинстве. Для успеха нужно, чтобы к ним присоединилась часть пропрезидентской партии «Слуга народа».

Для чего Степанову Одесский облсовет?

Пандемия не помеха. Глава Минздрава Украины собрался в депутаты облсовета © Facebook, Максим Степанов

В последнее время происходит взрывной рост — ежедневно регистрируется около трех тысяч новых зараженных. Теперь, возможно, стоило бы внедрить более жесткие меры, но правительство попросту не может себе этого позволить, ибо граждане истощены экономически и дезориентированы противоречивыми заявлениями чиновников. О возврате к тотальному локдауну не может быть и речи именно вследствие того, что этого общество просто не примет.

На последнем заседании правительство даже ослабило критерии для ужесточения карантина. Отныне «красный» уровень эпидемиологической опасности в регионах будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет 70%.

Для самого же экс-губернатора депутатский мандат будет «запасным аэродромом» на случай потери министерского кресла.

«Постоянно проживающий в Киеве Степанов к Одесской области имеет отдаленное отношение. Кроме того, что здешней партийной организацией «слуг» руководит Сергей Колебошин, которого в свое время привел в политику, взяв работать вице-губернатором, именно Степанов. Теперь же Колебошин отплатил Степанову за сделанное добро, по сути, подарив мандат депутата облсовета. Зачем этот мандат самому Степанову? Ну, тут дело такое: сегодня ты — министр, завтра уже не очень, а мандат лежит себе, кушать не просит, и даже наоборот», — констатирует Телеграм-канал «Одесский городовой».