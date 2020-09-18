На неделе Владимир Зеленский потерпел несколько существенных поражений во внешней политике, которые наверняка повлияют на его внутриполитическое положение. Тут и безрезультатная встреча советников «нормандского формата», и постановление Рады по Белоруссии, и очередные «плёнки Деркача». К выборам 25 октября «слуги» явно подходят не в лучшей форме

Очевидно, что внешнеполитическая тематика, которую в Офисе президента рассматривали в качестве ведущей, необходимого результата не даёт. Заменить её, видимо, нечем. Всё более актуальной становится тема переноса выборов из-за эпидемии.

Эпидемия и карантин

На утро 18 сентября в стране заразились коронавирусом 169 472 человек, недельный прирост составил 20 716. На предыдущей неделе прирост составлял 17,8 тыс. Это очередной абсолютный рекорд за всё время наблюдений.

Кроме того, утром 17 сентября был установлен суточный рекорд — 3584 выявленных случаев. 3000 заболевших в сутки считаются «красной линией». Президент обещал, что в случае, если такой уровень заражения будет держаться на протяжении 10-15 дней подряд (неясно, 10 или 15 и почему), то будет возвращён общенациональный карантин. Однако, на прошедшей неделе такой показатель был только три дня.

Количество единовременно болеющих приближается к 89 тыс. Ситуация со свободными больничными койками в ряде регионов угрожающая. Особенно сложная по-прежнему в Одесской области.

Коронавирус бьёт по Украине: неприкасаемых для болезни нет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Умерло 3400 человек, недельный прирост составил 324, что составило очередной рекорд, правда превышение над предыдущим, на позапрошлой неделе, незначительное (тогда умерло 323 человека). На прошлой неделе умерло 315 человек, в первую неделю августа прирост составил 146 умерших, а до августа максимальное число умерших за неделю составляло 131 человек.

Вылечились 73 913 человека. Недельный прирост — 6908, что тоже составляет рекорд. На прошлой неделе выздоровели 6392 человека. Ранее максимальный показатель составлял 6650 выздоровевших за неделю.

Переговоры в Берлине

Как и следовало ожидать, переговоры в Берлине советников «нормандского формата» 11 сентября окончились ничем: Дмитрий Козак заявил, что прорывов нет, как нет и оснований для проведения «нормандского» саммита на уровне глав государств. Но режим прекращения огня в Донбассе будет выполняться.

Собственно, ничего удивительного в этом нет, если вспомнить, что перед началом встречи пресс-служба Офиса президента прямо заявила: «Украина сделала всё возможное для выполнения прошлогодних договоренностей саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже: по каждому пункту мы предоставили компромиссные предложения». В переводе на человеческий — Украина не собирается выполнять не только Минские соглашения, но и решения Парижского саммита. И договариваться с ней о чем бы то ни было бессмысленно, потому что на каждое принятое решение Украина предоставит своё видение его реализации, которое будет существенно отличаться от согласованного.

Традиционный пример — нежелание Украины проводить выборы на Донбассе до того, как будет получен контроль над госграницей, хотя в Минских соглашения прописана именно такая последовательность действий. Хорошая новость состоит в том, что украинская сторона (в лице Кравчука) уже не пытается оспаривать текст соглашений, но прямо говорит, что «Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин».

Ну и плюс сорванное украинской стороной совместное инспектирование позиций в районе посёлка Шумы, плюс явная неспособность Зеленского повлиять на позицию Украины по отношению к белорусскому кризису.

Возникает закономерный вопрос — если всё вообще вот так, то зачем было в принципе проводить встречу, тем более, что Козак изначально относился к ней скептически?

Интерес Зеленского понятен — приближаются местные выборы, а рейтинг его партии падает. Единственное, что он сейчас может предъявить избирателям — внешнеполитические успехи. Даже не в плане прекращения войны, а просто предъявить фоточку в окружении мировых лидеров.

Телеграм-канал «Легитимный» уверяет, что проведения встречи добилась Ангела Меркель, используя как аргумент «дело Навального».

Мы, честно говоря, сомневаемся, что это так.

Во-первых, история с Навальным столь вызывающе нелепа, что это аргумент скорее для Путина — мы готовы забыть эту историю, а вы нам что?

Во-вторых, если это всё же действительно аргумент для Меркель, то почему она, собственно, должна расходовать его на Зеленского? У неё наверняка есть собственные интересы.

Скорее всего, российская сторона тянет время, чтобы не прекращать диалог с Украиной. Сама же встреча могла быть использована для частных переговоров российского и немецкого советников по другим, более актуальным вопросам.

Всё это, впрочем, не помешало Зеленскому заявить в Австрии: «Не могу обещать, но, кажется, в течение 10 дней должна быть, верю или надеемся, не знаю, как сказать, еще одна встреча советников, после которой уже должна быть встреча лидеров "нормандской четверки". По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече».

Однако, судя по заявлению спикера Кремля Дмитрия Пескова, всё не так однозначно: «у всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс», но «должна быть проделана домашняя работа, должны быть реализованы договорённости, достигнутые в Париже. Пока констатировать, что здесь мы продвинулись, мы не можем».

Достойным завершением недели стало заявление Сергея Лаврова, который 17 сентября констатировал, что Зеленский, в плане выполнения Минских соглашений, ничем не отличается от Порошенко, а сами Минские соглашения не только для Украины, но также для Германии и Франции остаются только основанием для продления антироссийских санкций, но никак не для урегулирования конфликта. Какие из этого будут сделаны выводы пока непонятно.

При нынешней власти в Киеве прорыва по Минским соглашениям не будет - Лавров © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Разрыв с Белоруссией

Вообще на протяжении недели украинские политики сделали много разных заявлений относительно Белоруссии.

