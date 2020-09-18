Премьеры Польши и Литвы подписали совместную декларацию о стратегическом партнёрстве и Белоруссии. Кроме того, на саммите ЕС они хотят выбить миллиард евро для «стабилизации» ситуации в Белоруссии

В четверг, 17 сентября, в бывшем дворце Великого князя Литовского в Вильнюсе состоялись масштабные польско-литовские межправительственные консультации. Фактически это было первое в современной истории совместное заседание правительств Польши и Литвы.

Как подчеркнул литовский премьер Саулюс Сквернялис, последний раз подобное мероприятие происходило в этих стенах 230 лет назад.

Стороны обсуждали широкий круг вопросов: борьбу с пандемией коронавируса, сотрудничество между двумя странами в рамках ЕС и особенно НАТО, образование польского меньшинства в Литве и литовского в Польше на родных языках и т.д.

Однако главным стал вопрос Белоруссии. Украинское досье: Белоруссия — не Украина, Майдан не пройдёт? © Арина Тихомирова/Украина.ру

Собственно, это было формализовано: итоговый документ встречи озаглавлен «Декларация правительств Литвы и Польши в вопросах стратегического партнёрства и Белоруссии». Большая часть декларации действительно посвящена сотрудничеству Польши и Литвы — как двустороннему, так и в рамках различных международных организаций и форматов (ЕС, НАТО, Восточное партнёрство, «Триморье»). Однако Белоруссии посвящён отдельный большой абзац, который вполне тянет на самостоятельное заявление.

В нём правительства Польши и Литвы подчеркнули, что «поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Беларусь, а также стремление белорусов жить в свободной и демократической стране, управляемой лидерами, избранными на свободных и справедливых выборах».

В декларации осуждается «нежелание руководителей страны учитывать законные ожидания гражданского общества, насилие и другие формы принуждения в отношении граждан» и содержится призыв «к скорейшему проведению свободных и демократических президентских выборов».

«Правительства Литовской Республики и Республики Польша уже приняли меры по поддержке жертв репрессий и тех, кто нуждается в лечении или уходе, а также студентов, ученых и представителей культуры и искусства, которые потеряли работу из-за своих убеждений и продолжающихся преследований; Литва и Польша договорились продолжать координировать свои усилия в этом направлении, в том числе на всех международных форумах», — сказано в документе.

Более конкретные предложения в отношении Белоруссии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий озвучил на совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой.

«Об этом надо громко говорить. Мы не можем прятать голову в песок, потому что для Европы чрезвычайно важно осознать, насколько важна свободная и суверенная Беларусь для безопасности и процветания всего континента», — сказал глава польского правительства.

Podpisanie deklaracji w sprawie polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego oraz ws. Białorusi. #konsultacjePLLT 🇵🇱🇱🇹 pic.twitter.com/AfaYwVV9oj — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 17, 2020

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«Я представил планы экономической помощи Беларуси, которые мы хотим показать Европейскому Совету через неделю, они были очень дружелюбно приняты премьер-министром Саулюсом Сквернялисом и президентом Литовской Республики», — добавил Моравецкий. Эксперт объяснил, почему Польша в отличие от Литвы не признала Тихановскую президентом Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В первую очередь речь идёт о создании стабилизационного фонда для Белоруссии.

«Фонд должен быть, конечно, значительный, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов. Как минимум миллиард евро на этом этапе», — сказал Моравецкий.

При этом ранее белорусская оппозиция заявляла, что финансовая помощь для стабилизации экономической ситуации в стране должна составить три-четыре миллиарда долларов.

«Этот стабилизационный фонд должен быть создан — возможно, с участием Международного валютного фонда и фондов ЕС, — чтобы Белоруссия и белорусская экономика могли рассчитывать на стабилизацию на какое-то время, особенно с точки зрения валютной стабильности и других финансовых параметров», — сказал премьер Польши.

При этом Моравецкий сделал прозрачный намёк на участие в этом фонде России, заявив следующее: «Мы хотим, чтобы как можно скорее дошло до мирного разрешения этого спора в сотрудничестве с большим российским партнёром, который сейчас является важным ключевым партнёром для Белоруссии, и мы хотим, чтобы оставался партнёром».

При этом саму экономику Белоруссии в Варшаве видят придатком европейской.

«Речь идёт о своего рода открытии экономики Белоруссии. На данном этапе сложно говорить о соглашении об ассоциации, потому что для этого слишком рано, но возможна некоторая предассоциативная помощь в ведении деловой активности на территории стран-членов ЕС, открытие ЕС для белорусских предпринимателей, граждан Белоруссии, а также упрощении визового режима», — сказал Матеуш Моравецкий. Экс-президент Польши Квасьневский был в доле при отмывании денег Burisma – Деркач © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Среди других элементов плана, который будет представлен на грядущем саммите ЕС, глава польского правительства упомянул общий фонд Европейского Союза для малых и средних предприятий Белоруссии, и поддержку белорусских предпринимателей, чтобы они могли в большей степени пользоваться преимуществами единого рынка ЕС.

Премьер-министр Литвы поддержал своего польского коллегу, заявив: «Мы не останемся равнодушными к тому, что происходит в Белоруссии, мы поддерживаем суверенитет этой страны, мы поддерживаем стремление граждан этой страны жить в независимом и демократическом государстве и в стране, где проходят свободные и демократические выборы».

Саулюс Сквернялис также отметил, что польско-литовские межправительственные консультации «состоялись ровно через 81 год после вступления в силу пакта Молотова—Риббентропа, что для Польши означало разделение между Германией и СССР, а для Литвы — советскую оккупацию, которая закончилась только в 1991 году».

Литовский премьер имел в виду, что 17 сентября 1939 года начался «Польский поход» Красной Армии, в результате которого Польша потеряла не только Западную Украину и Западную Белоруссию, но и Виленский край, а Литовская Республика получила свою нынешнюю столицу.

Выглядело такое напоминание не очень гостеприимно по отношению к польскому визави, но Матеуш Моравецкий виду не подал.