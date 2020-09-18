В начале сентября 2020 года украинский парламент принял в первом чтении законопроект №3526 об усилении защиты лесов и предотвращении пожаров на землях лесного фонда. Этим вопросом парламентариев вынудил заняться катастрофический рост числа пожаров в этом году

Законопроект предполагает, что уничтожение или выжигание лесов влечет за собой штраф в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 900 до 1260 необлагаемых минимумов.

Лесные пожары стали в последнее время одним из наиболее распространенных стихийных бедствий по всему миру, в том числе и на Украине. Ученые считают это одним из последствий климатических изменений.

Пылает американская Калифорния, откуда новостные агентства передают кадры апокалипсиса. В прошлом году масштабные пожары в Сибири уничтожили сотни тысяч гектаров леса. Сейчас горят леса в Греции и Турции, в Испании и Бразилии. Кошмар наяву. На тихоокеанском побережье США бушуют жуткие лесные пожары © REUTERS, Patrick T. Fallon

С начала года Украина тоже страдает от масштабных лесных пожаров, охвативших восточные и южные регионы. Весной этого года крупный пожар охватил Чернобыльскую зону отчуждения. Сгорели 12 сел, могильники заброшенной в 1986 году техники, военный городок «Чернобыль-2». Стена огня тогда подошла вплотную к станции.

Ситуацию спасли лишь долгожданный дождь и самоотверженность рядовых пожарных, боровшихся с огнем день и ночь, зачастую без средств защиты и подвоза еды.

Пожары лишают страну оставшихся лесов, которые и без того подвергаются варварской вырубке последние шесть лет, преимущественно ради экспорта древесины в страны ЕС, а также для отопления домов в сельской местности, так как крестьяне зачастую не могут себе позволить резко подорожавшее газовое отопление.

Усугубляет положение засушливые весна, лето и начало осени. Засуха и опустынивание в южных и восточных регионах Украины не только погубили значительную часть урожая, но и способствовали увеличению пожаров. В центральных районах последние годы наблюдается высыхание лесов, что тоже увеличивает пожароопасность.

Профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, директор регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев говорит, что количество пожаров и объем ущерба возрастает с каждым годом.

«В 80-х во время лесных пожаров сгорело 3 тысячи гектаров за год, в 90-х — 5 тысяч гектаров, в 2000-м — 10 тысяч, 2020 — у нас еще год не закончился, но у нас уже есть больше 100 тысяч сгоревших гектаров леса. По сельхозполям у нас стабильно сгорает от 300 тысяч гектаров. В 2016-2017-м — 500 тысяч гектаров, в 2014-м — 1 млн гектаров. Так что сгорает от 300 тысяч до 1 млн гектаров ежегодно», — отметил профессор.

По его словам, особо настораживает геометрическая прогрессия количества пожаров. Украинская армия понесла потери во время тушения лесных пожаров © скриншот видео ГСЧС Украины

Основной причиной пожаров профессор Зибцев считает человеческий фактор, в том числе неправильное ведение хозяйства — практику поджога крестьянами и фермерами сухой травы или стерни после уборки урожая. Пожары с полей переходят в леса, где подчас из-за трудной доступности их сложно локализовать.

На природные причины возгораний (удары молний, например), по словам профессора, можно списать не более 3% всех пожаров.

«Пожар в Луганской области — 8 тысяч гектар сгорело, 6 погибших, а все началось с того, что фермер решил почистить свой участок. То же самое в Чернобыле и Житомирской области. То есть, основная причина — неправильное ведение сельского хозяйства. Вторая причина — это окурки, посетители леса с шашлыками, транспорт, прочее», — рассказывает профессор.

Однако стоит отметить, что практика выжигания травы и разведения костров в лесах насчитывает тысячи лет. Туристы и десятки лет назад не были особо щепетильными в отношении непогашенных окурков. Вряд ли в 2020 году лишь этот фактор объясняет рост количества пожаров относительно прошлого года.

На рост количества пожаров в этом году обращает внимание и председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, подводя статистику только за первое полугодие 2020 года.