Например, 14 сентября глава парламентского комитета по нацбезопасности Александр Завитневич (СН) заявил: «мы все знаем, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Статья 4 этого Договора позволяет оказывать военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь предоставляется в короткий срок. Это несет очень большую угрозу для нас». Из чего как бы следует, что у Украины есть намерения напасть на Белоруссию.

15 сентября Верховная Рада приняла постановление о ситуации в Белоруссии.

В постановлении, подготовленном депутатами от «Слуги народа», указано, что Украина присоединяется «к оценкам Европейского Союза относительно недемократического характера президентских выборов в Беларуси и поддерживаем введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применения насилия против протестующих». Отдельно считаются «недопустимыми любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси».

При этом Белоруссия называется «братским государством» и декларируется невмешательство в её внутренние дела (как это соотносится со сказанным выше остаётся непонятным).

Соломия Бобровская от «Голоса» выразила возмущение.

Во-первых, постановление Рады должно было появиться сразу после начала протестов (вообще оно могло бы появиться и до выборов — происходящее было, в основном, предсказуемо).

Во-вторых, «это заявление получилась довольно беззубым, ведь мы говорим там только об осуждении прав человека и использовании насилия сегодня не только в Минске, но и по всему массовому количеству городов по всей Беларуси» (по-украински текст такой же странный).

В-третьих, она обратилась с просьбой «к Государственной миграционной службе, разработать пакет помощи белорусам, которые едут сюда искать безопасности или используют нас как транзитную зону в том случае, когда мы недостаточно для них комфортные».

Алексей Гончаренко, как глава объединения «За демократическую Беларусь» заявил, что в постановлении нет слов о непризнании выборов. Кроме того, он констатировал, что «нет никакого президента Лукашенко, есть диктатор Лукашенко, узурпатор Лукашенко. И вещи надо называть своими именами. Ибо тот, кто это делает, то трус. К сожалению, наш президент Зеленский трус».

Депутат Александр Качный от «Оппозиционной платформы» обратил внимание на следующие моменты:

«Вы хотите учить независимую дружественное государство Беларусь демократии в избирательном процессе в то время, когда сами проголосовали за то, что полмиллиона украинцев сегодня не имеют права избирать местную власть. Первое.

Второе. У нас сегодня происходит ситуация на улицах такая демократическая, что под охраной наших силовиков сегодня радикалы бьют журналистов, бьют сегодня политических оппонентов. Это та демократия, которой вы сегодня хотите учить белорусов».

Также он предложил подумать об экономических последствиях такого шага.

Тем не менее, постановление было поддержано 228 депутатами от фракций СН, «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина». Против подано 28 голосов, а основном — из ОПЗЖ, но четыре, например, из СН (в том числе против голосовал Максим Бужанский).

Владимир Зеленский действительно до последнего сопротивлялся жестким заявлениям по поводу белорусских выборов, что объясняется пониманием им экономических и политических рисков такого шага, но против тенденции не попрёшь. Разрыв с Белоруссией был обусловлен двумя обстоятельствами.

Во-первых, общая внешнеполитическая стратегия Украины, основанная на националистической идеологии, неявно, но достаточно определённо имеет целью рассориться со всеми ближайшими соседями. Просто потому, что ко всем есть исторические претензии. Минимум претензий в Белоруссии, потому что это сравнительно новое образование (Великое княжество Литовское всё же именно литовское, хотя населено было преимущественно славянами). Это, кстати, особенность внешней политики всех восточноевропейских государств.

Во-вторых, надо всё же понимать, что нынешняя версия украинского государства возникла в результате Майдана и для него естественной является поддержка майданов по всему миру. Если уж депутат от СН говорит о себе как о человеке, который «прошёл два Майдана»… В общем, странно, что Рада до сих пор не выступила в поддержку Black Lives Matter и «жёлтых жилетов».

Предсказуемым результатом стало закрытие Белоруссией границ с Литвой и Польшей, а также «усиление» границы с Украиной. Справедливости ради надо отметить, что Украина это сделала раньше, правда причиной были попытки брацлавских хасидов проехать в Умань с территории Белоруссии, что вынудило усилить пограничную охрану (в том числе — вертолётами и беспилотниками).

Четвёртая серия «Плёнок Деркача»

16 сентября был озвучен очередной аудиоальбом. Там были записи, сделанные уже после президентских выборов в США.

Украинский журналист Александр Яблоков ехидно замечает: «в рекламной кампании по раскрутке выступления Деркача в "Интерфаксе" были задействованы посольство США в Украине (лишило депутата американской визы), глава контрразведки США Уильям Эванина (объявил Андрея "агентом российских спецслужб с десятилетним стажем") и Министерство финансов США, которое ввело против парламентария персональные санкции за "вмешательство в американские президентские выборы"».

Удивительно, но оказалось, что между известным украинским антикоррупционером Виталием Шабуниным и и.о. посла США на Украине Кристиной Квин существуют интимные отношения. Чем опровергаются слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации обоих.

Байден рассказывал Порошенко, что «через тридцать лет дети будут петь о вас песни, а внуки будут читать о вас в учебниках истории». В доказательство этого Деркач предъявил банковские документы, свидетельствующие о получении Байденом $ 1,4 млн. По аналогичной схеме получал средства Александр Квасьневский. Источником средств было, в частности, повышение коммунальных тарифов и схема «Ротердам +».

В любом случае, по идее после публикации этих записей компетентные органы США должны были вежливо поинтересоваться у Байдена разными неприятными моментами, на которые он предсказуемо ответил бы «что такое эта ваша юкрейн?». Но компетентные органы предпочли ввести санкции против Деркача, чем наглядно объяснили, как в США на самом деле относятся к коррупции и что такое демократия и свободные выборы по-американски.