«Только в лесном фонде страны количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь — в 40 раз», — рассказал Чечеткин.

Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, определяя основные причины пожаров, называет климатические изменения в совокупности с человеческим фактором.

«Большинство лесных пожаров спровоцировано действиями людей и/или их хозяйственной деятельностью. Торфяные пожары в Волынской, Черниговской, Ровенской и частично в Киевской областях возникают вследствие высокой температуры и опять-таки вследствие деятельности людей», — говорит эколог.

Чаще всего, по ее мнению, речь идет о незаконной вырубке леса — в таких случаях пожар может стать операцией прикрытия. А лесные дороги — подъездные пути для пожарной техники — зачастую используются для вывоза незаконно спиленных кубов древесины. Некомпенсируемая вырубка и пожары, по ее мнению, — две основные проблемы украинских лесов, которые иногда объединяются в одну. К ликвидации пожаров в двух областях Украины привлекли пожарную авиацию МВД © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Еще одной из причин пожаров становится умышленный поджог переполненных мусорных свалок. По крайней мере, пожарные называют это основной причиной огня, бушевавшего в начале сентября в Луганской и Харьковской областях.

Добавляется к этим факторам и развал пожарной службы. Чернобыльские пожары весной этого года потребовали колоссальных усилий от рядовых пожарных. Их мобилизовали со всей Киевской области только через месяц после начала пожара, когда в Киеве уже нечем было дышать из-за дыма. Пожарные были вынуждены бороться с огнем, несколько дней не покидая место пожара в зараженной радиацией зоне, ночуя прямо на земле.

Тем временем, некому было тушить бытовые пожары в населенных пунктах. Такое положение вещей стало одним из следствий сокращение численности борцов с огнём. Иными словами, одному пожарному приходится работать за троих и разорваться на три пожара сразу он физически не может.

Один из сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям весной этого года говорил в комментарии изданию «Страна», что рост количества пожаров обусловлен еще и «реформами» этой службы, а также банальной коррупцией.

«Прежде всего, не нужно было разваливать в последние 5 лет службу по чрезвычайным ситуациям. При Яценюке пафосно арестовывали главу Госслужбы и его зама прямо на Кабмине (кстати, потом обоих отпустили, а дела развалились).

Яценюк с коррупцией так боролся — рейтинг зарабатывал. Потом кстати из-за коррупции самого Яценюка и выгнали. Затем он слил ГосЧС в МВД к Авакову. Потом Госслужбу не финансировали как надо. У Олега Ляшко пожарные машины из Прилук покупали в три дорога. А они не годились никуда.

В результате всех этих "реформ" — и структура развалена, и техники нет. Поэтому пожары просто тупо нечем тушить», — говорит сотрудник ГСЧС.

Поможет ли увеличение штрафов, которое предполагает новый законопроект? Скорее всего, лишь в небольшой степени. Под Харьковом пожарные использовали гидранты не по назначению, чтобы угодить Зеленскому © kharkov.comments.ua

Какая-то часть законопослушных жителей сельской местности трижды подумает, прежде чем выжигать траву возле своего участка. Что же касается умышленных поджогов леса с целью скрыть вырубки, то надо полагать, что увеличение штрафов за поджог поможет настолько же, насколько ранее введенное ужесточение наказания за вырубку. Поймать поджигателя в глухом лесу за руку и доказать его виновность достаточно сложно.

Иными словами, в этом плане существенных изменений от введения данного законопроекта ожидать не стоит. В значительно большей степени помочь мог бы реально действующий запрет на экспорт древесины и снижение цены на газ для населения. Однако на это могло бы пойти лишь правительство, независимое от давления МВФ и ЕС.

Таким образом, на фоне климатических изменений на Украине рост количества и масштабов пожаров является следствием целого ряда факторов. Засуха, практика выжигания травы, массовые вырубки лесов, умышленные поджоги свалок и развал пожарной службы.

В совокупности все факторы ускоряют уничтожение лесного фонда Украины и процесс опустынивание. И через несколько лет ландшафты юга и востока страны могут напоминать пейзажи Саудовской Аравии, где когда-то давно тоже шумели леса.